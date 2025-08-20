Kicillof inauguró viviendas en Tandil y se llevó elogios del radical Lunghi: “Con la provincia estamos demostrando..”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de entrega de 52 viviendas en el barrio Villa Aguirre de Tandil, acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre y el intendente local, Miguel Ángel Lunghi.

Las casas forman parte de un proyecto que contempla la construcción de 118 soluciones habitacionales, con una inversión de $2.762 millones. Además, las obras incluyeron la instalación de nuevas redes de agua, gas, cloacas y alumbrado público, y la entrega de 100 árboles a las familias adjudicatarias.

“Aquí estamos haciendo lo que debería ser normal en nuestro país: un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo trabajando juntos para entregar viviendas a las familias de Tandil”, expresó Kicillof. Y agregó: “No podemos naturalizar el insulto y la idea de destruir al Estado. En la Provincia vamos a seguir impulsando políticas públicas que nos permitan construir más casas y garantizar un futuro mejor para los bonaerenses”.

En ese sentido, cuestionó al gobierno nacional: “Cuando determinadas obras exceden los recursos de un municipio o una provincia, los gobiernos recurren al Estado nacional: esto ocurre en todos los países del mundo, excepto en la Argentina de Javier Milei. Estamos sufriendo las consecuencias del primer Gobierno nacional que no inaugura una sola obra pública porque elige la motosierra antes que una vivienda, un patrullero o una ambulancia”.

La iniciativa se realizó en conjunto con la Asociación Civil de Corazón Tandilense, organización de mujeres que trabaja desde 2001 en los ejes de vivienda, suelo urbano, educación popular y alimentación. “Estas viviendas son el resultado de un trabajo comprometido, sin distinciones políticas, para garantizar que todos los bonaerenses tengan un futuro más próspero”, afirmó Batakis.

Por su parte, Iparraguirre subrayó: “En una Argentina gobernada por Milei, que cree que la obra pública es un curro y que la justicia social no debe existir, la Provincia eligió otro camino: trabajar para que las familias de Tandil puedan tener su hogar y soñar con un futuro mejor”.

El intendente Lunghi también destacó el trabajo conjunto: “Tenemos la alegría de estar concretando avances en tres pilares fundamentales para el bienestar de nuestros vecinos: la vivienda, la salud y la seguridad. Hoy no contamos con un Estado nacional presente, pero con la Provincia estamos demostrando que es posible brindar respuestas para mejorar la calidad de vida en Tandil”.

Durante la jornada también se entregaron siete nuevos patrulleros, cinco camionetas y 14 motos para reforzar la prevención del delito, junto con una ambulancia de alta complejidad destinada a emergencias críticas.

Kicillof cerró la actividad con un mensaje político: “En la Provincia estamos convencidos de que el Estado no puede preocuparse solo por las finanzas, sino también de dar respuestas concretas a la vida real de los 17 millones de bonaerenses. Eso es lo que estamos haciendo en Tandil y lo que tenemos que defender el próximo 7 de septiembre: elegir la boleta de Fuerza Patria para ponerle un freno a la insensibilidad y el ajuste”.