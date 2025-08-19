Provincial
La Provincia reconocerá a más de 10 mil iglesias no católicas como entidades religiosas
El gobernador Axel Kicillof, junto a la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Justicia Juan Martín Mena, presentó una nueva disposición de Personas Jurídicas que permitirá a las entidades religiosas no católicas inscribirse en la provincia de Buenos Aires con su verdadera identidad como iglesias, comunidades o entidades religiosas. Hasta ahora, solo podían hacerlo bajo la figura de asociaciones civiles.
Este cambio normativo es resultado de un trabajo sostenido durante más de cinco años con distintas comunidades de fe en los 135 municipios bonaerenses. “Estamos celebrando la firma de una resolución que es mucho más que un papel: es una decisión política del gobernador, que es permitir que las iglesias, entidades, comunidades religiosas tengan acceso a su verdadera identidad, puedan ser reconocidas como lo que son, no tengan que buscar otras formas administrativas”, afirmó Álvarez Rodríguez.
En la Argentina, la Iglesia Católica es la única que cuenta con personería jurídica pública. El resto de las religiones disponían de personería jurídica privada, pero estaban obligadas a inscribirse como asociaciones civiles ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, lo que implicaba requisitos ajenos a su misión y funcionamiento.
En la provincia de Buenos Aires existen más de 10.000 iglesias evangélicas que reúnen a casi dos millones de fieles, además de otros credos que integran la diversidad religiosa bonaerense. La nueva disposición reconoce esas particularidades y facilita su encuadre institucional.
Del acto participaron los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad); el director de Cultos, Juan Torreiro; los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fabián Cagliardi (Berisso).
También estuvieron presentes referentes religiosos como el Pastor Juan Zucarelli (FECOPEBA), el Pastor Diego Vega (vice de FECOPEBA), el Pastor Cristian Hoof (ACIERA) y el Pastor Leonardo Shindler (FAIE).
Provincial
Kicillof impulsa una Ley de Emergencia en Obra Pública Nacional: “Lo de Milei es una salvajada”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa para anunciar el envío de un proyecto de Ley a la Legislatura con el propósito de dar una respuesta a la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de Ley propone declarar la Emergencia de la Obra Pública Nacional en territorio bonaerense, lo que otorgaría al gobierno provincial herramientas para enfrentar esta situación.
“Venimos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei buscando distintos caminos y realizando reclamos pero la obra pública sigue detenida y la situación está tomando una dimensión crítica”, explicó y lamentó: “Nunca en la historia de nuestro país ocurrió que se haya frenado completamente la obra pública nacional”.
La Emergencia de la Obra Pública Nacional habilitaría a la provincia a continuar, rescindir o recuperar las obras paralizadas. Además, dará un marco legal para iniciar acciones judiciales para reclamar por los perjuicios y fondos adeudados.
Asimismo, esta ley autorizaría al gobierno provincial a intervenir para garantizar la seguridad en los casos donde la paralización ponga en riesgo la vida o los bienes de los bonaerenses. “Es necesario este permiso porque son obras de jurisdicción nacional”, aclaró Kicillof.
“La obra pública cero está generando accidentes y una pérdida económica para el erario público porque las obras que se paran se deterioran y resulta cada vez más caro reactivarlas. Lo de Milei es una salvajada”, lamentó el gobernador.
Kicillof mencionó específicamente tres obras cuya paralización es particularmente grave: la Autopista Perón, que quedó a 5 kilómetros de su finalización; el dragado del Río Salado, detenido en la etapa IV; y el plan de obras en Bahía Blanca.
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, señaló que son mil obras públicas nacionales paralizadas en territorio bonaerense: 76 de vialidad, 412 de arquitectura, 422 de agua y 78 de hídrica.
Provincial
Provincia anunció un aumento “histórico” en programas para personas con discapacidad
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso, en la que anunció un paquete de medidas sociales con eje en el fortalecimiento de los programas destinados a personas con discapacidad.
El anuncio incluyó un 100% de aumento en los peculios que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y un 40% de incremento en las becas de todos los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad, alcanzando a un total de 7.000 destinatarios en la provincia de Buenos Aires. Los talleres protegidos son espacios destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad que no acceden a un empleo formal.
“Es un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidos a las personas con discapacidad”, subrayó Larroque, y agregó: “Estos anuncios eran muy esperados por todas las personas que son destinatarias de estos programas. Implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial pero es una decisión del gobernador Axel Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sustenta y acompaña a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado”.
Además, el ministro anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria destinada a talleres protegidos, con préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y plazos de hasta 60 meses. También informó la incorporación de equipamiento específico del SAE en escuelas de educación especial, alcanzando a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones bonaerenses.
