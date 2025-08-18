Sin categoría
Kicillof impulsa una Ley de Emergencia en Obra Pública Nacional: “Lo de Milei es una salvajada”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa para anunciar el envío de un proyecto de Ley a la Legislatura con el propósito de dar una respuesta a la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de Ley propone declarar la Emergencia de la Obra Pública Nacional en territorio bonaerense, lo que otorgaría al gobierno provincial herramientas para enfrentar esta situación.
“Venimos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei buscando distintos caminos y realizando reclamos pero la obra pública sigue detenida y la situación está tomando una dimensión crítica”, explicó y lamentó: “Nunca en la historia de nuestro país ocurrió que se haya frenado completamente la obra pública nacional”.
La Emergencia de la Obra Pública Nacional habilitaría a la provincia a continuar, rescindir o recuperar las obras paralizadas. Además, dará un marco legal para iniciar acciones judiciales para reclamar por los perjuicios y fondos adeudados.
Asimismo, esta ley autorizaría al gobierno provincial a intervenir para garantizar la seguridad en los casos donde la paralización ponga en riesgo la vida o los bienes de los bonaerenses. “Es necesario este permiso porque son obras de jurisdicción nacional”, aclaró Kicillof.
“La obra pública cero está generando accidentes y una pérdida económica para el erario público porque las obras que se paran se deterioran y resulta cada vez más caro reactivarlas. Lo de Milei es una salvajada”, lamentó el gobernador.
Kicillof mencionó específicamente tres obras cuya paralización es particularmente grave: la Autopista Perón, que quedó a 5 kilómetros de su finalización; el dragado del Río Salado, detenido en la etapa IV; y el plan de obras en Bahía Blanca.
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, señaló que son mil obras públicas nacionales paralizadas en territorio bonaerense: 76 de vialidad, 412 de arquitectura, 422 de agua y 78 de hídrica.
Javier Rodríguez: “El cooperativismo tiene potencial para ser la columna vertebral del sector agropecuario»
Bajo el lema “Sembrando organización, cosechando futuro”, comenzó en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un ciclo de tres jornadas dedicadas al cooperativismo agropecuario y agroalimentario. La actividad se inició este martes con el 5° Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias de la provincia de Buenos Aires, continuará el miércoles con las Duodécimas Jornadas de la Agricultura Familiar y finalizará el jueves con actividades integrales.
En la apertura, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, defendió la producción bonaerense y cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei. “El verdadero desarrollo agropecuario requiere del cooperativismo como pilar. El modelo cooperativo es democratización de la producción y crecimiento de los individuos”, expresó.
El funcionario instó a “superar el desarraigo con más trabajo en el interior” y criticó duramente la orientación económica nacional: “Hoy estamos ante un modelo que mira la timba financiera y no la producción. La propuesta del Gobierno nacional para el agro es que hagan ‘carry trade’. Nosotros necesitamos más productores y productoras”.
Soberanía y trabajo conjunto
Rodríguez enfatizó la importancia de “cooperar entre cooperativas” y defendió la producción nacional: “Nos quieren vender que se puede importar todo, incluso alimentos. Pero producir nuestros alimentos es construir soberanía: productiva, tecnológica y alimentaria”.
Recordó que, al asumir su cargo en 2019, muchas cooperativas estaban al borde de cerrar. “Empezamos a trabajar para que no se cayeran y luego nos propusimos tener más cooperativas. Así nació la Incubadora de Cooperativas, con la que ya se crearon más de 130 nuevas”, celebró.
Programa de actividades
El martes se desarrollaron mesas temáticas sobre cooperativas frutícolas, florícolas y hortícolas, así como espacios sobre educación, nuevas tecnologías y balance social cooperativo, con cierre cultural y funcionamiento de los Mercados Bonaerenses.
El miércoles 13, en el marco de la agricultura familiar, se realizará la apertura institucional y la entrega del premio “Don José Lizarraga”. Habrá debates sobre el sector, intercambios de semillas y mesas de trabajo sobre género, tecnologías colaborativas y participación juvenil, además de un festival de cine rural y degustaciones.
El jueves se presentará el libro Las agriculturas familiares en la Argentina: una década de debates, se desarrollará la mesa “Alimentar ciudades, alimentar territorios”, un taller de producción de semillas y el conversatorio “Cooperando hay futuro”. El evento culminará con un cierre institucional y la reafirmación del compromiso del Ministerio con el sector productivo bonaerense.
