Santilli cerró su campaña con una gira de 15 horas por el Conubrano bonaerense

El gobernador bonaerense y candidato a la reelección por Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, encabezó un acto junto a gremios en el municipio de Ensenada. En el acto aeguró que la boleta de Unión por la Patria "es un escudo que va a defender al pueblo de las políticas de la derecha" y llamó a "reventar las urnas el 13 de agosto".

"Estamos ante un día donde se resuelve qué va a ocurrir en nuestro país en 15, 20 años: nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos", señaló el gobernador en un polideportivo colmado de militantes, dirigentes sindicales, precandidatos locales y funcionarios.

"Esta elección es tan decisiva como sencilla", dijo, y en esa línea indicó que "no hay que ir a los libros de historia para ver qué nos tiene reservado la derecha, basta con ir unos años para ver que empezaron a romper la matriz productiva de nuestra provincia, que se perdieron puestos de trabajo".

Kicillof llamó a "reventar las urnas el 13 de agosto" e instó a "dar con la boleta de UxP una muestra de unidad, pero también una demostración de defensa ante las políticas que ya se aplicaron durante el macrismo".

"La boleta de UxP es un escudo que va a defender al pueblo de las políticas de la derecha, del neoliberalismo, de los oligarcas, de los vende patria, de los especuladores", aseguró Kicillof.

El acto se realizó bajo la consigna "El movimiento obrero con Axel Kicillof", y contó con la presencia del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis; de representantes de la CGT y de las dos CTA, de los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Avellaneda Jorge Ferraresi; de los cinco precandidatos a intendentes por UxP de La Plata y de funcionarios bonaerenses.

Kicillof agradeció a su equipo de ministros y lo comparó con el gobierno de María Eugenia Vidal: "En ese gabinete intentaron armar una Gestapo para perseguir a los trabajadores, y hoy tenemos un gabinete al servicio del movimiento obrero, del pueblo".

"Sé que está de moda escuchar a consultores extranjeros que dicen que hay que hacer actos de redes y que desrecomiendan hacer actos políticos masivos", dijo el gobernador y agregó: "Pueden seguir recomendando lo que quieran, acá está el movimiento obrero, este es el peronismo y la campaña que necesitamos".

Por otra parte consideró: "Esta vez no hay que adivinar el proyecto oculto de los candidatos de la derecha que, sin careta, andan deambulando por los canales de TV porteños con amenazas porque hablan de la quita de derechos", y llamó al "movimiento obrero organizado de la provincia a defender las conquistas".

El mandatario reivindicó el valor de las universidades bonaerenses porque, dijo, hay una "enorme mayoría que quiere seguir estudiando, progresando y no lo podría hacer nunca en una universidad privada".

"Cuando nos vienen a decir que hay demasiadas escuelas de islas, rurales, nos dicen que no tienen para nosotros un futuro mejor, que solo piensan en los de cuna de oro", apuntó Kicillof.

Y añadió: "Es la función de un gobierno bonaerense hacer valer los derechos de todos y todas porque todos tienen que poder ir a la primaria, secundaria, al jardín y el que quiera a la universidad".

"Eso se llama movilidad ascendente y en la provincia de Buenos Aires le decimos peronismo", señaló en medio una ovación.

Dijo que el voto a UxP es "en defensa de las fuentes de trabajo creadas, de las empresas que reabrieron, de la industria nacional, pero fundamentalmente que mira al futuro a través de la generación de políticas públicas que tengan en cuenta lo que necesita el pueblo".

Kicillof y un fuerte respaldo a Sergio Massa

Además envió un fuerte respaldo al precandidato a la presidencia, Sergio Massa, y señaló que "para abordar las dificultades impuestas por el FMI se necesita conocimiento, trabajo, coraje y para eso tenemos que acompañar al compañero Sergio Massa".

Además aseguró que el pueblo acompañará al gobierno "diciendo que hay cosas que no se tocan: la salud, la educación, la producción, el trabajo, la dignidad del pueblo".

Además expresó su "convicción de que el movimiento obrero y el pueblo saben para dónde hay que seguir avanzando, que no va a entregar un centímetro de lo conseguido y que van a luchar por más derechos, para recuperar la dignidad y el presente, pero también por el derecho al futuro".

"No paremos de militar para que llenemos de votos las urnas, no puede haber un laburante que vote a aquellos que ya nos demostraron lo que vienen a hacer", indicó Kicillof, y completó: "En el día de la elección nadie debe quedarse en la casa, hay decirle que si uno no decide, deciden por nosotros".