En relación al contexto nacional, Larroque remarcó: “Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires en un marco de asfixia financiera que no impide, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional y el tratamiento que se le está dando a las personas con discapacidad».
Los incrementos anunciados son los siguientes:
- Talleres Protegidos: peculio al trabajador pasa de $27.735 a $55.470 (+100%); beca al espacio de $37.199 a $52.079 (+40%).
- Vida en Comunidad: beca de $257.895 a $361.053 (+40%).
- Actividades Ecuestres: beca de $27.555 a $38.577 (+40%).
- Centros de Día: beca de $38.571 a $53.999 (+40%).
- Hogares para Personas con Discapacidad: beca de $214.913 a $300.999 (+40%).
El anuncio provincial coincidió con el fallo del Juzgado Federal de Campana, que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 534/2025) y ordenó aplicar la Ley 27.793 para garantizar financiamiento a programas y prestaciones, remarcando la obligación del Estado de brindar protección reforzada a niños y niñas con discapacidad.
En otro tramo de la conferencia, Larroque detalló la política alimentaria provincial, en particular el Servicio Alimentario Escolar (SAE). “En lo que va del año lo único que recibimos del Estado Nacional fue una cuota de 25.842 millones de pesos, es decir, no cubrimos ni un mes del servicio alimentario escolar con esto. Se comprometieron a completar con dos cuotas más por 77.500 millones y estamos esperando que cumplan con lo que se comprometieron”, afirmó.
El funcionario también mencionó el apoyo al deporte, destacando el récord de inscriptos en los Juegos Bonaerenses y la participación bonaerense en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se realizarán en septiembre en Rosario. En contraste, señaló que la provincia decidió no participar este año de los Juegos Evita, debido a que el gobierno nacional solo ofreció cubrir dos micros.
Finalmente, Larroque cerró con un mensaje político: “Este contraste tiene que ver con expresar que hay una manera distinta de gobernar. Hoy estamos transitando un proceso electoral, con un debate muy fuerte en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre habrá que ir a votar para defender estas políticas, pero también para pensar cómo iluminamos un futuro de esperanza”.
Provincial
La Provincia fortalece su sistema de salud con más de 600 nuevos residentes
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires incorpora a su sistema sanitario más de 600 profesionales que eligieron a los hospitales públicos y centros de salud de todo el territorio bonaerense para continuar con su etapa formativa.
Estas primeras adjudicaciones de especialidades del equipo de salud y posbásicas se realizaron el 13 y 14 de agosto de manera simultánea en dos sedes: el Centro de Posgrado “Sergio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata y una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de los primeros profesionales incorporados al sistema sanitario mediante el Concurso Unificado 2025, ya que del 25 al 28 de agosto habrá adjudicaciones para especialidades médicas básicas y, luego, readjudicaciones para completar la oferta y cubrir los cargos ofrecidos por la Provincia para realizar las residencias.
Durante el acto, las y los profesionales que rindieron el examen de ingreso al sistema de residencias seleccionaron, según su orden de mérito y especialidad, la institución donde desempeñarán su formación.
Las residencias representan un sistema de capacitación de posgrado intensivo y en servicio que combina estudio y trabajo, dirigido a las distintas disciplinas y especialidades que integran el equipo de salud en todos los niveles de atención.
Este dispositivo es clave para promover un modelo de atención basado en una perspectiva de derechos, fortaleciendo así el acceso y la calidad del cuidado de la salud en toda la provincia.
RESIDENCIAS EN LA PBA
Para fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en especialidades estratégicas, la Provincia implementó diversas política públicas que, además vinieron a cumplir demandas históricas del sector.
En ese sentido, en el marco del Plan Quinquenal impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, se puso en marcha el programa “Más Salud, Más Cuidados” que contempla, entre otros beneficios, un plus del 15% sobre el salario de ingresantes que opten por residencias en las especialidades priorizadas, que abarcan: clínica médica, pediatría, neonatología, terapia intensiva (de adultos y pediátrica), medicina general y psiquiatría (y psiquiatría infanto-juvenil).
Además, la provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo reglamento de residencias que incorpora:
• La reducción de la jornada laboral de lunes a viernes, eliminando el sábado como día laboral.
• La reducción del tiempo de guardia a 12 horas, con descanso postguardia de 6 horas.
• La mejora en las condiciones salariales, incluyendo un adicional por hijo/a, un plus por guardia (valor equivalente al 13% del sueldo de un/a jefe/a de residentes) y un adicional por zona de baja cobertura, con el fin de incentivar la radicación en lugares con necesidad de profesionales, con un valor igual al 7% del sueldo del residente.
• La eliminación del pago de la Caja de Médicos, y una bonificación del 40% por “trayectoria formativa” a quienes tengan una residencia completa en hospitales bonaerenses; entre otra batería de medidas para mejorar sus condiciones laborales y salariales.