Información General
Se negó a pagar el peaje por el mal estado de la Ruta 226 y le levantaron la barrera
Una conductora decidió no pagar el peaje en la Ruta Nacional 226 y su accionar se volvió viral en redes sociales. Se trata de Miriam Striebeck, una usuaria habitual del corredor Tandil–Mar del Plata, quien grabó el momento en que exigió el paso libre en el puesto de El Dorado debido al desastroso estado del camino.
El episodio ocurrió el pasado viernes, cuando Striebeck viajaba desde Olavarría hacia Miramar, ciudad donde reside. Tras abonar en el peaje de La Vasconia, comenzó a notar baches, falta de marcas viales y tramos desnivelados. “No puede ser que paguemos en una ruta concesionada sin recibir un servicio acorde”, explicó.
Al llegar a El Dorado, la mujer informó al trabajador de la cabina que no pagaría, argumentando que la empresa Concesiones Viales no cumplía con su obligación de mantenimiento. Según relató, en un primer momento le pidieron que bajara la barrera ella misma, pero se negó para evitar quedar registrada cometiendo una infracción. Finalmente, tras consultar a un supervisor, el personal autorizó su paso sin abonar.
En redes sociales, Striebeck sostuvo que como consumidora tiene derecho a no pagar si el servicio no se presta. Además, denunció que la Ruta 226 está bajo una concesión que vence en 2026 y que, por eso, no se realizan reparaciones. También reclamó control estatal y convocó a la ciudadanía a defender sus derechos: “En Argentina estamos acostumbrados a agachar la cabeza, pero debemos reclamar lo que nos corresponde”.
Información General
Ingenieros aseguran que peligra la calidad del Servicio de las Cooperativas eléctricas
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por las condiciones de prestación del servicio eléctrico en la gran mayoría de las Cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, en especial por la precarización de controles por el incumplimiento generalizado de las mismas de la contratación de un director técnico que garantice con su desempeño la calidad del servicio, ya que menos del 19% de ellas han presentado los contratos de estas tareas en la mencionada institución.
Según explicó el presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, el Representante Técnico del servicio de distribución eléctrica, debe ser Ingeniero con la especialidad adecuada para la tarea y matriculado en el CIPBA, comentando además que este profesional cumple un rol clave para garantizar que el suministro eléctrico mantenga parámetros técnicos adecuados, es decir que la tensión sea estable, que los cortes se reduzcan al mínimo, que se planifique el crecimiento de la red y que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias, entre otros asuntos que forman parte de la función.
Además el representante debe remitir periódicamente al OCEBA una declaración jurada que informe sobre la de calidad del servicio prestado, para calcular las eventuales multas económicas que correspondan por incumplimientos que deben ser posteriormente acreditadas en beneficio de los usuarios afectados, puntualizó Castellano.
Si bien los funcionarios del organismo han manifestado en reiteradas reuniones con autoridades del CIPBA su compromiso con esta obligación, en la práctica se evidencia un preocupante desinterés en hacer cumplir esta normativa, lo que permite a más del 80 % de las Cooperativas evadir obligaciones colegiales, tributarias y previsionales, generando un perjuicio no sólo al sistema institucional, sino también a la seguridad y calidad del servicio que reciben los usuarios.
“Para cumplir con estas funciones, algunas Cooperativas podrán tener como empleados a Ingenieros que formalmente asuman dicho rol pero además de la capacidad técnica que estos puedan llegar a tener — cuestión que no ponemos en duda—, también es fundamental la independencia de criterio para opinar técnicamente sin tener en cuenta otros intereses y solicitar las acciones conducentes a un buen funcionamiento, algo que no siempre puede hacer un empleado que se dirige a un Jefe, pero que siempre puede sostener un profesional independiente matriculado que responda a su saber y a la normativa vigente”, señaló Castellano.
El titular del CIPBA advirtió que la ausencia de este control independiente genera un vacío de trazabilidad en las decisiones técnicas, lo que podría derivar en fallas graves, afectando tanto la seguridad de las personas como la integridad de las propiedades y de las mismas instalaciones. La reducción de estos riesgos, a nuestro criterio, debería ser el objetivo principal de las autoridades de las cooperativas, de los Intendentes municipales y de las autoridades provinciales del sector, por eso nos llama poderosamente la atención que ninguno de esos estamentos exija el cumplimiento de una norma que protege a la comunidad”, remarcó.
