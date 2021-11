Murieron 155 vacas en Puan porque se quedaron sin agua en un campo

Un total de 155 vacas murieron por falta de agua en un campo en la zona de 17 de Agosto, en el partido bonaerense de Puan, lo que representa una pérdida de alrededor de 10 millones de pesos.

Una rotura no advertida provocó que al vaciarse el tanque el molino no lo recargara y así, los vacunos no tuvieron donde tomar agua y murieran de sed.

Las altas temperaturas también habrían colaborado al desenlace fatal.

El encargado quedó perplejo cuando, a su vuelta, se encontró con 155 de 169 vacas muertas tendidas sobre el suelo. Es decir, sólo 14 lograron sobrevivir.

Al aparecer, un hombre que trabajaba como encargado pidió extender durante dos días sus jornadas de franco y recibió la autorización. Al parecer el tanque tenía 30.000 litros para seis días y cuando se vació el molino no siguió sacando agua para cargarlo.