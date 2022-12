Navarro: la conmovedora historia de Facundo Diz, el intendente que “pidió para comer” y llegó a jugar en Primera

El intendente de Navarro, Facundo Diz, tiene una historia de vida que merece ser contada. Nacido en una familia humilde, llegó a “pedir para comer”. Aunque “jugaba mejor al básquet” se abrazó al fútbol como “medio de superación y modo de ayudar a su familia”. Luego de una extensa carrera por clubes del ascenso y también de primera, el deportista se acercó a la política. No dudo en hacerlo en el peronismo ya que durante los gobiernos kirchneristas su mamá pudo jubilarse y su papá obtuvo una merecida pensión como “maestro del deporte”.

“Fue algo increíble, lo sufrí mucho porque el grupo está muy compenetrado y con la presión de todos los argentinos para los que el segundo puesto no sirve. Estoy muy contento por la alegría para todo el pueblo pero también para ellos mismos porque les habíamos hecho sentir como que estábamos en deuda”, expresó Facundo Diz sobre el campeonato del mundo.

“Como argentino y dirigente estos momentos son únicos, venimos de étapas muy duras porque fundieron el país y nos endeudaron por varias generaciones. Luego vino la pandemia y nos costó mucho estar encerrados porque necesitamos estar en contacto. Para un pueblo tan futbolero es algo mágico porque nos hace despertar con alegría”, remarcó.

Facundo Diz tiene 43 años. Hasta el 2019 jugó al fútbol de forma profesional y convirtió una gran cantidad de goles en el ascenso. Durante su extensa carrera pasó por All Boys, Banfield, Deportivo Táchira, San Telmo, Tigre, Olimpo, Platense, Colorado Rapids, Quilmes, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano. Según el mismo cuenta, el fútbol fue su “medio de superación” ante la falta de posibilidades.

“Fue mi medio de inclusión y superación, con mi hermana vivimos una infancia muy feliz pero con muchas necesidades. Trabajamos desde muy chicos, vendimos vidrio, huesos y más de una vez tuvimos que pedir para comer“, contó el jefe comunal de Navarro.

Y continuó: “Yo jugaba mejor al basquet pero como era amateur elegí el fútbol para ayudar a mi familia y pensar en un futuro. Gracias al deporte fuimos la primera generación de la familia que se pudo recibir en una universidad pública”.

Por eso, ahora como intendente busca priorizar la educación y el deporte. “En mi pueblo hay un problema de oportunidades. Solo el 8% de los jovenes pueden seguir estudiando en la universidad luego de terminar el secundario. Nosotros decidimos crear escuelas deportivas porque del club me echaron siempre porque no podía pagar la cuota”.

“También creamos la primera escuela municipal de idiomas de la provincia de Buenos Aires y más de 90 chicos se reciben por año, y contamos con dos pensiones municipales en La Plata para que los chicos puedan ir a estudiar allá”, detalló Diz.

El intendente reveló que a los 13 años se fue de su casa y se la tuvo que rebuscar para ir a entrenar. Fue en ese contexto que empezó a tomar más conciencia sobre las desigualdades, lo que terminó forjando su acercamiento a la política. “Me empecé a vincular y vi la frustración de muchas familias que no le pueden dar a sus hijos lo que quisieran y necesitan”, explicó.

“Con mi mujer pimero armamos un merendero. Hacía justicia social por mi cuenta pero sabía que con política se pueden hacer las cosas muy bien. Si no partimos todo de una misma salida es muy difícil que se acomode por el sistema económico”, expresó el intendente y remarcó: “Hay que generar igualdad, equidad y oportunidades para que después quede en cada uno hasta donde quiere llegar”.

Y apuntó: “En mi pueblo el que nacía hijo de tambero moría tambero, hoy terminan el secundario, pueden estudiar ingles y hay dos pensiones en La Plata para que estudien carreras universitarias”.

