Santilli visitó La Rural y prometió una "rebaja impositiva" para el campo

El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, habló con Todo Provincial RADIO y realizó un repaso de las principales obras de su cartera en territorio bonaerense. ¿Cuáles son las más importantes que no deberían detenerse de ningún modo?

"Tenemos obras en los 135 municipios, hay un plan de obras históricas que a veces no sabemos mostrar", aseguró Jelinski. Consultado por las más importantes, el funcionario enumeró las siguiente seis:

Plan hídrico de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino: El plan contempla 23 obras destinadas a solucionar los problemas históricos de provisión, distribución y acceso al agua potable en la región. En Bahía Blanca el proyecto busca renovar 83.480 metros de las antiguas cañerías beneficiando a más de 300 mil habitantes, mientras en Punta Alta se renovarán 56.730 metros de cañerías beneficiando a más de 57 mil habitantes. Este plan es financiado gracias a la recuperación de la línea de crédito brindada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que había sido cancelado en la gestión anterior luego de 4 años de nula ejecución del préstamo del que ya se habían pagado USD 1,9 millones por comisiones de compromiso.

"Se retomó un crédito perdido para resolver un problema histórico para 400 mil personas. recambios de cañerías, nueva planta de agua, dos cisternas gigantes, estaciones de bombeo, recuperación de un acueducto abandonado. Le cambiará la vida a muchas personas", destacó Jelinski.

Plan hídrico de La Plata, Berisso y Ensenada: El mismo contempla la construcción de una nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada; acueductos y recambio de 2 mil cuadras de cañerías tapadas y rotas que ya están en etapa de ejecución. Obras de cloacas y pluviales para la región capital por 32 mil millones de pesos.

Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado: "La obra del Salado es algo maravilloso, la más grande de movimiento de tierra en ríos interiores más grande del mundo. Ya se dragó dos veces el Canal de Panamá y cinco en Canal de Suez", destacó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense sobre las obras que recuperarán 8,5 millones de hectáreas productivas.

"Encontramos el tramo cuatro en el 9% y lo terminamos. Logramos relicitar el tramo 2 y estamos terminando el proyecto para obtener un crédito del Banco Europeo de Inversión para el tramo 5 y otro proyecto para el nodo Bragado, además obras aparejadas de protección de humedales y medición de precipitaciones", detalló Jelinski.

Plan de obras en la cuenca del Río Areco: Entre los trabajos hídricos que se están encarando en Areco se encuentran la mejora y ampliación de la red de agua corriente en Villa Lía, en importante estado de avance; la ampliación del puente de la Ruta 41 en el marco de la construcción de la autopista Areco – Giles y del aliviador sobre la ex Ruta 8. Además, incluye nuevos desagües pluviales de la Cuenca Este y una nueva Planta de Líquidos Cloacales.

"Esta obra obra había sido adjudicada y se habían pagado anticipos pero se detuvieron que detener porque no tenían la aprobación de los vecinos", aseguró Jelinski.

Presa de Regulación del Arroyo Pergamino: El proyecto prevé la construcción de una presa de aproximadamente 6500 m de longitud que estará emplazada 3,5 km aguas arriba de la ciudad de Pergamino, en un lugar tal que se regulen los caudales provenientes del Arroyo Pergamino y Arroyo El Botija para evitar posibles inundaciones.

Cabe destacar que la presa generará un embalse no permanente que se llenará exclusivamente cuando se produzcan precipitaciones de distinta magnitud en la cuenca alta e irá desembalsando a través de dos orificios sin compuerta.

Entre las tareas a realizar, se ejecutará el alteo de un tramo de la Ruta Nacional N°178, de unos 2800 metros de longitud, en las proximidades del arroyo "El Botija" y el reemplazo del puente existente sobre el cauce del mismo.

"Logramos luego de 2 años trabajando con los distintos organismos la expropiación de los predios y estamos arrancando la obra", detalló el funcionario y agregó: "Fue una situación muy triste porque no se podía avanzar en dos lugares que sufren terriblemente con las inundaciones".

Plan Hidráulico de La Plata: "La etapa 1 fue terminada fundamentalmente en la gestión Vidal y nosotros avanzamos con la etapa 2", explicó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense y detalló: "La cuenca del Zoológico está terminada, avanzamos con la obra del arroyo Regimiento, estamos con los proyectos de los aliviadores de la 32, 15, 17 y 11, y avanzamos con el proyecto de Acenida 25m evaluando algún reservorio".

Por otra parte, señaló: "Acabamos de licitar la obra del puente de Avenida 520 porque tenemos como un tapón. No sirve toda la obra grande de atrás si no alcanza a entrar el agua a la parte baja El Gato", y continuó: "Se retomó la obra de ensanche da salida de El Gato a la altura de la Alimirante Brown que no se había previsto en el proyecto original y no se había licitado una parte. Hubo que neutralizarla y licitarla de nuevo".