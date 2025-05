Mercedes puso en funcionamiento su primer mamógrafo público: “Un día muy emotivo”

Una muy nutrida asistencia acompañó a la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados de Mercedes en un nuevo acto por el 24 de marzo. Fue en plaza San Martín. Se leyó el documento oficial y se convocó al intendente a que diga unas palabras. También hubo una amplia participación de instituciones educativas.

Documento

El documento oficial, extenso y sólido en términos históricos, sociales y contextuales fue leído en representación de la Comisión por Patricia Bojorge . Entre otros conceptos expresados:

(…) «Durante los años de dictadura, familiares de las personas desaparecidas y sectores de la sociedad civil desafiaron el terror dictatorial y se organizaron para denunciar los crímenes. Con el retorno a la democracia, estas luchas sostenidas en lemas como “Juicio y Castigo a los culpables”, se articularon con el Estado y se tradujeron en logros colectivos emblemáticos a nivel nacional e internacional. El Nunca Más y el Juicio a las Juntas constituyeron así un piso ético fundamental para la reconstrucción de la vida democrática

(…)La historia y la realidad nos interpelan una vez más y nos empujan a reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro….

(…)Por eso señalamos que, otra vez más, hoy y aquí, representantes gubernamentales mediáticos y agentes funcionales al gobierno nacional, enmascarados de redentores políticos, alzan sus discursos negacionistas y divisionistas buscando instalar en el imaginario social un sustento favorable que les permita profundizar y avanzar con el cercenamiento de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, e impulsar el desguace y el desmantelamiento de las claves áreas del Estado dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de varias dependencias vinculadas a la administración pública nacional, con acciones de vaciamiento que se materializan en despidos masivos de trabajadores, archivistas e investigadores de los Espacios de la Memoria, en el cierre de programas y en el desfinanciamiento de Archivos, Museos y Centros Culturales.

(…)Estas medidas arbitrarias, son decisiones dirigidas a desarticular las políticas de verdad, justicia y memoria, que son un deber ineludible del Estado en materia de reparación pública, ya que fue el propio Estado, el responsable directo de miles de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.

(…)Los despidos progresivos son una estrategia sostenida de negación de los deberes básicos del estado de derecho. El gobierno nacional incumple así con la Constitución Nacional y con las leyes vigentes.

(…)Los sitios de memoria, son garantía de no repetición de esos hechos atroces, son prueba material de lo ocurrido, son una reparación simbólica para las víctimas y son también lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y de la democracia.

La ley nacional 26.691/11 obliga al Estado a preservar “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal, desarrollado durante el terrorismo de Estado en la Argentina”.

(…)Los Espacios para la Memoria en Argentina constituyen un pilar de la política pública democrática, son reconocidos internacionalmente, por la idoneidad y la experiencia de sus equipos de trabajo, siendo convocados para integrar encuentros internacionales, charlas y cursos de formación.

(…)¡Defendemos nuestros Espacios de la Memoria, que constituyen el Acervo Histórico de la Nación Argentina y exigimos la preservación y conservación de los Sitios de la Memoria y de los Archivos, que contienen testimonios y pruebas de los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por el Terrorismo de Estado durante la Última Dictadura Cívico –Militar!

(…)Advertimos también a la ciudadanía, lo peligroso que es para la democracia argentina empatizar y tolerar acciones y discursos de intimidación y provocación, provenientes de actuales funcionarios del Estado Nacional.

(…)El gobierno nacional acompaña todas estas políticas de avasallamiento de derechos y de conquistas y promueve condiciones para el desarrollo de una situación económica y social de extrema vulnerabilidad, que afecta a una parte importante de la población argentina: se niega a aportar alimentos a los comedores bariales, cierra ámbitos que se ocupan de la asistencia a personas en estado de extremo riesgo y con necesidad de tratamientos médicos de elevado costo, despide a trabajadores, desfinancia ámbitos de la salud, de la educación y de la investigación científica, deja a familias enteras. en situación de precariedad económica e implementa un plan de hambre generalizado que no es otra cosa que “la miseria planificada” .

Palabras

El intendente Juan Ustarroz al ser convocado expresó la importancia de la educación en términos de historia, memoria y valores democráticos. Remarcó que se construye día a día y lo valioso de tener tantas escuelas presentes. A su vez que “cuando Patricia hacía referencia a la cultura del odio, no es ningún dato menor: todas las dictaduras, los genocidios empezaron desde la palabra, empezaron negando al otro, tratándolo como una cosa, como algo que no servía para nadie, por lo tanto hay que eliminarlo. Y después de tanto tiempo de decir esto, y con gente que está dispuesta a hacerlo” por eso lo fundamental de construir sin agresión, sin violencia, respetando al otro, respetando el descenso y respetando.

(…) «La democracia tampoco es la ausencia de golpes de Estado. No hay que llegar a un golpe de Estado para decir, bueno, perdimos la democracia. Realmente en los procesos se van de a poco las cosas y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque estamos distraídos. Estamos pensando en términos solamente individuales, porque estamos pensando que nuestro problema es el problema del mundo. Pero, por suerte, la sociedad no es esto» y recordó la reciente solidaridad con Bahía Blanca.

(…) «Entonces, en esto de fortalecer la democracia, creo que tenemos una ciudad que tiene instituciones, que tiene personas que la habitan, que le dan sentido, que trabajan. Y tenemos que, a través de la palabra, ser capaces de encontrarnos más y apostar más a la educación. Pero la educación no es la escuela solamente. La educación es la familia, las instituciones, los medios de comunicación que nosotros tenemos, el espacio público, y creo que desde ahí tenemos que hacer un buen diagnóstico de cómo estamos como sociedad. Y con esto finalizo, que tal vez no tenga mucho que ver directamente con el día de hoy, pero para mí sí.

(…) Los derechos humanos no son solamente el juicio y castigo (…) los derechos humanos también son el derecho a la educación y son todos los derechos que conocemos y que a veces porque no se ejercen pierden sentido y pierden valor y se devalúan. Así que, como siempre, para mí es un orgullo estar acá (…) Porque un funcionario está un tiempo en sus funciones, pero lo que un pueblo logra construir, lo que un pueblo logra hacer, es lo que queda, y es lo que podemos dejar como legado a las nuevas generaciones. Un mundo mejor, no un mundo oscuro, de dolor, de miseria, de hambre. Uno mejor para todas y todos” mantenido entre otros conceptos.

Participación

Este año la conducción del acto estuvo a cargo de Mabel Riveiro , la lectura de los nombres de cada víctima a cargo de Silvia Fasce y el acompañamiento musical de Santiago Respuesta.

Como se dijo, hubo una muy amplia participación ciudadana e institucional.