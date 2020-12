Hubo descontrol en un parque de Carlos Casares y el intendente decidió cerrar los espacios públicos por la noche

Según informa el portal casarense, PortalElToro.com más de 200 jovenes se juntaron el sábado por la noche en un parque de la ciudad de Carlos Casares que duró hasta altas horas de la madrugada y terminó con piñas y descontrol. El intendente Walter Torchio, anunció que de ahora en más van a cerrar los espacios públicos de 0 a 6 de la mañana y sino funciona los van a alambrar.

“Este fin de semana se iniciaban las fiestas familiares hasta 15 personas debido a que nos estamos acercando a noche buena y navidad”, expresó torchio.

“Lo peor que le puede pasar al sistema de salud de casares es llegar al 21, 22 y 23 de diciembre con las camas colapsadas y la terapia colapsada. No queremos que se nos sature el esquema de salud del hospital y se mueran en los pasillos. Esto depende de cada uno de nosotros”, advirtió el jefe comunal.

En esa misma linea, Torchio expresó “Si alguien piensa que yo quiero prohibir, está equivocado, yo no quiero prohibir nada, es la situación que me obliga a tomar este tipo de medidas” y agregó “Las reuniones familiares comenzaron este fin de semana y nos encontramos que el fin de semana hubo personas que se juntaron en San Cayetano y originan disturbios además”.

“A partir de ahora las plazas y espacios públicos van a estar cerrados desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana. Tenemos que afectar personal de seguridad y policía para cuidar estos lugares, y que sino los controlamos vamos a tener que alambrarlos”, anunció Walter Torchio.

En tanto, el intendente explicó a la comunidad que “Nuestro hospital no tiene mil camas, ni siquiera tiene 100. No tenemos ni 30 respiradores. Necito que nos ayudemos entre vecinos. No es una cuestión de la mesa de salud, ni del intendente, es de todos. Lejos de ayudarnos nos obligan a tomar las medidas contrarias, uno quiere intentar y pide por favor para flexbilizar dentro de un esquema hospitalario que pueda dar respuesta. Les pido respeto, solidaridad, que sean buenos vecinos”.

“Necesito que nos ayuden, no por mí, sino por el hospital, por los trabajadores de la salud, si van todos juntos no los vamos a poder atender”, arremetió Torchio.

Y además aseveró que “El virus no se fue, no se va a ir para las fiestas, ni para enero ni para febrero, no se va a ir. Tenemos que ser responsables”.

“No estoy pensando en mí, yo ya lo tuve, estoy pensando en los casarenses que lo pueden llegar a tener y no se cuales se pueden llegar a morir, por los que no se quieren enfermar y no se quieren morir. Tomemos la responsabilidad que esta situación se merece”, finalizó en su alocución del día lunes.

Fuente: PortalElToro.com

