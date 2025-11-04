Provincial
Larroque pidió aprobar el Presupuesto bonaerense 2026 y refinanciar la deuda que dejó Vidal
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que “se hace acuciante poder contar con la ley de Presupuesto y de refinanciamiento de la deuda” para el año 2026, debido a que “estamos en una situación muy delicada”.
El funcionario recordó que este año la Legislatura bonaerense dejó al gobierno sin esas herramientas y subrayó que “el Presupuesto es un ordenador de la gestión y, a diferencia de lo que ha sido a nivel nacional, la voluntad del Gobernador es que el pueblo conozca cuáles son las intenciones del Ejecutivo en términos de asignación de recursos”.
En ese marco, Larroque destacó que “en este contexto de crisis y recesión por las políticas de ajuste que tantas dificultades nos trae día a día, es fundamental el refinanciamiento de la deuda que nos dejó Vidal”, y explicó que “sin ese instrumento tendríamos que afectar recursos que son imprescindibles —en materia de asistencia social, así como en las distintas prestaciones del gobierno provincial— para cubrir esos vencimientos”.
Asimismo, alertó que “a la histórica ecuación de reparto injusto de recursos contra la Provincia se le agrega una caída pavorosa de la recaudación por las políticas del gobierno nacional”, además de “la quita ilegal y discrecional de recursos de la Nación a la Provincia en una cuestión gravísima que perpetra el presidente Milei hacia los 17 millones de bonaerenses”.
Críticas a Milei y a Santilli
Tras las declaraciones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aseguró que el presidente no invitó a Axel Kicillof al encuentro con gobernadores por no haber firmado el Pacto de Mayo, Larroque respondió que “me gustaría saber qué significó ese acuerdo, porque aquellas provincias que sí fueron también se vieron perjudicadas por el gobierno nacional”.
Para el dirigente peronista, “esto tiene que ver con chicanas y argumentos falaces porque no pueden explicar por qué motivo se deja afuera de esta convocatoria a un grupo muy reducido de provincias”, al tiempo que recordó que “el Gobernador se ha cansado de pedirle reuniones al presidente Milei”. Y sentenció: “Para trabajar siempre estamos, las chicanas se las dejamos a Santilli”.
“Nos gobierna una fuerza de ocupación”
El ministro también lanzó duras críticas al gobierno nacional al afirmar que “nos gobierna una fuerza de ocupación”. En ese sentido, denunció que “la intervención del gobierno de Estados Unidos no solo es en materia económica-financiera, sino también política”, y sostuvo que “se ven los dedos del país del norte en todo esto”.
Según explicó, “lo hicieron previo a las elecciones y ahora con estos cambios de gabinete están ordenando un dispositivo político que venía teniendo muchos problemas, tratando de seducir a ese sector que había tomado una mirada precautoria respecto del gobierno nacional, poniendo a una figura referenciada con el macrismo como Santilli”.
Larroque remarcó que “están buscando aislar a Axel Kicillof, que emerge como la esperanza de la reconstrucción de un proyecto nacional en la Argentina”.
Respecto de la discusión interna en el peronismo, el exdiputado nacional planteó que “a todos nos encantan los debates, pero hay 17 millones de bonaerenses que esperan respuestas del gobierno de la Provincia, así como el resto de los argentinos, que esperan poder ver con esperanza una salida en 2027”.
Por eso consideró que “el peronismo debe terminar esta fase de transición y debate para ofrecer una propuesta constructiva que nos muestre un camino de futuro, porque nadie quiere seguir enredado en discusiones que no han mostrado resultados prácticos”.
Kicillof presentó el Presupuesto 2026 y pidió a la Legislatura “las herramientas necesarias para seguir cuidando a los bonaerenses”
El gobernador Axel Kicillof encabezó la presentación de los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento 2026, y advirtió que la provincia atraviesa “una emergencia económica y una crisis productiva como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional”. En ese contexto, reclamó a la Legislatura “las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los bonaerenses”.
El acto se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Economía Pablo López, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.
“El presidente Milei recortó fondos que son de los bonaerenses”
Kicillof denunció que “el presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones”. Y subrayó: “Debe comprender que no se los robó a este gobernador, sino a todos los bonaerenses”.
