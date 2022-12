“Para loco de mierda”: un mecánico de Suipacha fue atacado con una barreta y un arma por un cliente enfurecido

El terrible ataque ocurrió en Suipacha, localidad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Un hombre atacó con una barreta a un mecánico al que acusaba de haberlo estafado. El agresor es un ex comisario de la Policía Federal.

Damián, el mecánico de Suipacha atacado, explicó que este hombre le había dejado un auto para colocarle “un módulo que se aplica para conectar un tráuler sin que afecte la instalación eléctrica”.

“Entregué el auto, controlé el carrito aunque no era mi trabajo, y cuando se fue me llamó y me dijo que una luz de giro del trailer no le funcionaba. Yo le explique que no tenía lugar para revisarlo hasta la semana próxima pero al otro día vino totalmente enloquecido”, detalló.

“Cuando llegó, me gritó desde lejos ‘¿y flaco, me hiciste el carro?’. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta. Yo creo que estaba todo pensado, engancha el carro, pone marcha atrás, él lo pensó a eso que hizo, se bajó con un revolver en la cintura que no vi”, relató.

En el video captado por la cámara de seguridad, se ve al hombre agredir al mecánico con la barreta. Durante su ataque de furia rompió dos autos de otros clientes y también el scanner, una herramienta clave para trabajador.

“Ya tuve que comprar un espejo del auto que rompió y me salió 75 mil pesos, ahora tengo que comprar los repuestos del otro. Además me rompió el scanner que es mi mano derecha y cuesta más de 2 millones de pesos”, detalló Damián que pidió que este hombre “no ande más suelto por la calle”.

“Es un excomisario retirado, por lo que hablé con la gente de su pueblo, todos le tienen miedo, es un tipo agresivo, un violento total”, aseguró el mecánico de Suipacha.