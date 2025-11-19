Las mejores apps gratis para seguir deporte en vivo

El mundo del deporte es hoy día una industria que factura millones y millones de euros en todo el mundo, y que, además, gracias a la globalización, ha visto cómo se ha disparado el número de aficionados alrededor del planeta que siguen competiciones de todo el mundo casi a todas horas. Por desgracia, ese fenómeno fan ha traído también un brutal aumento de los precios por ver por televisión algunos de esos deportes y competiciones, especialmente sangrante es el caso de Movistar, que requiere tener una línea registrada en la compañía, contratar el paquete básico y, sólo entonces, contratar los paquetes de deportes que se deseen, con lo que en total estamos hablando de un gasto que supera los 100 euros mensuales, a veces por bastante margen.

En ese contexto, las aplicaciones gratuitas de resultados en vivo ya hace tiempo que ganaron popularidad y son un gran recurso para seguir los deportes, equipos y deportistas que deseamos y, además, tener acceso a estadísticas en vivo y a posteriori. Esas aplicaciones a menudo tienen servicios adicionales, de los que hablaremos más adelante, y también permiten seguir las competiciones que deseemos en la palma de la mano.

Flashscore

Es la líder mundial del sector, con más de 100 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Esta app cubre decenas de deportes en vivo en más de 50 idiomas y abarca todas las grandes competiciones deportivas. Su principal foco es el fútbol y ofrece una cobertura estadística muy destacada de los resultados y clasificaciones de la Champions League, por poner un ejemplo, aunque también cubre todas las grandes ligas nacionales, y llega a un total de varios centenares de competiciones del balompié, aunque el número de torneos que cubre en vivo de otros deportes es muy significativo.

También es destacable la fiabilidad de la aplicación, y los servicios que ofrece, ya que las notificaciones instantáneas pueden avisar de goles, tarjetas rojas y alineaciones oficiales, en el caso del fútbol, y resultados finales en todos los deportes, entre otras situaciones que se viven en partidos. Flashscore también tiene un servicio de noticias propio que cubre la actualidad deportiva todos los días del año y narraciones de audio, con algunas de las mejores voces de España, de partidos seleccionados, mayoritariamente, de fútbol.

Flashscore es parte del grupo checo Livesport, que también cuenta con otros productos únicamente futbolísticos como FlashFútbol y Soccerway, ideales para seguir la liga española, la inglesa y todas las grandes competiciones del balompié.

BeSoccer

App malagueña centrada en fútbol que es la líder mundial entre las que se dedican exclusivamente al balompié, con 25 millones de usuarios registrados. Adquirida hace cosa de un año por el grupo Livesport, ofrece un servicio de noticias que colabora con el de Flashscore y permite a ambas apps ofrecer una mejor cobertura. Pronto también incorporará las narraciones de audio de Flashscore. Su servicio estadístico es del más alto nivel y tiene un extraordinario producto para profesionales, llamado BeSoccer Plus, que hace las delicias de entrenadores, directivos y ojeadores.

App oficial de LaLiga

Aplicación centrada exclusivamente en LaLigaEASports y en LaLiga Hypermotion, pero que ofrece una excelente cobertura de ambas, con todas las estadísticas oficiales habidas y por haber, además de toda la información sobre los equipos participantes y todos los partidos de primera y segunda división.

DAZN

Hemos añadido esta app a la lista porque creemos que es extraordinariamente funcional. Es cierto que, obviamente, los servicios televisivos de Dazn son de pago, pero sus precios suelen ser mucho más accesibles que los de sus competidores. Además, ofrece una gran variedad de competiciones y su app tiene grandes funcionalidades y mucha información sobre un sinfín de deportes.