Además, advirtió sobre la caída en la recaudación provincial producto de la recesión: “Estamos ante una situación inédita, en la que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas”.
El mandatario remarcó que “allí donde el Gobierno nacional abandona, el Gobierno provincial y los intendentes damos la cara todos los días”, y pidió acompañamiento para poder “refinanciar los vencimientos de deuda sin afectar el presupuesto”. “No vamos a cambiar nuestras prioridades —agregó— y vamos a seguir trabajando para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.
Los ejes del Presupuesto Bonaerense para el 2026
El proyecto presentado por el Ejecutivo bonaerense contempla una inversión total de más de $3 billones en obra pública, con énfasis en educación, salud, infraestructura y políticas sociales. Entre los principales puntos se destacan:
- Obra pública: inversión de $3,2 billones, con continuidad del programa Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, obras hídricas y de saneamiento, pavimentación y mantenimiento de rutas y caminos rurales.
- Protección social: $1,7 billones para políticas alimentarias y programas de asistencia a sectores vulnerables.
- Salud: $1,7 billones para infraestructura hospitalaria, equipamiento y programas como Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses.
- Educación: $1,3 billones destinados a ampliar la jornada completa, extender la educación inicial desde los tres años y finalizar obras paralizadas por la Nación.
- Seguridad: $1,4 billones para fortalecer la Policía y el Sistema Penitenciario Bonaerense.
- Producción: $60.000 millones para políticas productivas, con participación de los ministerios de Desarrollo Agrario, Producción y Trabajo, junto al Banco Provincia.
Ley Impositiva y de Financiamiento
El ministro Pablo López explicó que la Ley Impositiva 2026 mantiene el principio de no aumentar la carga tributaria, con foco en aliviar a los sectores productivos y corregir los desajustes derivados de la no aprobación del presupuesto anterior.
En tanto, la Ley de Financiamiento apunta a garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras y mantener la deuda provincial “en niveles sostenibles”.
López sostuvo que estas iniciativas son “herramientas indispensables para sostener la educación, la salud, la seguridad y la obra pública en un contexto nacional crítico”.
Kicillof pidió a Milei “escuchar, corregir y dialogar” ante la crisis social y económica
El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que advierte sobre las consecuencias sociales del actual modelo económico y reclama un cambio de rumbo. En el texto, el mandatario provincial sostiene que la política económica nacional provoca “recesión, pérdida de empleo y angustia social”, al tiempo que exige una actitud de diálogo y respeto hacia los gobernadores.
Kicillof denuncia además una grave situación de emergencia en la provincia de Buenos Aires, donde —según afirma— se acumulan recortes, obras paralizadas y una creciente demanda social. El gobernador bonaerense exhorta al presidente a “escuchar, corregir y dialogar” no con los mercados, sino con la gente, en un llamado directo a recomponer la relación entre la Nación y las provincias.
Carta completa de Axel Kicillof a Javier Milei
Carta al Presidente Javier Milei
Señor Presidente:
Los resultados de las elecciones nacionales del 26 de octubre fueron favorables para su fuerza política. Sin embargo, las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso. Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, feroz caída del consumo y las ventas, pérdida de empleo y, sobre todo, angustia y desesperación.
Valoro que haya decidido dejar de insultar a quienes piensan distinto. Pero su tarea, señor Presidente, es mucho más que eso: se trata de gobernar para todos los argentinos, dentro de la Constitución, respetando el federalismo y defendiendo el interés nacional. Será el pueblo, dentro de dos años, quien decida si cumplió o no con esa tarea.
En esta nueva etapa de su gobierno, usted modificó su tono y su estilo, pero aún le falta lo más importante: enfrentar la realidad. Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó. Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Cabe recordar que usted tuvo que recurrir a este nuevo “salvataje” luego de que su propio plan económico pusiera a la economía y a la sociedad argentina al borde del abismo. Esa realidad debería invitarlo a tener mayor humildad y menos triunfalismo.