Amplia participación
En la apertura participaron Guillermo “Nano” Cara, secretario de Gobierno de La Plata; Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC); Sara Williams, vicedecana de Veterinaria; Gabriel Keil, vicedecano de Ciencias Agrarias; Mario Raiteri, secretario de Coninagro; Silvio Antinori, vicepresidente de FECOFE; y Amanda Velasco, de la Cooperativa La 197.
También asistieron el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, autoridades de AFA, FECOFE, ACA, cooperativas apícolas y representantes de Brasil, Uruguay y República Dominicana. En el cierre participará Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Dos vuelos sanitarios de emergencia trasladaron a bebés a La Plata
En menos de 24 horas, el Sistema de Derivación y Emergencias bonaerense (SIES) concretó dos vuelos sanitarios de emergencia para trasladar a dos niñas desde el interior de la provincia hasta la ciudad de La Plata. Las pacientes, oriundas de Dolores y Trenque Lauquen, fueron ingresadas de manera inmediata en el Hospital “San Roque” de Gonnet y en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
Las bebés necesitaban atención médica de alta complejidad de forma urgente. Ante esta situación, la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria activó el operativo aéreo a través del SIES, que coordinó los traslados en helicóptero y avión sanitario.
Una de las niñas, Guadalupe, recién nacida y prematura, fue derivada en helicóptero al “San Roque” para ser atendida en la terapia intensiva pediátrica. La otra, Micaela, de apenas 24 horas de vida, viajó en avión sanitario hasta el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde fue recibida por el equipo de guardia especializado.
Con estos dos operativos, el SIES reafirma su rol clave para garantizar el traslado aéreo de emergencias y salvar vidas en situaciones críticas.
Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Mar Chiquita: “Nunca nos van a encontrar insultando al otro, si trabajando por más salud y educación”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar, municipio de Mar Chiquita, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente local, Walter Wischnivetzky, la dirigenta Fernanda Raverta y el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi.
En ese marco, Kicillof destacó que “para nosotros promover el federalismo implica lograr que el Estado provincial tenga una presencia fuerte y concreta en cada uno de los 135 municipios bonaerenses”. “Se trata de facilitar el acceso a los trámites y de lograr cada día prestaciones más eficientes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, agregó.
“Aunque no contemos con el acompañamiento de un Gobierno nacional que pretende asfixiar a la provincia, nunca nos van a escuchar insultando ni degradando al otro: al revés, nos van a ver trabajando e invirtiendo en la salud y la educación de todos y todas”, subrayó el Gobernador.
INAUGURARON LA CASA DE LA PROVINCIA N°14
La nueva sede, la número 14 de la gestión, requirió una inversión de $2.721 millones y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Brindará una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto que contará con un punto de asesoramiento del Banco Provincia y, próximamente, con un cajero automático y una terminal de Provincia NET Pagos para el pago de servicios e impuestos.
Por su parte, Wischnivetzky subrayó: “Es importantísimo para los intendentes contar con una Provincia que escucha las necesidades de cada distrito y las transforma en respuestas concretas”. “Mientras nos encontramos con un Gobierno nacional que se corre de sus deberes, esta jornada representa todo lo contrario: más cercanía entre el Estado y nuestra gente para que puedan vivir mejor», agregó.
Durante la jornada, se entregó una nueva ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico: es la unidad N°380 puesta en funcionamiento por la Provincia desde el inicio de la gestión. Asimismo, el municipio recibió un camión de caja abierta para la gestión de residuos y, en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales, se puso en funcionamiento una retroexcavadora.
Asimismo, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, entregaron una resolución a las autoridades de la Escuela Secundaria Agraria N°1 «Nicanor Ezeyza», en la cual se dispone, por primera vez en la provincia, la implementación de una orientación técnica especializada en Pesca y Acuicultura. Por último, firmaron un convenio para reanudar las obras del nuevo edificio de la Escuela Técnica N°2, abandonadas por el Gobierno nacional.
«NO NOS SORPRENDE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL PAÍS «
“Lamentablemente no nos sorprende lo que está pasando en nuestro país: desde un primer momento advertimos que las políticas económicas del Gobierno nacional no les servían a los trabajadores, los jubilados y los empresarios pyme”, expresó el Gobernador y concluyó: “Así como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.
Estuvieron presentes la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; su par de Trabajo, Walter Correa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la vicepresidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, María Laura García; la directora del Organismo de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.
También participaron los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Pila, Sebastián Walker; de Chascomús, Javier Gastón; de Dolores, Juan Pablo García; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Las Flores, Alberto Gelené; el concejal Pablo Prefumo; el director del Centro de Atención Primaria de la Salud de General Pirán, Manuel Arévalo; y el dirigente Marcelo Sosa.