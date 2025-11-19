Información General
Las mejores apps gratis para seguir deporte en vivo
El mundo del deporte es hoy día una industria que factura millones y millones de euros en todo el mundo, y que, además, gracias a la globalización, ha visto cómo se ha disparado el número de aficionados alrededor del planeta que siguen competiciones de todo el mundo casi a todas horas. Por desgracia, ese fenómeno fan ha traído también un brutal aumento de los precios por ver por televisión algunos de esos deportes y competiciones, especialmente sangrante es el caso de Movistar, que requiere tener una línea registrada en la compañía, contratar el paquete básico y, sólo entonces, contratar los paquetes de deportes que se deseen, con lo que en total estamos hablando de un gasto que supera los 100 euros mensuales, a veces por bastante margen.
En ese contexto, las aplicaciones gratuitas de resultados en vivo ya hace tiempo que ganaron popularidad y son un gran recurso para seguir los deportes, equipos y deportistas que deseamos y, además, tener acceso a estadísticas en vivo y a posteriori. Esas aplicaciones a menudo tienen servicios adicionales, de los que hablaremos más adelante, y también permiten seguir las competiciones que deseemos en la palma de la mano.
Flashscore
Es la líder mundial del sector, con más de 100 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Esta app cubre decenas de deportes en vivo en más de 50 idiomas y abarca todas las grandes competiciones deportivas. Su principal foco es el fútbol y ofrece una cobertura estadística muy destacada de los resultados y clasificaciones de la Champions League, por poner un ejemplo, aunque también cubre todas las grandes ligas nacionales, y llega a un total de varios centenares de competiciones del balompié, aunque el número de torneos que cubre en vivo de otros deportes es muy significativo.
También es destacable la fiabilidad de la aplicación, y los servicios que ofrece, ya que las notificaciones instantáneas pueden avisar de goles, tarjetas rojas y alineaciones oficiales, en el caso del fútbol, y resultados finales en todos los deportes, entre otras situaciones que se viven en partidos. Flashscore también tiene un servicio de noticias propio que cubre la actualidad deportiva todos los días del año y narraciones de audio, con algunas de las mejores voces de España, de partidos seleccionados, mayoritariamente, de fútbol.
Flashscore es parte del grupo checo Livesport, que también cuenta con otros productos únicamente futbolísticos como FlashFútbol y Soccerway, ideales para seguir la liga española, la inglesa y todas las grandes competiciones del balompié.
BeSoccer
App malagueña centrada en fútbol que es la líder mundial entre las que se dedican exclusivamente al balompié, con 25 millones de usuarios registrados. Adquirida hace cosa de un año por el grupo Livesport, ofrece un servicio de noticias que colabora con el de Flashscore y permite a ambas apps ofrecer una mejor cobertura. Pronto también incorporará las narraciones de audio de Flashscore. Su servicio estadístico es del más alto nivel y tiene un extraordinario producto para profesionales, llamado BeSoccer Plus, que hace las delicias de entrenadores, directivos y ojeadores.
App oficial de LaLiga
Aplicación centrada exclusivamente en LaLigaEASports y en LaLiga Hypermotion, pero que ofrece una excelente cobertura de ambas, con todas las estadísticas oficiales habidas y por haber, además de toda la información sobre los equipos participantes y todos los partidos de primera y segunda división.
DAZN
Hemos añadido esta app a la lista porque creemos que es extraordinariamente funcional. Es cierto que, obviamente, los servicios televisivos de Dazn son de pago, pero sus precios suelen ser mucho más accesibles que los de sus competidores. Además, ofrece una gran variedad de competiciones y su app tiene grandes funcionalidades y mucha información sobre un sinfín de deportes.
The Gladiator´s Hat fue el ganador del Gran Premio Dardo Rocha
Más de 17 mil personas disfrutaron de una jornada inolvidable, con turf del más alto nivel, música, gastronomía y actividades para toda la familia. El gobernador Axel Kicillof fue el encargado de premiar al jockey, Eduardo Ortega Pavón, quien se llevó el Gran Premio Dardo Rocha.
Previo a largada del Gran Premio Dardo Rocha, el presidente de Lotería, Gonzalo Atanasof y el administrador del hipódromo, Mariano Cowen, recibieron al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente, Julio Alak, para vivir una jornada que será recordada por su récord de asistencia.
