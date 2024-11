Provincia distribuirá un larvicida biológico para enfrentar al mosquito del dengue

El gobierno bonaerense firmó un convenio con 20 universidades para financiar 38 obras paralizadas por el gobierno nacional. En el caso de la UNICEN, en una primera etapa se decidió avanzar en la continuidad de la puesta en valor de la fachada del Rectorado ubicado en Tandil a pesar de que la prioridad fijada por el Consejo Superior era retomar la ampliación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud ubicada en Olavarría. Bronca contra el rector, Marcelo Aba.

“El rector sabía que la prioridad de la Unicen era que se siga la obra de Salud”, advirtió el decano de Salud de la UNICEN, Héctor Trebucq, y cuestionó: “Yo no fui consultado, pero estimo que es una decisión de Provincia. Para mí, lo concreto es que la Provincia priorizó la obra de la fachada del rectorado en detrimento de una necesidad urgente que tenemos como edificio en nuestra facultad”.

El pasado jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó el Programa de Infraestructura Universitaria y firmó convenio con rectores de universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense para invertir $26.762 millones en la reactivación de diferentes obras y proyectos que fueron desfinanciados por el Gobierno nacional.

En una primera etapa se llevarán adelante 21 obras en 20 universidades nacionales. En el caso de la Unicen, se decidió priorizar la continuidad de la restauración y puesta en valor del histórico edificio del Rectorado ubicado en la esquina de Pinto y Chacabuco, en Tandil.

Sin embargo, el Consejo Directivo de la Universidad del Centro había fijado como prioridad la reactivación de la ampliación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría que quedó paralizada al 45% con la llegada de Javier Milei a la presidencia.

“Primero que yo, como decano, desconocía que se hacía una reunión en la Universidad de San Martín donde estarían el gobernador, el ministro de obras de la Provincia y los rectores de las universidades de la Provincia de Buenos Aires”, lamentó el decano de Salud.

Y apuntó directamente contra el rector de la UNICEN, Marcelo Aba: “Recibí un llamado después de la reunión para decirme que lamentablemente había ido con todo el entusiasmo a esta reunión, pero que lo de Salud en esta etapa no salía. Tampoco me dijo en ese momento que había salido lo del rectorado”.

“Simplemente me dijo ‘no sale lo de Salud en esta primera etapa, esperemos otra oportunidad en una segunda etapa’. O sea que claramente me bajó toda la expectativa, porque estábamos todos ilusionados con que de alguna manera iba a continuar la obra. Pero no es así, ni va a ser así por ahora”, lamentó.

Y señaló: “El rector sabía, como todos nosotros, de lo imperioso que se siga la obra de Salud y sabía que es la prioridad de la Unicen”.

Sobre la importancia de esta obra, planteó: “Es enorme el costo en dificultades que genera no tener el edificio, ni aulas, ni comedor, ni baños en su momento, ni traslados; hay un montón de cuestiones que hacen a que nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros no docentes estén trabajando en forma muy distinta a lo que sería con el edificio en condiciones. En el edificio podemos sólo utilizar cuatro aulas, un SUM, un laboratorio de simulación, un laboratorio para la ciencia morfológica. Después estamos muy precarios. Con la incomodidad que supone además tener un obrador así”.