A partir de entonces, el presidente Trump asumió un rol inédito en la política nacional. Sus declaraciones, amenazando a los argentinos con “no ser generoso” si su candidato perdía, constituyen un episodio vergonzoso para nuestra democracia. No se registra en la historia argentina una intromisión económica y política de semejante magnitud y tan explícita. Luego, el supuesto emisario de Estados Unidos, Barry Bennet, vino al país a “ordenar” su campaña y su gobierno. Si bien esta intervención puede haber calmado los mercados y contribuido a su resultado electoral, lo hizo al precio de una pérdida de soberanía y dignidad nacional. Y a cambio de compromisos que no se dieron a conocer porque, claramente, no se trata de una sociedad de beneficencia.
Le recuerdo, señor Presidente, que el respaldo del extranjero no reemplaza el respaldo del pueblo argentino. A usted le gusta recordar que “2 + 2 es 4”. Debo señalarle, al respecto, que la suma de quienes no votaron por su fuerza política y los millones de argentinos que no fueron a votar –seguramente desalentados luego de sucesivas frustraciones económicas y decepciones políticas– constituyen una mayoría social que no lo está aplaudiendo precisamente.
Ahora bien, si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera “enemigos”. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos. La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal.
Por eso lo convoco, una vez más, a reunirnos para articular políticas públicas. No espere de mí insultos ni agresiones; pero tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política. Resulta innegable que la provincia de Buenos Aires —donde vive casi el 40% de los argentinos, los que lo votaron y los que no— ha sido duramente castigada por su administración. En seguridad, sufrimos recortes arbitrarios; en transporte, la quita de subsidios afecta a millones de bonaerenses; en infraestructura, se paralizaron obras esenciales. A eso se suma la caída de la recaudación producto de la recesión y el aumento de la demanda social.
La situación es de emergencia, y el Gobierno Nacional que usted lidera no puede borrarse ni desertar de sus responsabilidades. El ajuste fiscal al que usted llama “superávit” se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se eliminaron el Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para los Jubilados, se paralizaron 1.000 obras y 16.000 viviendas, entre otros. Nos debe a los bonaerenses más de doce millones de millones de pesos. Ese supuesto ahorro nacional está hecho con recursos que le pertenecen al pueblo de mi Provincia y de las demás. La Provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, la que más produce y la que menos recursos recibe: aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7%. Eso no es austeridad: es injusticia estructural.
Además de las deudas que tiene su Gobierno con las Provincias –planteadas con firmeza por mis colegas en la reunión a la que decidió excluirme– usted propone discutir una agenda de reformas. Las reformas que Argentina necesita deben estar orientadas a promover un desarrollo federal con justicia social, a fortalecer los intereses nacionales en un mundo caótico, y a favorecer un Estado eficaz, capaz de corregir las desigualdades que fracturan a nuestro país. Aún no se conoce el contenido preciso de sus propuestas para esta nueva etapa, pero las declaraciones –de sus funcionarios y de los nuevos accionistas extranjeros de su gobierno– insinúan una dirección que agravará las desigualdades de nuestra sociedad. Las reformas prometidas no contienen soluciones para una economía paralizada, para una industria nacional quebrada ni para un pueblo que la está pasando mal. Como dirigente de la fuerza política ratificada el domingo como principal fuerza de la oposición, le aseguro que se equivoca si cree que, por participar de fotos o reuniones, el peronismo va a acompañar reformas que quiten derechos, destruyan la producción y ahoguen aún más a una sociedad golpeada, endeudada y sin horizonte de progreso.
Una vez más le propongo discutir estas cuestiones —y las que usted quiera agregar— con seriedad. Así como lo hice la noche del 7 de septiembre después de que nuestra fuerza política obtuviera un triunfo contundente en las elecciones provinciales, en las cuales se ratificó el rumbo de nuestra gestión, vuelvo a hacerlo ahora que nos tocó perder por un escaso margen en la elección nacional en la Provincia. No todo se trata de consignas e insultos; la campaña ya terminó. En virtud de nuestras responsabilidades, estamos obligados a coordinar para proteger a los que más sufren, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde.