En este sentido, el presidente de Lotería, Gonzalo Atanasof, afirmó: “Sin dudas, es un reconocimiento a todo lo que hizo por el turf el gobernador, Axel Kicillof. Trabajamos desde el primer día de nuestra gestión para transformar este espacio en un lugar de encuentro, multimodal. Hoy vinieron los caballos más importantes del país a correr este G1 y, con Noches Capitales, las bandas más relevantes de Argentina trajeron sus espectáculos a este mismo lugar. Nuestro Hipódromo se ha transformado en el epicentro cultural por excelencia de la ciudad”, agregó Atanasof.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof recordó que “para nosotros es un orgullo ver que el hipódromo de la ciudad de La Plata, después de tantos años de abandono y desidia, ha recuperado todo su esplendor”. “Al ser un lugar icónico y fundacional de la capital bonaerense, invertimos junto al municipio para sumar la tecnología y los recursos necesarios para acompañar a todas las familias que trabajan alrededor del turf, de los espectáculos artísticos y del turismo”, agregó.
El Hipódromo sorprendió al público con grandes mejoras que se realizaron en el marco del Plan Integral de Modernización y Puesta en Valor con la nueva iluminación LED en pista, la renovación de la Tribuna Popular, la puesta en valor del ingreso por calle 116 y de las boleterías de la Tribuna Oficial, la modernización del sistema informático, la renovación del servicio veterinario, la nivelación de la pista principal y la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio.
El intendente, Julio Alak, remarcó el trabajo realizado en el circo hípico: “El Hipódromo está en perfectas condiciones, como pocas veces estuvo en su historia. Se nota gestión, trabajo y la inversión para transformarlo en un gran polo turístico para nuestra ciudad. El Hipódromo renació con mucha fuerza” aseguró.
Por su parte, el administrador del Hipódromo, Mariano Cowen se mostró muy agradecido con la celebración: “Esto es una construcción colectiva, donde participan un montón de familias, trabajadores y gente que invierte en el turf. Con el apoyo del gobierno provincial, de Lotería y del municipio, el Hipódromo está volviendo a ser el lugar histórico que La Plata supo tener y hoy puede volver a disfrutar”.
El Hipódromo abrió sus puertas al mediodía con un programa de 17 carreras, más de $720 millones de pesos en premios, actividades culturales, música y una oferta gastronómica para todos los paladares.
Además, las familias pudieron disfrutar de Handicap – Paseo de Morfi & Cultura Local, más de veinte puestos gastronómicos, entre los que destacaron Miraflores, Nápoles, Vermú Interferencia, Pivot, Volga, Sabores Rurales, Alfajores Kawi y Casa DUM.
Un gran momento para el turf
Pasadas las 19 hs y luego de la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la orquesta del Servicio Penitenciario de la Provincia y la voz de Jorge Vázquez, llegó el momento de mayor emoción para la familia del turf.
Las gateras de los 20 protagonistas del Gran Premio Dardo Rocha Internacional (G1) se abrieron con los mejores fondistas adultos de la actualidad, en una carrera que se recordará por años. Con un premio histórico de más de $150 millones de pesos, se impuso en los 2400 metros, “The Gladiator´s Hat”, con la monta de Eduardo Ortega Pavón, del Haras El Ángel de Venecia, y con Carlos Etchechoury como entrenador. Pasaron a formar parte de la gran historia del turf argentino, consagrándose campeones de la 105° edición de esta carrera internacional.
Por otra parte, en la onceava entrada, se disputó el Clásico Joaquín V. González (G2-1600 mts), con una bolsa de premios de más de 50 millones de pesos, y una victoria avasallante de Storm Sound, montado por Lautaro Balmaceda, de la caballeriza El Carcara.
A las 15:20 hs, el Premio Marcos Levalle (G2-1600 mts) vivió una definición histórica donde Escolastic Girl, con la monta de Martín La Palma; y Pecadora Joy, conducida por Martín Valle; no lograron sacarse ventaja y compartieron el podio en los 1600 metros de este clásico G2.
Por último, el Premio Clásico Ciudad de La Plata (G2-1200 mts) se corrió en la novena entrada, con una bolsa de más de 40 millones de pesos. El Resero con Capa se coronó campeón, por una cabeza, sobre Es Aristocrático. Con la monta de Adrián Gianetti, para el haras Tres Jotas, se destacó en esta carrera de 1200 metros para todo caballo de más de tres años de edad.
Michel advierte sobre fuertes incrementos en los gastos fijos de los hogares por encima de la inflación informada por el gobierno
El diputado nacional electo por el peronismo, Guillermo Michel, puso el foco en los costos de los servicios básicos y alquileres de las familias que acumulan importantes aumentos desde diciembre de 2023.
