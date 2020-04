Moccero abre el paraguas: “Necesitamos 65 millones para pagar sueldos y apenas tenemos el 40%”

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero dialogó con TODOPROVINCIAL radio sobre la cuarentena administrada que llevadan adelante los municipios y adelantó que “ya pedimos salvataje económico a nación porque no vamos a poder pagar sueldos”.

“Tenemos problemas financieros como deben tener todos, más nosotros que agarramos un distrito quebrado totalmente, con una deuda mayor al 15% del presupuesto y ahora la estamos padeciendo en la pandemia”, sostuvo el jefe comunal Suarense.

Sobre la realidad ante la pandemia, informó “Hasta el momento no tenemos ningún caso positivo de Coronavirus, gracias a dios”.

En tanto sobre la apertura de diferentes actividades, Ricardo Moccero contó en TODOPROVICNIAL RADIO, conducido por Mariano Gandini “Nosotros fuimos haciendo una cuarentena administrada a medias, porque los negocios siguen cerrados con sistema de delibery, trabajan a puertas cerradas, fuimos ampliando a toda la gente que trabaja en carptineria, pintores, albañiles, plomeros, que viven por día”.

“Los primeros 15 días no pudieron trabajar y desde el municipio ayudamos, pero no daba para más, el municipio está quebrado, así que empezamos a liberar de a poquito”, dijo el intendente y agregó “Con esta nueva expectativa que hay para abrir otro tipo de comercios, será una apertura al público, es distinto”.

La recepción de los vecinos es “muy positiva”

“La población está muy conforme con lo que se está haciendo y como se está haciendo, lo último que abrimos fueron los negocios de ropa y calzado (abren jueves, viernes y sábado en horario reducido) y están todos conformes. La gente se está acostumbrando a estos horarios y los domingos no funciona nada, solo farmacias”, afirmó a TODOPROVICNIAL RADIO, Ricardo Moccero.

La caída de la recaudación

“En cuanto a la recaudación, le hemos pedido al sector agropecuario que cumpla 100% con las tasa y lo están haciendo. Están cumpliendo y le estamos muy agradecidos. También hay grandes industriales, todos colaboran”, expresó con gratitud el jefe comual.

En tanto recordó que “Necesitamos 65 millones de pesos para pagar los sueldos, y para abril no llegamos al 40%, en un presupuesto de 1200 millones que es el mismo que el del año pasado, porque no tenemos presupuesto, ni siquiera el aumento de tasas. La oposición no trato las tasas así que estamos mendigando”.

Por el mismo camino

Moccero remarcó que “Lo primero que tenemos que hacer como hace el presidente, salvaguardar la salud, una vez que se estabilice la pandemia, se va a revertir, los bueno de esto es que estamos todos tirando para el mismo lado” y afirmó “No creo que la oposición se arriesgue a ir en contramano, porque podríamos terminar como Brasil o ni que hablar como Estados Unidos”.

Salvataje económico a nación y provincia

Sobre la solicitud de dinero a nación y provincia, Moccero fue claro “ya le pedimos y creo que el presidente de la nación envió fondos por 120 mil millones a todas las provincias y a la provincia de buenos Aires ya la llegaron o le deben estar por llegar, y el gobernador con su ministro de economía están analizando cuanto le van a dar a cada municipio. Tengo entendido que los municipios que peor estamos vamos a tener un poco más de ingreso para solventar los inconvenientes que arrastrábamos”.

“Cuanto tiempo no sabemos, tenemos que pasar estos meses duros hasta septiembre y después vemos. Esto es mes a mes”, subrayó el intendente del Frente de Todos en Coronel Suárez.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad que en un futuro se recorten sueldos o se busque alguna estrategía similar para afrontar la crisis, Ricardo Moceero fue tajante “la posibilidad está de que se recorten sueldos, si existe será una decisión nacional y provincial y nosotros acataremos” y finalizó “ya hay gremios que están diciendo que antes de que despidan aceptarían bajar sueldos a un 20%; yo no creo que sea suficiente, pero bueno, hay que ver, es preferible que la gente tenga un ingreso no deseado, a no tener nada”.

