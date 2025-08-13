Alberto Samid: “Es mentira que aumentó el consumo de carne, los jubilados piden mil pesos de picada”

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por las condiciones de prestación del servicio eléctrico en la gran mayoría de las Cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, en especial por la precarización de controles por el incumplimiento generalizado de las mismas de la contratación de un director técnico que garantice con su desempeño la calidad del servicio, ya que menos del 19% de ellas han presentado los contratos de estas tareas en la mencionada institución.

Según explicó el presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, el Representante Técnico del servicio de distribución eléctrica, debe ser Ingeniero con la especialidad adecuada para la tarea y matriculado en el CIPBA, comentando además que este profesional cumple un rol clave para garantizar que el suministro eléctrico mantenga parámetros técnicos adecuados, es decir que la tensión sea estable, que los cortes se reduzcan al mínimo, que se planifique el crecimiento de la red y que se realicen las tareas de mantenimiento necesarias, entre otros asuntos que forman parte de la función.

Además el representante debe remitir periódicamente al OCEBA una declaración jurada que informe sobre la de calidad del servicio prestado, para calcular las eventuales multas económicas que correspondan por incumplimientos que deben ser posteriormente acreditadas en beneficio de los usuarios afectados, puntualizó Castellano.

Si bien los funcionarios del organismo han manifestado en reiteradas reuniones con autoridades del CIPBA su compromiso con esta obligación, en la práctica se evidencia un preocupante desinterés en hacer cumplir esta normativa, lo que permite a más del 80 % de las Cooperativas evadir obligaciones colegiales, tributarias y previsionales, generando un perjuicio no sólo al sistema institucional, sino también a la seguridad y calidad del servicio que reciben los usuarios.

“Para cumplir con estas funciones, algunas Cooperativas podrán tener como empleados a Ingenieros que formalmente asuman dicho rol pero además de la capacidad técnica que estos puedan llegar a tener — cuestión que no ponemos en duda—, también es fundamental la independencia de criterio para opinar técnicamente sin tener en cuenta otros intereses y solicitar las acciones conducentes a un buen funcionamiento, algo que no siempre puede hacer un empleado que se dirige a un Jefe, pero que siempre puede sostener un profesional independiente matriculado que responda a su saber y a la normativa vigente”, señaló Castellano.

El titular del CIPBA advirtió que la ausencia de este control independiente genera un vacío de trazabilidad en las decisiones técnicas, lo que podría derivar en fallas graves, afectando tanto la seguridad de las personas como la integridad de las propiedades y de las mismas instalaciones. La reducción de estos riesgos, a nuestro criterio, debería ser el objetivo principal de las autoridades de las cooperativas, de los Intendentes municipales y de las autoridades provinciales del sector, por eso nos llama poderosamente la atención que ninguno de esos estamentos exija el cumplimiento de una norma que protege a la comunidad”, remarcó.

Castellano también cuestionó ciertos mecanismos discrecionales que se han observado en alguna entidad, como lo son contrataciones poco transparentes de proyectos por parte de empleados que muchas veces se autoasignaban los mismos sin presentarlos generando no solo perjuicios económicos por sobreprecios, sino evasiones que el Colegio piensa reclamar en los fueros que corresponda. “Con un ingeniero matriculado bajo contrato, cumpliendo su rol que es consecuente con la ética del Colegio, estas prácticas no serían posibles”, afirmó.

El CIPBA insistió en que la figura del responsable técnico matriculado no es una formalidad administrativa, sino una garantía para los usuarios, sino que es un pilar para la transparencia, calidad y seguridad del servicio eléctrico en la provincia. Por ello, instó a las cooperativas y a las autoridades competentes que asuman el compromiso de cumplir con la normativa y fortalezcan la supervisión técnica en el sector.