A través de una publicación en sus redes sociales, Michel manifestó: “¿Por qué los argentinos sienten que la inflación es mayor a la que informa el Gobierno y que el día 15 ya es fin de mes? Porque los gastos fijos de las familias suben MÁS que la inflación y los salarios”.
“De noviembre de 2023 a octubre de 2025, los alquileres subieron un 547%; Electricidad y Gas, 542%; Transporte Público, 482%; Telefonía e Internet, 330% y Combustibles, 308%”, puntualizó.
Michel viene remarcando la pérdida de poder adquisitivo y el sobreendeudamiento de las familias a partir de este incremento de los gastos fijos y el impacto en la caída del consumo.
En ese sentido, propuso la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado), que “mejora el consumo, formaliza la operatoria y amplía la base tributaria”, en el marco de una nueva propuesta tributaria que está elaborando en conjunto con el peronismo que sea “más simple de explicar a la gente y apoyada en herramientas tecnológicas”.
“Formar formadores”: cómo es la estrategia de la provincia para masificar las vasectomías y que en un futuro puedan hacerse en los CAPS
El subsecretario de Políticas de Cuidado del Ministerio de Salud bonaerense, Jonathan Konfino, explicó en diálogo con Todo Provincial RADIO los alcances y la fuerte expansión de la vasectomía sin bisturí, una práctica que ya se realiza en ocho hospitales de la provincia y que, a futuro, “se podrá hacer también en los centros de salud (CAPS)” siempre que cuenten con personal entrenado. La vasectomía sin bisturí se posiciona como una herramienta para promover la corresponsabilidad masculina en la anticoncepción y el cuidado sexual.
Una política para involucrar a los varones en la anticoncepción
Konfino destacó que esta iniciativa se enmarca en “una campaña de cuidado de los varones”, ante la baja concurrencia masculina a los efectores sanitarios: “En los centros de salud es usual ver a las mamás y los niños pero los hombres suelen ir poco al médico durante su adultez”.
El objetivo es revertir la concentración de la responsabilidad anticonceptiva en las mujeres: “Se busca involucrar a los varones en las tareas de anticoncepción y la salud sexual que muchas veces están delegadas en las mujeres”.
Vasectomía sin bisturí: cirugías ambulatorias, sin quirófano y con alta demanda
El funcionario explicó que las vasectomías sin bisturí “se pueden realizar en un consultorio, en forma ambulatoria y sin necesidad de estar internados ni usar anestesia general en un quirófano”.
La técnica consiste en “una anestesia local y una pequeña ligadura del conducto eferente que lleva los espermatozoides desde los testículos”. Luego, el paciente “se va caminando a su casa, con pautas de cuidado y control”.
La respuesta social ha sido contundente: “Cada vez que abrimos la agenda de turnos rápidamente se agotan”, subrayó. La demanda creció un 1500% en los últimos dos años, con perfiles muy diversos: desde varones de alrededor de 40 años que ya no desean tener más hijos, hasta jóvenes que no proyectan ser padres. Konfino remarcó que se trata de “una práctica irreversible”.
“Formar formadores”: la estrategia para masificar la vasectomía sin bisturí
Actualmente, la Provincia trabaja bajo un mecanismo de “formar a formadores”, donde cirujanos y urólogos son capacitados junto a la organización World Vasectomy Day para luego entrenar a más equipos.
“Estos cirujanos están capacitados para entrenar a otros y dar respuesta a una demanda que se incrementó enormemente”, señaló el funcionario que destacó que esta esta estregia “permite darle mayor escala y masividad para los varones que eligen este método”.
En esa línea, Konfino confirmó que la práctica podría expandirse más allá de los hospitales, siempre que haya recursos humanos entrenados: “Se puede hacer en un CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), de hecho lo hacemos en consultorios móviles, pero se requiere personal entrenado”.
Desde el Ministerio de Salud buscan que cada vez más distritos incorporen la estrategia: “Le estamos dando mucha difusión, estamos intentando que más hospitales y municipios la vayan adoptando”. Aun así, aclaró que “todavía no estará disponible en todos los centros de salud” debido a la necesidad de contar con personal formado específicamente.
La masificación de la vasectomía y la baja natalidad
Konfino aclaró que, pese al crecimiento de la vasectomía, no se espera que esta política incida en la caída de la natalidad: “Creemos que este método no afectará este fenómeno porque se utilizaría en lugar de otro método como una mujer colocándose un DIU. Además, por la escala, no creemos que pueda tener ese impacto”.