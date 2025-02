Mientras Milei se enreda en el “Criptogate”, Kicillof inaugura obras importantes en Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración formal de la nueva Estación Transformadora (ET) de Mar del Sud, en el municipio de General Alvarado. Luego viajó hasta Chascomús para cortar la cinta de una nueva Casa de la Provincia.

Al inaugurar la nueva obra energética en Miramar, Kicillof afirmó: “Esta obra fue posible gracias a un Estado provincial comprometido con el bienestar de cada uno de los vecinos y vecinas de la localidad de Mar del Sud, pero también con el futuro de todo el distrito: con esta estación transformadora rompimos el techo energético que le ponía límites al crecimiento de General Alvarado”.

“A diferencia del Gobierno nacional, que recién ahora comienza a hablar de desarrollo productivo y lo hace para camuflar la inmensa estafa de la criptomoneda que promocionó el Presidente, en la provincia de Buenos Aires planificamos esta obra hace años, invertimos lo que hacía falta y hoy podemos inaugurarla para ampliar las oportunidades de todos los habitantes del municipio”, señaló el Gobernador.

La nueva infraestructura incrementará la potencia instalada y permitirá abastecer a más de mil nuevos usuarios residenciales, dando respuesta al crecimiento demográfico de la región y promoviendo el desarrollo del turismo y la producción local.

Por su parte, Ghioni remarcó: “Este tipo de obras es imposible llevarlas adelante si no es con un Estado presente invirtiendo como lo hace el de la provincia de Buenos Aires: la nueva estación transformadora mejora el servicio de los usuarios, pero además genera fuentes de trabajo e impulsa el turismo y el desarrollo regional”.

Los trabajos abarcaron la ejecución de la ET en un predio de 1.500 metros cuadrados, la totalidad de las obras civiles y el montaje del equipamiento eléctrico para su funcionamiento. A su vez, contempló la instalación de un transformador de potencia y dos salidas de línea para abastecer el consumo de industrias, comercios y usuarios particulares.

«Hoy estamos resolviendo un problema histórico de nuestra comunidad: la respuesta no llegó desde el sector privado, sino que fue fruto del trabajo articulado entre la provincia de Buenos Aires y el municipio para garantizar el bienestar de toda la población«, remarcó Ianantuony.

Por último, Kicillof subrayó que “como lo hemos hecho durante cinco años, garantizar la producción y el trabajo de todos los y las bonaerenses, más allá de dónde vivan, sigue siendo nuestra prioridad”, y apuntó: “Nosotros estamos convencidos de que para que haya libertad, primero tiene que haber igualdad de oportunidades y, en eso, tiene un rol central el Estado que invierte y ejecuta las obras que nuestra sociedad necesita”.

Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Chascomús

En un miércoles cargado de cortes de cinta, por la tarde Kicillof viajó a Chascomús para inaugurar una nueva Casa de la Provincia, donde además entregó 528 títulos de propiedad gratuitos.

“Esta Casa de la Provincia que estamos inaugurando confirma nuestra convicción y nuestra voluntad: trabajamos por un Estado presente, eficiente y cerca de la comunidad. Sería muy fácil gobernar diciendo que no hay plata, pero es mentira: en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de poder decir que no paralizamos ni una sola obra porque no estamos dispuestos a cortar los sueños de los y las bonaerenses”, expresó el gobernador.

La nueva Casa de la Provincia permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de organismos como ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo, Salud, Mujeres y Diversidad, y de Desarrollo Agrario.

Asimismo, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 528 escrituras gratuitas destinadas a familias del distrito, al Club Atlético Unión Deportiva y en favor del municipio para distintos proyectos de viviendas sociales y del banco de tierras.

Por su parte, el intendente local Javier Gastón remarcó: “Esta jornada es un avance histórico para Chascomús y un paso más en el trabajo que venimos realizando junto a la Provincia: en tiempos donde se pone en disputa el rol del Estado, nuestro compromiso es continuar generando políticas públicas que den respuesta a la comunidad.

Kicillof Vs Milei, dos modelos en pugna

Durante el acto en Chascomús, el gobernador advirtió que “en la provincia de Buenos Aires no sirve el modelo que impulsa el Gobierno nacional porque prioriza la especulación financiera frente a la producción y ajusta a las clases populares para beneficiar a unos pocos sectores concentrados de la economía”.

Y subrayó: “Nosotros vamos por el camino contrario, comprometidos con la industria, el empleo, la vivienda y la ampliación de derechos de todos los y las bonaerenses”.