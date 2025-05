Se realizó en Rivadavia el Encuentro Nacional de Cooperativismo con fuerte apoyo de intendentes

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, dialogó con Todo Provincial RADIO y trazó un panorama crítico sobre la situación económica del país, particularmente en relación al impacto que la apertura de importaciones genera sobre las pequeñas y medianas empresas industriales. Además, confirmó el otorgamiento de un aumento salarial del 15% para trabajadores municipales y el incremento de una bonificación de 30.000 a 50.000 pesos.

Sergio Barenghi explicó que su gestión acordó el aumento con los tres sindicatos que agrupan a los trabajadores del municipio y destacó: “Dejamos la paritaria abierta para rediscutir salarios si la inflación supera ese monto. Es un esfuerzo enorme el que hace el municipio, pero entendemos que el trabajador tiene que tener un sueldo lo más digno posible”.

Sergio Barenghi alertó por la apertura de importaciones y el riesgo industrial

Además de ser intendente, Sergio Barenghi es un empresario Pyme reconocido en Bragado dedicado a la fabricación de muebles, colchones y sommiers por lo que tiene un conocimiento muy cercano respecto al desarrollo industrial en su región.

El jefe comunal explicó que Bragado es una ciudad “agroindustrial” gracias al empuje de empresarios locales que apostaron al desarrollo, pero alertó: “Esta situación económica pone en riesgo todo ese esfuerzo de décadas. La apertura indiscriminada de importaciones y la devaluación generan una competencia desleal que puede destruir nuestra industria”.

Mencionó como ejemplo a la firma Leguizamón, una textil emblema de Bragado con más de 1.000 trabajadores, que comenzó “en el living de una casa con cuatro máquinas” y hoy lidera el rubro a nivel nacional. “Vos imaginate que alguien compra un contenedor en China y le pone un local enfrente. Eso es letal para quienes generan empleo real”, advirtió.

Además, reveló su preocupación por el presente de AcerBrag, una de las principales fuentes laborales del distrito: “Todavía no pudieron cerrar exportaciones porque la incertidumbre es total. La industria siderúrgica está despidiendo gente o frenando producción”.

Críticas al modelo nacional

Barenghi cuestionó fuertemente el rumbo económico del gobierno nacional y su impacto sobre el entramado productivo y social: “No hay obra pública, no hay banco de ortopedia, no hay medicamentos oncológicos, ni políticas activas para el desarrollo. El país no es un concepto abstracto. El país somos nosotros, y si el 90% está mal, el país no puede estar bien”.

Frente al argumento de que se está haciendo un ajuste “por el bien del país”, respondió: “Ese relato es falso. La inflación no bajó. La gente me cuenta que su alquiler subió de 100 a 300 mil, la luz de 15 a 70 mil. Esos números no tienen nada que ver con el 2 o 3% que publican”.

Unidad en torno a Axel Kicillof

En el plano político, Barenghi sostuvo que el llamado “Grupo de los Seis” de intendentes del oeste bonaerense sigue consolidándose y que se sumaron los jefes comunales de Chivilcoy, Guillermo Britos, y de General Villegas, Gilberto Alegre.

“El grupo respalda totalmente al gobernador Axel Kicillof. Creemos en una unidad que tenga sentido político y que se construya en torno a quien hoy está enfrentando con firmeza este modelo nacional y fue dos veces elegido por los bonaerenses”, destacó.