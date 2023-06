Pablo Zurro sobre Massa candidato a presidente: “Acepto el acuerdo pero no bajo las banderas”

El intendente “ultra kirchnerista” de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, habló sobre la candidatura presidencial de Sergio Massa por Unión por la Patria (UxP) que genera una fuerte polémica en las filas del kirchnerismo.

“Soy ultra kirchnerista. A Menem no lo vote porque arregló lo de los milicos asesinos con Alfonsín. Cuando vino el kirchnerismo me enamoré del proyecto de Néstor y Cristina”, dijo Zurro a Radio AM 530.

Sobre la elección de Massa como candidato a presidente de UxP, el intendente de Pehuajó expresó: “Soy un perro de Cristina. Lo era hace 15 días y si ahora no respeto un acuerdo no soy tan perro”.

Y agregó: “Aceptó el acuerdo pero no bajo las banderas, no voy a dejar de hablar de Clarín, la Ley de Medios, del Fondo Monetario y de los yankees”.

“Aunque se equivoque Cristina hizo muchas cosas por el país y puso el cuerpo. La voy a acompañar, no nos podemos enojar con nuestros líderes por una estrategia. Todo lo contrario, voy a poner más garra”, remarcó.

De todos modos, el intendente “ultra kirchnerista” aclaró “si tenemos que dar un debate interno lo haremos”, y apuntó: “Con la única que tengo obediencia de militancia es con Cristina Fernández de Kirchner”.

“Mi discurso no lo voy a bajar, tengo un doble compromiso”, concluyó Zurro.