Facundo Diz: “Mi familia sufre mucho con la política”

A pesar de sus ganas y convencimiento, Facundo Diz aseguró que en pueblos pequeños como Navarro las “campañas de difamación” sobre quienes se dedican a la política generan graves perjuicios sobre sus familias.

“Mi familia sufre mucho al estar expuesta en un pueblo con la política. Hay gente muy dañina que la utiliza y destruyen a los demás. Hay campañas terribles en forma constante, nunca pensé que gente de mi pueblo pueda hacer cosas así pero bueno hay que seguir trabajando porque hay gente que necesita que pongamos en discusión lo que hay que discutir”, expresó el intendente.

Aunque aseguró que como deportista y persona surgida de una familia muy humilde tiene la “ventaja” de “tener el temple necesario para soportarlo”, lo peor es que “vinculen a la familia” y que sus hijos “sufran al caminar por la calle”.

“Yo no tengo ni auto y sin embargo ambos bloque sacaron un pedido de informes por una supuesta vinculación con empresas. Creo que buscan desviarnos de nuestra política que es generar igualdad, educación, producción y trabajo”, apuntó.

Y remarcó: “Lo único que heredé de mi padre es la resilencia. Mi papá Jorge Diz fue el atleta paralímpico que más medallas ganó en la historia del país. Cuando tenía un año sufrió poliomielitis lo que le provocó una secuela irrevesible en su pierna izquierda y su familia sufrió mucho porque en Navarro los vecinos pintaron su casa para marcarlos”.

“Estamos haciendo obras como nunca antes”

Sobre su gestión, el futbolista retirado subrayó: “Estamos haciendo obras como nunca antes, trajimos patrulleros, construimos la terminal de omnibus y estamos por devolver el tren a Navarro. Los que no necesitan el transporte público se oponen pero hay mucha desigualdad, porque de 600 chicos, solo 50 inician estudios universitarios y solo 30 se egresan”.

“Estamos terminando una obra gigantesca en el hospital municipal con ayuda de la provincia y Nación porque los recursos del municipio son muy pocos”, destacó el intendente y comparó: “Estuve acompañando a Santiago durante sus 4 años como intendente, vino la gobernadora y no quiso ni una foto, prometió obras en el hospoital y no nos mandó ni equipamiento. Prometió asfalto y no se tiró ni una piedra”.

En cambio, aseguró que con esta gestión nacional y provincial Navarro recibió la visita de “todos los funcionarios y del gobernador”, y graficó: “En 2011, el hospital era uno de traslado y ahora tenemos 60 especialidades, 3 ambulancias y hacemos 20 operaciones por día con profesionales de Navarro, aunque son peleas difíciles porque quieren vivir acá pero cobrar como si estuvieran en Swiss Medical”.

“Hemos hecho casi el 90% de cloacas, estamos haciendo un colegio secundario, dos jardines maternales, un jardín y tres SUM para los jardines que ya existen, asfalto, iluminación, red de gas y un sinfín de obras”, subrayó el jefe comunal.

“Los argentinos somos como Dory, tenemos memoria a corto plazo”

De todos modos, Facundo Diz consideró que el principal problema es que “los argentinos y sobre todo con el peronismo somos como Dory, el personaje de ‘Buscando a Nemo’, tenemos memoria a corto plazo. Recibimos un derecho y en lugar de seguir de sosteniéndolo para el que viene atrás, nos olvidamos y damos la espalda”, y agregó: “Yo no me olvido que si no era por el kirchnerismo mi mamá no se podía jubilar porque estuvo más de 37 años de cocinera sin un año de aporte y mi papá obtuvo una pensión como maestro del deporte”.

“No quiero que la gente se olvide, porque cuando el país se recupera pasa como cuando uno está enfermo, se levanta de la cama y se olvida que debemos seguir cuidándonos. Hay un poder económico y mediático con el que es muy difícil convivir”, concluyó.