Castellano también cuestionó ciertos mecanismos discrecionales que se han observado en alguna entidad, como lo son contrataciones poco transparentes de proyectos por parte de empleados que muchas veces se autoasignaban los mismos sin presentarlos generando no solo perjuicios económicos por sobreprecios, sino evasiones que el Colegio piensa reclamar en los fueros que corresponda. “Con un ingeniero matriculado bajo contrato, cumpliendo su rol que es consecuente con la ética del Colegio, estas prácticas no serían posibles”, afirmó.
El CIPBA insistió en que la figura del responsable técnico matriculado no es una formalidad administrativa, sino una garantía para los usuarios, sino que es un pilar para la transparencia, calidad y seguridad del servicio eléctrico en la provincia. Por ello, instó a las cooperativas y a las autoridades competentes que asuman el compromiso de cumplir con la normativa y fortalezcan la supervisión técnica en el sector.
Información General
El Quini 6 repartió millones en Pehuajó, 9 de julio y San Isidro
En una noche única, el domingo 10, Quini 6 celebró su aniversario con un pozo mega millonario que se repartió en tres ciudades bonaerenses.Tres bonaerenses ganaron más de $6.100 millones en el sorteo especial aniversario.
Desde Pehuajó, Liliana, titular de la agencia “El grillo de la fortuna” compartió su alegría: “El pueblo se encuentra revolucionado y todos quieren saber quién es el ganador o ganadora del premio”.
“Para nosotros es una alegría enorme haber vendido este premio y , además, una ayuda muy grande por el incentivo ya que nos viene muy bien en este momento”.
La agencia está ubicada en la calle Alsina 671 y el ganador se llevó más de $2.108 millones con la modalidad “La Revancha” acertando los siguientes números: 08-17-24-31-43-44.
Los otros dos premiados fueron bajo la modalidad “Siempre Sale”. Los ganadores de 9 de Julio y San Isidro, se repartieron un premio de $ 4.000 millones con los números 07-09-13-23-32-35.
Sergio, titular de la agencia de Martinez, partido de San Isidro, celebró contando que “somos una agencia con buena fortuna, porque hemos entregado muchos premios grandes, incluso uno de fin de año”.
La agencia está ubicada frente a la estación de Martinez. “Nos enteramos que habíamos vendido el premio con llamados de clientes amigos que a pesar de ser domingo estaban mirando el sorteo del Quini y cuando vieron dónde salió empezaron los llamados” afirmó Sergio.
Por su parte, Beatriz, titular de la agencia “Sagitario”, ubicada en la calle Avellaneda 1504 de 9 de Julio , aseguró que el ganador del premio ya se presentó en la agencia: “Es un apostador que todas las semanas hace una jugada Quini, una de Loto, y se lleva un Telekino para su señora”. “Estamos muy contentos porque en 30 años de trayectoria en este negocio es la primera vez que vendemos un premio poceado de esta magnitud” cerró Beatriz.
Información General
Cirujano de Bahía Blanca condenado por operar de vesícula en lugar de hemorroides: “Jamás me pidió perdón”
La Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca ratificó y amplió la condena contra el médico Luis Edgardo Caviglia, quien deberá pagar 12 millones de pesos, más intereses, a una paciente que había ingresado al quirófano para una cirugía de hemorroides y terminó siendo sometida a una colecistectomía (extirpación de la vesícula).
El fallo civil se dictó en consonancia con la condena penal de 2018, que impuso al profesional 10 meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer la medicina, tras considerarlo culpable de lesiones culposas.
El caso se originó en 2014, en el Hospital Raúl Matera, administrado por la empresa Sermex, y también involucró a la obra social Osecac y a las aseguradoras correspondientes. La paciente, identificada como G.T.K., reclamó un resarcimiento mayor al otorgado en primera instancia, argumentando daño moral, secuelas físicas y trastornos psicológicos que le impidieron volver a operarse de su afección original.
Los camaristas Fernando Kalemkerian y Marcelo Restivo duplicaron la indemnización inicial de 6,7 millones a 12 millones de pesos, contemplando el impacto emocional, las cicatrices, la hernia abdominal y el daño estético. Testigos confirmaron que la mujer evitó futuras intervenciones quirúrgicas por miedo, lo que evidenció el profundo efecto espiritual del error médico.
La paciente afirmó que más allá de la negligencia, lo que la impulsó a demandar fue la falta de un pedido de disculpas: «Lo que más me dolió es que el doctor jamás me pidió perdón; solo se lamentó por su carrera y su familia».
La sentencia aún no está firme, pero representa la segunda instancia condenatoria en este caso que combina mala praxis con una visible afectación a la confianza médico-paciente.