Murió la actriz Mariana Prommel: desde hacía años vivía en Claromecó, su “paraíso en el mundo”

La actriz de 53 años se encontraba en su casa de la localidad balnearia de Claromecó en el momento de su muerte. En 2019 le habían descubierto una mancha en el paladar que resultó ser un tumor maligno en la mandíbula.

“Partió nuestra adorable Mariana. Se fue durmiendo, tranquila y en paz, rodeada de sus amores profundos, su madre y sus animalitos. Hizo ese pasaje de la manera más serena y luminosa que todos deseábamos para ella. Nos deja luz, risas, amor y su dulce esencia. Vuela alto y sigue entre nosotros, descansa en Paz. Tu familia te ama. Una estrella más en el firmamento. Gracias por tu existencia”, expresaron sus familiares en las redes sociales.

Prommel tuvo papeles destacados en novelas y series de televisión como “Verano del 98”, “Los Roldán”, “Los Existosos Pells”, “La Pelu” y en “Consentidos” y “Lobo”.

Prommel, cuyo verdadero nombre era Mariana Mosquera, residía en Claromecó desde hacía varios años. Desde entonces, sólo regresaba Buenos Aires para sus presentaciones teatrales o para emprender prolongadas giras por distintos puntos del país.

En una entrevista con el portal La Voz del Pueblo, la actriz había definido a la localidad balnearia del partido de Tres Arroyos como “mi paraíso en el mundo”. Había elegido ese lugar pegado al mar para vivir junto a sus 9 perros.

“Me enojé mucho con todo, con el sistema y con la Capital Federal. Ya no soportaba más la forma de vivir. Imaginate lo que es ahora. Cada vez que vuelvo por el laburo, me da taquicardia”, recordó.

Mariana era defensora de los derechos de los animales. En esa entrevista mencionó: “Me preocupo mucho por el tema de los animales. Odio enterarme que hay gente que envenena perros que tienen dueños, sólo para hacer maldad. No hay razón para envenenar un animal. Creo que hasta que no se muera un chico, las autoridades no van a tomar cartas en el asunto. Es un tema que me desespera”.