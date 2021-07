El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, reprochó que “siempre pagan los platos rotos” los productores

Todo Provincial RADIO entrevistó al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, luego de la masiva manifestación realizada el pasado 9 de julio en San Nicolás. También se refirió a las restricciones en las exportaciones de carne vacuna y la estatización de la Hidrovía.

“La manifestación fue muy potente, no sólo por la cantidad de gente sino por la diversidad de dirigentes presentes. Dejó de ser una manifestación exclusivamente del sector agropecuario para sumar a representantes de jubilados, el turismo, el comercio y otros sectores. La ciudadanía alzó su voz para expresarle que hay cosas que no están bien”, aseguró Pino sobre la asamblea abierta realizada el pasado 9 de julio en San Nicolás.

El titular de la Sociedad Rural aseguró que los dirigentes de la Mesa de Enlace “tienen diálogo con funcionarios del gobierno nacional”, aunque aseguró que no es lo fluido que desearían. En ese marco, Pino le reclamó al Presidente de la Nación Alberto Fernández que convoque a los dirigentes rurales “antes de tomar medidas como el cierre parcial de exportaciones de carne que afectan a muchos sectores, más allá del agro”.

Al respecto, el presidente de la SRA manifestó: “Estas medidas en algún momento ya se tomaron. En 2006 se cerraron las exportaciones de carne vacuna y luego se abrieron parcialmente con los famosos ROE que significaban pedir permiso para exportar”.

Y advirtió: “Las consecuencias fueron malas porque se perdieron muchos millones de cabezas de ganado y se cerraron muchas plantas frigoríficas. Nadie se benefició, para nuestro país este rubro significa un importante ingreso de divisas. Sin embargo vuelven a tomar las mismas medidas y uno se pregunta si es una cuestión ideológica que nubla la razón”.

Además Pino aseguró que con estas medidas “tampoco se logró la baja del precio de la carne en el mostrador” porque “lo que se consume en Argentina no es lo que se exporta”.

“En estas semanas bajó mucho el precio del ganado en pie de categorías que tienen destino a la exportación. La categoría que abastece el mercado interno bajó también pero eso no se reflejó en la misma medida en el mostrador. Los que siempre pagamos los platos rotos somos los productores porque el precio del ganado en pie nos bajó a nosotros”, reprochó el dirigente.

En cuanto a cómo afecta esta medida al sector, Pino aseguró: “Todos somos productores sin importar la escala. Los productores ganaderos invertimos y dedicamos tiempo para lograr la mayor eficiencia posible. Cuando en el medio del río cambian el arco porque cierran la exportación es muy frustrante. Eso hace que muchos abandonen la ganadería y se dediquen a otra actividad como la agricultura”.

Consultado sobre la bajante histórica del Río Paraná, el presidente de la Sociedad Rural aseguró que “hace que todo se complique” porque “altera los costos de los fletes y el almacenaje” ya que “el 80% de la producción transita por la Hidrovía”.

Además se refirió en torno a la polémica respecto al fin de la concesión de la Hidrovía que había sido licitada en los ’90. “Se terminó la licitación y en vez de llamarla nuevamente intervino el Estado. No creo que el Estado esté en capacidad de operar la Hidrovía. Creo que el Estado debería controlar pero no manejarla porque es un tema muy complejo. El Estado intervencionista no es bueno”, opinó.

En cuanto a los ejes de su conducción al frente de la presidencia de la SRA, cargo que asumió hace poco más de un mes, Nicolás Pino remarcó: “Horizontalidad en la forma de conducción, mayor federalismo y poner el hombro”.

“Vamos a darle más representatividad a nuestros delegados zonales y pedirles que se involucren en sus pueblos porque la Sociedad Rural Argentina debe estar inserta en toda la sociedad. Tenemos que estar presentes en todos los ámbitos”, concluyó.