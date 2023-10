“Milei tocó valores que no son negociables”, advirtió el nuevo Arzobispo de La Plata

El arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, afirmó que la «crítica virulenta» del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al papa Francisco «habla más del que la hace del que la recibe» y «refleja un perfil» que, a su criterio, «la mayoría de los argentinos no quiere».

«Alguien puede estar más o menos de acuerdo con el Papa, ser ateo, o no compartir sus valores, pero él no deja de ser una figura mundial. Los valores que defiende el Papa, como el de la justicia social, se pueden compartir con no creyentes, con creyentes de otras religiones o ateos, pero Milei tocó valores que no son negociables», señaló Mestre en declaraciones a Radio Provincia.

Al respecto, el arzobispo manifestó que «más allá del juego propio del debate, de los proyectos y perspectivas de cada partido, la situación del señor Milei con respecto al Papa fue muy desafortunada».

En tanto al ser consultado sobre el pedido de disculpas que según el libertario transmitió tras sus polémicos dichos, Mestre respondió: «No escuché si pidió disculpas públicas. No lo vi. Quizá lo hizo en algún otro tipo de formato. Me da la sensación que se fue de boca y fue un error».

«Una critica virulenta de ese tipo habla más del que la hace que del que la recibe y refleja un perfil que la mayoría de los argentinos no queremos. A nivel político y partidario, cada uno tiene sus propuestas, pero la base de la actitud de respeto, diálogo y tolerancia tienen que estar siempre», agregó el religioso.

Durante el debate presidencial del domingo último en Santiago del Estero, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), instó al libertario a pedirle disculpas al jefe de la Iglesia católica por las múltiples críticas vertidas en diferentes declaraciones públicas y entrevistas.

“Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, le contestó Milei.

Asimismo, en la entrevista, el sacerdote se refirió a la reivindicación que hizo Milei sobre el terrorismo de Estado, al cual definió como «un guerra», y a la cifra de los desaparecidos que el postulante presidencial negó que hayan sido 30.000.

«El terrorismo de Estado es grave. Hay un consenso que a nivel político y social que habíamos logrado, y eso hay que defenderlo. Desde la Iglesia, (lo que dice Milei) no se puede compartir. Como institución hicimos una autocrítica respecto del papel que tuvo en la dictadura porque hubo personas que fueron cómplices, mientras otras fueron torturadas y la confrontaron», aseveró Mestre.