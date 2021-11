El rapero marplatense Papo MC quedó séptimo en el Mundial de Póker y ganó más de 1 millón de dólares

El marplatense Alejandro Lococo, más conocido como Papo MC, se metió en la historia grande del póker argentino, al finalizar séptimo en el evento principal de la World Series of Poker (WSOP).

El rapero de la ciudad se convirtió en el segundo argentino en llegar a instancias finales del torneo más importante del mundo del juego de apuestas, que se desarrolla en Las Vegas, y se hizo con un premio de 1.250.000 dólares.

Papo MC quedó eliminado tras intentar una ambiciosa jugada ante el líder de la competencia, el alemán Koray Aldemir, pero su séptimo puesto en la serie mundial fue destacado por toda la comunidad latina del póker.



Quedará en el recuerdo la acción que Lococo protagonizó en el día 6 de la competencia, cuando en una jugada clave ante el norteamericano Tyler Cornell dijo “Kiricocho, kiricocho, kiricocho juega oficial… 2 de diamantes”, con el objetivo de “mufar” a su rival mientras esperaban que salga el “river”.

La estrategia del marplatense dio resultado, porque efectivamente salió un 2 de diamantes que le permitió eliminar a su contrincante.

Cabe destacar que 6.650 jugadores participaron del torneo y el marplatense logró acceder al top ten del evento principal de la WSOP, cuyo ganador se alzará con 8 millones de dólares más un brazalete de campeón, elaborado con oro y diamantes.

Este miércoles se desarrollará la definición del evento principal, a partir de las 14 en Las Vegas (19, hora local), en el que solo quedan en carrera, además de Aldemir, el británico Jack Oliver y el norteamericano George Holmes.

“Gracias a todos por el aguante, los amo.”, escribió Papo MC para sus seguidores en su cuenta de Twitter una vez finalizada su participación en el evento y su mensaje en pocas horas recibió miles de “Me Gusta”.

“No me imaginé que iba a ser tan grande esta edición, me imaginé que iba a venir un montón de gente por la postpandemia, pero también con el tema de la vacunación obligatoria para jugar, no me lo imaginaba tan masivo”, había indicado Papo en diálogo con CodigoPoker tras la primera jornada de competencia.

En este marco, consideró que “latinoamérica tiene un nivel altísimo de jugadores, pero por una cuestión económica hay muchos menos jugadores que pueden venir y costear una inscripción de diez mil dólares”.

“Al tener la mayoría de los países de latinoamérica una situación económica complicada, creo que los que se dedican a jugar, como que se dedican mucho más que la media, entonces la mayoría de los que vienen de latinoamérica son muy buenos”, sostuvo.

Además del póker y en la escena del freestyle, Papo también se destaca en Twitch y en redes sociales como Instagram, Twitter y YouTube, donde suma millones de seguidores y se especializa en la creación de contenidos audiovisuales.

Fuente: lacapitalmdp.com