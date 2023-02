Horas antes de que se conozca el veredicto de los rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020, Tomás D’Alessandro, amigo de la víctima, publicó una emotiva carta abierta dirigida a la sociedad donde también recuerda a la víctima.

La sentencia se conocerá este lunes desde las 13 horas y se podrá ver en este link:

D’Alessandro estuvo con Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell y por ello fue uno de los 87 testigos que brindó su testimonio.

“Durante todo este tiempo y las experiencias vividas estuve reflexionando acerca de un montón de cosas, y quiero aprovechar el momento para decirle algunas palabras a todo aquel que le interese”, empezó.

“Involucrate. Simplemente eso. Involucrate para defender a un amigo, involucrate para ayudar a alguien que lo necesite, involucrate para darle un poco de paz a algún familiar que está pasando un mal momento”, continuó en el posteo.

Acompañado de una foto con Fernando, la carta de D’Alessandro sigue: “Involucrate para brindar un poco de luz en momentos oscuros, involucrate aunque ello implique arriesgarse a uno mismo, involucrate aunque tengas miedo y no sepas lo que puede pasar, involucrate aunque otros te digan que no lo hagas, involucrate aunque pienses que tenes todo para perder. No te haces una idea de lo que podes generar simplemente con involucrarte. Nunca dejes que te gane el miedo”.

Blindaron los tribunales de Dolores

El tribunal de Dolores, donde este mediodía se dará a conocer el veredicto por el crimen de Fernando Báez Sosa, quedó absolutamente blindado del acceso vehicular y con fuertes controles a la gente que quiere acceder al lugar desde la mañana.

El operativo tiene la intención de evitar el acceso de vehículos en la cercanía y por eso se realizó un vallado que se extiende en un total de seis manzanas que rodean a los tribunales ubicados sobre la calle Belgrano, a pocos metros del centro de la ciudad.

La Policía Bonaerense, incluso en los accesos, también tiene restringido el acceso peatonal y salvo la prensa o la gente que vive en el lugar, no se permite el ingreso de toda persona ajena al juicio que tendrá su citación a las 13 horas cuando el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores dé a conocer si condena o no a los ocho implicados.

El acceso a los tribunales también está franqueado por varios controles y la prensa debe atravesar al menos tres de ellos, incluido el del interior de los tribunales para poder ingresar a la sala de audiencias que es de dimensiones chicas. Es por esto que se habilitó la difusión del veredicto a través de la plataforma digital que dispone la Suprema Corte Bonaerense.