La venta ambulante en La Plata cayó cerca del 80% en los últimos tres meses

Un joven estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata perdió la vida luego de arrojarse del tercer piso del edificio de la Facultad ubicada en 122 y 52.

Según fuentes policiales, el caso ocurrió mientras se dictaban clases en la unidad académica, cuyas autoridades decidieron suspender las actividades durante el resto de la jornada.

Si bien los paramédicos no tardaron en llegar al lugar, el joven estudiante ya había perdido la vida.

En ese marco, se inició una investigación que quedó a cargo de la Policía Federal Argentina y fue caratulada como «averiguación de causales de muerte».

«No puede pasar este hecho como un suceso fortuito, aislado e independiente de la crisis que estamos viviendo. Más allá de las circunstancias personales que pudieron causar este desenlace tiene que movilizarnos como personas, no sólo como futuros psicólogos, que todo el contexto social se esté volviendo más hostil e incompatible con la vida. Si la muerte de un compañero no nos llama a reflexionar y movilizarnos ya no hay esperanza», señaló una estudiante en la red social Instagram.

«Que en paz descanse nuestro compañero, me da mucha pena e impotencia siendo que precisamente la facu de psicología debería ser un lugar al que se recurra para hablar, es irónico, pero lamentable», comentó otra.