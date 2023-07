Grabois: "La pelea es entre un proyecto nacional y popular humano y una derecha deshumanizante"

El ministro de Economía, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, participó de la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

2Estoy seguro, Tano, que vas a ser no solo el próximo intendente de Merlo, sino que vas a hacer una enorme tarea en lo que viene. En la etapa que viene para la Argentina, que sin dudas va a ser mucho mejor. No tengan dudas que el trabajo de Gustavo va a hacer brillar definitivamente a Merlo, como todos los merlenses lo merecen", afirmó Sergio Massa.

Además, Massa expresó "Tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que frente a cada problema plantea una solución. Eso viniste haciendo estos tres años y medio, eso estoy seguro que vas a hacer los próximos cuatro años, porque estoy seguro que vas a seguir siendo el gobernador de nuestra provincia a partir del reconocimiento de no sólo los merlenses, sino todos los bonaerenses. Estoy seguro que es lo mejor que nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires es que sigas gobernando, que sigas encarando, que sigas resolviendo nuestros problemas".

"INVERTIR EN SEGURIDAD ES DEFENDER LA PATRIA"

"Salud y seguridad son todo, porque en definitiva son la vida. Cuando no tenemos salud, cuando no caminamos seguros, cuando tenemos miedo, cuando estamos en riesgo, no tenemos nada, no hay plata, no hay trabajo, no hay casa que reemplace el vivir con miedo. Cada peso que invertimos para tener una policía equiparada con las Fuerzas Federales de Seguridad Nacional, cada peso que invertimos en tecnología con cámaras, en equipamiento con móviles, en logística de inteligencia y de prevención, en realidad es invertir un peso en cuidar la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente", dijo el pre candidato a presidente de Unión por la Patria.

Y remarcó “No hay plata mejor invertida que la plata en cuidar a los nuestros, porque en definitiva, cuidar a los nuestros es parte de la tarea que nos exige la Patria. Invertir en seguridad es defender la Patria"