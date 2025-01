¿Quiénes son los dos intendentes bonaerenses de Juntos que rompieron el cerco y se pasaron a las filas de Milei?

Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y Ramiro Egüen, de 25 de Mayo, confirmaron que abandonan Juntos por el Cambio para saltar a las filas de La Libertad Avanza. En medio de las tensiones con el PRO y en plena construcción política de cara a las elecciones legislativas, la noticia generó impacto en la política bonaerense, ya que se trata de los dos primeros intendentes de la alianza liderada por Mauricio Macri que deciden convertirse al mileísmo. «Hemos roto el alambrado para que otros vengan atrás», aseguró el veinticinqueño.

Valenzuela, hombre de Patricia Bullrich, formalizó el anuncio con un comunicado en redes. Unas horas antes, el ahora ex dirigente del PRO parece adoptó las formas comunicacionales de sus nuevos jefes políticos con la publicación de una frase en latín en X: “Alea icta est”, que significa “la suerte está echada”.

Por su parte, Egüen ya hizo público su pase. En su caso, llegó a la intendencia de 25 de Mayo como representante de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), el partido de Margarita Stolbizer, y en alianza con JxC.

“Esto es algo que ya veníamos hablando con la gente del PRO, del radicalismo y del GEN. No me encontré con absolutamente ninguno que me dijera que no diera el paso. Terminé de tomar la decisión ayer y, obviamente, se lo comuniqué a Margarita. Ella está en las antípodas del pensamiento del presidente, pero nos tenemos respeto”, contó el intendente.

Sebastián Pareja, bajo las órdenes de Karina Milei, avanza en la estrategia de sumar a dirigentes de manera individual a La Libertad Avanza mientras que se dilata el acuerdo electoral con Macri. Si bien en el oficialismo hay quienes consideran que la alianza se concretará, especulan con demorar la conversación para que se diluya el poder del expresidente. Los libertarios quieren ser los que impongan las condiciones y, para lograrlo, necesitan juntar fuerzas.