Su gobierno desertó de sus obligaciones en materia de salud, educación, infraestructura, protección del trabajo, alimentación; quitó remedios y asistencia a los jubilados, pacientes oncológicos y personas con discapacidad. En nuestra provincia, muchísimos bonaerenses tienen crecientes dificultades para afrontar el alquiler, los servicios, los remedios y hasta la comida. Desde el gobierno provincial y los municipios intentamos dar respuestas a una demanda cada vez mayor. Para que tenga una idea, sólo en los comedores escolares y comunitarios reciben alimento más de 4 millones de bonaerenses y la necesidad crece. Se necesita al Estado para afrontar esta emergencia y usted no puede permanecer indiferente. Imagínese si tuviéramos todos esa actitud.
Presidente Milei: los argentinos la están pasando mal. Las familias están endeudadas, los comercios vacíos, la industria paralizada, los salarios pulverizados. Los municipios y las provincias sostienen con esfuerzo lo que el Estado nacional abandona. Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de la Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados, sino con la gente. No con los poderosos de afuera, sino con los trabajadores, los empresarios y los gobernadores de su propio país. El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.
Larroque: “Debemos resolver las internas sin mezquindades para devolverle al peronismo su potencia histórica”
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, analizó el escenario político pos electoral y reafirmó la necesidad de recuperar la potencia histórica del peronismo, vinculada —según expresó— con “la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente”.
En su análisis, Larroque subrayó el liderazgo de Axel Kicillof y destacó el compromiso del gobierno provincial con los bonaerenses. “Seguimos de pie trabajando y gestionando todos los días con lo que es nuestro mandato, que es defender a los 17 millones de bonaerenses y empezar a construir una alternativa de cara a lo que viene”, afirmó.
El funcionario advirtió que “los problemas siguen existiendo más allá de este estado de sensación que se generó producto de esta intervención extranjera. Hoy objetivamente tenemos que decir que nos gobierna una fuerza de ocupación en la Argentina; es un hecho gravísimo”.
Respecto del resultado electoral, sostuvo que “la elección en la Provincia de Buenos Aires fue muy pareja, casi un empate”, y recordó que “en septiembre pudimos ofrecer una idea de futuro y ganar con toda claridad por 14 puntos”. Según el ministro, la diferencia final se debió a factores “extraordinarios, como la intervención inédita del expresidente estadounidense Donald Trump en el proceso electoral argentino”.
Al referirse al rol del peronismo, Larroque señaló que “el peronismo es territorio y movimiento obrero, y todo lo que tiene que ver con la representación de los trabajadores. Creo que nunca podemos perder de vista eso. Además, es práctico, es simple: si queremos analizar la historia argentina y cómo el peronismo pudo ganar la representación de las mayorías, el gran mérito siempre fue la simpleza, el no enredarse, definir pragmáticamente sus tensiones y ofrecer capacidad de ejecución”.
Durante una entrevista en Radio 10, el ministro observó que “a veces las discusiones o la dinámica internista te llevan a alejarte de la sociedad y de los debates que realmente preocupan en el día a día”.
En esa línea, sostuvo que “tenemos que resolver eso correctamente, sin mezquindad, sin egoísmo, sin pensar en la realidad particular de cada sector, sino observando cómo le devolvemos al peronismo su potencia histórica, que tiene que ver con la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente”.
Consultado sobre la exclusión de Kicillof de la reunión de gobernadores convocada por el presidente Javier Milei, Larroque expresó: “Nosotros venimos padeciendo una discriminación desde el primer día del gobierno de Milei, una agresión, todos los epítetos que hemos escuchado. El por qué lo desconozco. Puedo inferir explicaciones más de carácter psicológico de la propia personalidad del presidente o, en términos políticos, quizás un intento de aislar al gobernador de la provincia que cuenta nada más ni nada menos que con el 40% de la población. Me parece que es un grave error del presidente y, lejos de debilitarlo, si la intención es esa, van a terminar fortaleciendo a Axel”.
Finalmente, Larroque remarcó: “En 2027, en la Casa Rosada, tiene que volver a haber un peronista, o un argentino o argentina que piense en los sufrimientos que hoy están padeciendo las mayorías en nuestro país”.