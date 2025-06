Manifestantes cortan la Autopista La Plata: “No a la proscripción”

Integrantes del grupo de vecinos autoconvocados por la construcción de la autovía en la Ruta Nacional N°3 se reunirán nuevamente por la tarde en el sector del Cristo, frente a la principal rotonda de acceso a Azul, para continuar con el reclamo que busca urgentes mejoras en esa vía.

La agrupación, que históricamente lidera el pedido de obras y mantenimiento para la ruta, decidió retomar de manera presencial el reclamo el pasado 25 de mayo, tras una larga inactividad, en demanda al Gobierno Nacional que hasta el momento no ha dado respuesta a una situación que sigue cobrando vidas y genera inseguridad vial.

En esa jornada participaron representantes del Concejo Deliberante, funcionarios municipales, la Fundación CEDA, Estrellas Amarillas y la senadora provincial Lorena Mandagarán.

Fernando Sotille, vecino y referente del grupo, explicó: “Desde hace mucho tiempo venimos hablando de volver a la ruta con el reclamo. En mi caso me toca viajar seguido a Cacharí y fueron muchas las veces que le dije a Mario Ibarra y a otros compañeros del grupo que teníamos que retomar el reclamo porque realmente la Ruta 3 está en su peor momento. El tramo de ruta de Azul-Las Flores está detonado y los camiones hacen lo que quieren, no respetan absolutamente nada y utilizan la mano que más les conviene y por más que les hagas señas de luces no se mueven”.

El balance de la movilización inicial fue altamente positivo, logrando repercusión en medios regionales y el apoyo de distintos espacios políticos, que renovaron sus petitorios a las autoridades.

Además, desde la Unión de Usuarios Viales (UDUV) invitaron a los vecinos a participar de la presentación de la Red Federal de Autopistas en el Congreso de la Nación, el 12 de junio, aunque el grupo confirmó que por la coincidencia con una audiencia pública en Monte no podrán asistir ambos eventos.

Para la concentración de hoy a las 15 horas en el ingreso principal a Azul por Ruta 3, Sotille resaltó el compromiso de que cada asistente invite a otra persona para aumentar la convocatoria, y que además se sumarán vecinos de Olavarría, Laprida y otras localidades.