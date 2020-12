Mario Perelló: nació en una “familia muy humilde” de Pehuajó y ahora fue elegido entre los mejores científicos del país

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT) dio a conocer los ganadores de la edición 2020 de los Premios Houssay. En el área de la Ciencias de la Salud resultó galardonado Mario Perelló, un pehuajense de origen humilde que muestra su agradecimiento a la educación pública

Perelló es investigador principal del CONICET y director del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, CONICET-UNLP-CICPBA). Doctor en Bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Perelló realizó una estadía de seis años en Estados Unidos y a su regreso al país en 2010.

Ahora, Perelló compite con otros tres científicos por la Distinción Investigador/a de la Nación, la máxima distinción que entrega al Estado Nacional a los científicos y científicas del país, y cuya ceremonia será a mediados de diciembre.

Pese a ese flamante logro, el experto disfruta más “esto de ir al laboratorio, encontrarme con el grupo de trabajo, gente que uno quiere, y seguir con las investigaciones”.

“La vocación de hacer ciencia es inexplicable, no sabría decir cómo surgió, pero va más allá de los premios. Enterarme de este reconocimiento significó una hermosa sorpresa. Estas cosas generan círculos virtuosos, porque nuestro trabajo se hace más visible, tiene mayor impacto y permite que se fomenten colaboraciones y subsidios, por ejemplo. Pero los premios no son el motor principal de lo que hacemos”, destacó.

“Lo siento como un voto de confianza y de respaldo a nuestra forma de hacer ciencia, de investigar y buscar respuestas, a la manera en la que interactuamos con otros grupos del país y del exterior. Pero también es una gran responsabilidad. Cuando la gente confía en uno, hay que estar a la altura de esa confianza depositada. Lo asumo con mucha alegría porque sirve para fortalecer nuestro grupo de trabajo, es un apoyo que nos muestra que vamos por el buen camino y eso genera experiencias positivas”, expresó Perelló.

Luego de alcanzar su título de doctor en Bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Perelló se fue a Estados Unidos para realizar una estadía de seis años dedicado al estudio de los circuitos neuronales y los mecanismos moleculares a través de los cuales la hormona ghrelina regula la respuesta al estrés y el apetito.

En 2010 volvió al país y se incorporó al IMBICE. “Sentía la necesidad de devolver todo lo que recibí de manera desinteresada. Si yo no hubiera nacido en un país como Argentina, donde la educación es pública y gratuita, no tendría siquiera un título universitario. Y las fibras que me toca este premio son las que estuvieron presentes cuando decidí regresar”, contó sobre su repatriación.

Sobre su origen, Perelló recordó: “Yo vengo del Interior de la provincia de Buenos Aires, de Pehuajó, y de una familia muy humilde. Vine a estudiar a La Plata gracias a que mi ciudad tiene aquí un centro de estudiantes donde me pude alojar. Más allá de mi esfuerzo personal y dedicación, sin toda la ayuda recibida de parte de mi familia, amigos, conocidos e incluso gente que uno no conoce pero que contribuyó, mi carrera no hubiera sido posible”.

Con una prolífica producción científica integrada por 92 publicaciones de gran impacto internacional y dos capítulos de libros, Perelló se destaca por ser un formador de recursos humanos de alta calidad, algo que se evidencia en la actualidad, ya que se encuentra dirigiendo cuatro tesis doctorales, un investigador y seis becarios del CONICET.

“Esa es otra de las cosas que me pone orgulloso. Hay muchos que pasaron por el grupo y se doctoraron, pero se quedaron trabajando junto a nosotros. Y hay otros que se fueron al exterior pero siguen colaborando o manifiestan sus ganas de volver. Creo que el premio también es una apuesta a lograr que un grupo de investigación con fuerte impacto internacional se vaya consolidando y creciendo en Argentina”, subrayó.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Imprimir

Instagram