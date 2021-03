Lo bueno de tener todo al alcance de nuestro celular

Las tiendas virtuales y las compras online hace años vienen siendo las protagonistas de todos nuestros hábitos de consumo, y a esta lista innumerable de espacios de compra-venta, se sumaron las farmacias, otro punto más que nos facilita la vida.

Contar con una farmacia online es algo que puede traernos muchas comodidades. No salir de casa y poder pedir lo que necesitemos desde nuestro celular, nos ahorra tiempo, energía, y ¿por qué no? Dinero.

Y si bien ya estamos acostumbrados a encontrar lo que queremos en la dimensión digital, el rubro médico era algo que podía mantenerse un poco reticente al trato con una pantalla de por medio. Pero tuvo que adaptarse y hoy es una realidad.

¿Qué puedo comprar en una farmacia online?

La respuesta a esta pregunta es corta y contundente: Absolutamente todo lo que podemos comprar en una farmacia normal. Todos los elementos de higiene personal y perfumería que se nos ocurran, hasta medicamentos con prescripción médica como la levotiroxina.

Siempre que esté disponible y haya stock, podemos pedirlo y esperarlo en la comodidad de nuestro hogar, como cualquier otro producto de venta online. Además, nos ofrecerán varias formas de pago, para poder elegir la que nos sea más conveniente.

No hay restricciones ni cambios a la hora de comprar de forma virtual. Al igual que si recurrimos a una farmacia física, si es un artículo que necesita una receta o autorización médica, la página nos lo solicitará para concretar la compra.

No por ser virtual tendrá menos cuidados o libertades que una farmacia normal. Por eso, estemos seguros que no podremos comprar ningún medicamento que necesite autorización médica, sin una. El sistema de adquisición de estos productos no variará.

Cuidados importantes

El conseguir nuestros medicamentos por internet, de forma más fácil y dinámica, no significa que su ingesta deba tomarse a la ligera. Por más de la comodidad que nos traiga la nueva tecnología, su consumo debe seguir siendo responsable.

Todas las páginas de farmacias online cuentan con especificaciones detalladas sobre consideraciones a tener en cuenta a la hora de consumir y preservar nuestros medicamentos. Recomendamos que sean leídas con detenimiento para evitarnos problemas futuros.

Además, a la hora de recibir el producto en nuestras casas. Debemos revisar su estado, si llegó en condiciones óptimas y su fecha de caducidad. Lo mismo que haríamos si compráramos el producto de forma física.

No olvidemos que estamos adquiriendo drogas medicinales que vamos a ingerir y que pueden afectar nuestra integridad física en caso de encontrarse en mal estado o vencidas. Si bien es muy difícil que esto suceda, no por ser online, debemos relajarnos.

Cómo elegir nuestra farmacia online

Puede que sepamos que nuestra farmacia de confianza tenga página online, entonces seguramente nos quedemos tranquilos a la hora de hacer un pedido. Pero si es nuestra primera vez, hay algunos puntos que pueden ayudarnos a tomar la decisión.

Como todo en internet, podemos buscar referencias y puntajes de otros usuarios, tanto en la página en sí, sus redes sociales o en el buscador. Muchas veces, estos comentarios no pueden eliminarse ni modificarse por las empresas en cuestión.

Esto, nos asegura que los comentarios sean reales y reflejen las experiencias de estas personas. Así que podemos estar tranquilos de que, si tiene un alto puntaje o sus referencias son buenas, seguramente nos llevemos una grata experiencia.

También podemos elegirlas según las formas de pago que ofrezcan. Generalmente, podremos abonar con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, pero puede que nos ofrezcan otras opciones.

Por último, revisemos los tiempos de entrega del producto. Si solo hacemos una compra para reponer nuestro suministro, este punto quizá no nos afecte. Pero si estamos en medio de una urgencia, será más que importante.

El futuro está entre nosotros y ya es parte de nuestra cotidianeidad. Toda nuestra vida está atravesada por la hiperconectividad y los avances tecnológicos. Si bien a muchos puede darles vértigo la sobreexposición que conlleva, nosotros preferimos resaltar las facilidades y beneficios que trajo y trae a nuestras vidas.

Adaptarnos es parte del proceso, aprender a vivir con esto es la única forma de avanzar. Disfrutarlo y aprovecharlo es algo que nos hará más fácil nuestra vida.