Provincial
Kicillof inauguró viviendas en Tandil y se llevó elogios del radical Lunghi: “Con la provincia estamos demostrando..”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de entrega de 52 viviendas en el barrio Villa Aguirre de Tandil, acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre y el intendente local, Miguel Ángel Lunghi.
Las casas forman parte de un proyecto que contempla la construcción de 118 soluciones habitacionales, con una inversión de $2.762 millones. Además, las obras incluyeron la instalación de nuevas redes de agua, gas, cloacas y alumbrado público, y la entrega de 100 árboles a las familias adjudicatarias.
“Aquí estamos haciendo lo que debería ser normal en nuestro país: un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo trabajando juntos para entregar viviendas a las familias de Tandil”, expresó Kicillof. Y agregó: “No podemos naturalizar el insulto y la idea de destruir al Estado. En la Provincia vamos a seguir impulsando políticas públicas que nos permitan construir más casas y garantizar un futuro mejor para los bonaerenses”.
En ese sentido, cuestionó al gobierno nacional: “Cuando determinadas obras exceden los recursos de un municipio o una provincia, los gobiernos recurren al Estado nacional: esto ocurre en todos los países del mundo, excepto en la Argentina de Javier Milei. Estamos sufriendo las consecuencias del primer Gobierno nacional que no inaugura una sola obra pública porque elige la motosierra antes que una vivienda, un patrullero o una ambulancia”.
La iniciativa se realizó en conjunto con la Asociación Civil de Corazón Tandilense, organización de mujeres que trabaja desde 2001 en los ejes de vivienda, suelo urbano, educación popular y alimentación. “Estas viviendas son el resultado de un trabajo comprometido, sin distinciones políticas, para garantizar que todos los bonaerenses tengan un futuro más próspero”, afirmó Batakis.
Por su parte, Iparraguirre subrayó: “En una Argentina gobernada por Milei, que cree que la obra pública es un curro y que la justicia social no debe existir, la Provincia eligió otro camino: trabajar para que las familias de Tandil puedan tener su hogar y soñar con un futuro mejor”.
El intendente Lunghi también destacó el trabajo conjunto: “Tenemos la alegría de estar concretando avances en tres pilares fundamentales para el bienestar de nuestros vecinos: la vivienda, la salud y la seguridad. Hoy no contamos con un Estado nacional presente, pero con la Provincia estamos demostrando que es posible brindar respuestas para mejorar la calidad de vida en Tandil”.
Durante la jornada también se entregaron siete nuevos patrulleros, cinco camionetas y 14 motos para reforzar la prevención del delito, junto con una ambulancia de alta complejidad destinada a emergencias críticas.
Kicillof cerró la actividad con un mensaje político: “En la Provincia estamos convencidos de que el Estado no puede preocuparse solo por las finanzas, sino también de dar respuestas concretas a la vida real de los 17 millones de bonaerenses. Eso es lo que estamos haciendo en Tandil y lo que tenemos que defender el próximo 7 de septiembre: elegir la boleta de Fuerza Patria para ponerle un freno a la insensibilidad y el ajuste”.
Provincial
La Provincia reconocerá a más de 10 mil iglesias no católicas como entidades religiosas
El gobernador Axel Kicillof, junto a la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Justicia Juan Martín Mena, presentó una nueva disposición de Personas Jurídicas que permitirá a las entidades religiosas no católicas inscribirse en la provincia de Buenos Aires con su verdadera identidad como iglesias, comunidades o entidades religiosas. Hasta ahora, solo podían hacerlo bajo la figura de asociaciones civiles.
Este cambio normativo es resultado de un trabajo sostenido durante más de cinco años con distintas comunidades de fe en los 135 municipios bonaerenses. “Estamos celebrando la firma de una resolución que es mucho más que un papel: es una decisión política del gobernador, que es permitir que las iglesias, entidades, comunidades religiosas tengan acceso a su verdadera identidad, puedan ser reconocidas como lo que son, no tengan que buscar otras formas administrativas”, afirmó Álvarez Rodríguez.
En la Argentina, la Iglesia Católica es la única que cuenta con personería jurídica pública. El resto de las religiones disponían de personería jurídica privada, pero estaban obligadas a inscribirse como asociaciones civiles ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, lo que implicaba requisitos ajenos a su misión y funcionamiento.
En la provincia de Buenos Aires existen más de 10.000 iglesias evangélicas que reúnen a casi dos millones de fieles, además de otros credos que integran la diversidad religiosa bonaerense. La nueva disposición reconoce esas particularidades y facilita su encuadre institucional.
Del acto participaron los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad); el director de Cultos, Juan Torreiro; los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fabián Cagliardi (Berisso).
También estuvieron presentes referentes religiosos como el Pastor Juan Zucarelli (FECOPEBA), el Pastor Diego Vega (vice de FECOPEBA), el Pastor Cristian Hoof (ACIERA) y el Pastor Leonardo Shindler (FAIE).
Provincial
Kicillof impulsa una Ley de Emergencia en Obra Pública Nacional: “Lo de Milei es una salvajada”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa para anunciar el envío de un proyecto de Ley a la Legislatura con el propósito de dar una respuesta a la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de Ley propone declarar la Emergencia de la Obra Pública Nacional en territorio bonaerense, lo que otorgaría al gobierno provincial herramientas para enfrentar esta situación.
“Venimos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei buscando distintos caminos y realizando reclamos pero la obra pública sigue detenida y la situación está tomando una dimensión crítica”, explicó y lamentó: “Nunca en la historia de nuestro país ocurrió que se haya frenado completamente la obra pública nacional”.
La Emergencia de la Obra Pública Nacional habilitaría a la provincia a continuar, rescindir o recuperar las obras paralizadas. Además, dará un marco legal para iniciar acciones judiciales para reclamar por los perjuicios y fondos adeudados.
Asimismo, esta ley autorizaría al gobierno provincial a intervenir para garantizar la seguridad en los casos donde la paralización ponga en riesgo la vida o los bienes de los bonaerenses. “Es necesario este permiso porque son obras de jurisdicción nacional”, aclaró Kicillof.
“La obra pública cero está generando accidentes y una pérdida económica para el erario público porque las obras que se paran se deterioran y resulta cada vez más caro reactivarlas. Lo de Milei es una salvajada”, lamentó el gobernador.
Kicillof mencionó específicamente tres obras cuya paralización es particularmente grave: la Autopista Perón, que quedó a 5 kilómetros de su finalización; el dragado del Río Salado, detenido en la etapa IV; y el plan de obras en Bahía Blanca.
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, señaló que son mil obras públicas nacionales paralizadas en territorio bonaerense: 76 de vialidad, 412 de arquitectura, 422 de agua y 78 de hídrica.
Provincial
Provincia anunció un aumento “histórico” en programas para personas con discapacidad
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Seguridad, Javier Alonso, en la que anunció un paquete de medidas sociales con eje en el fortalecimiento de los programas destinados a personas con discapacidad.
El anuncio incluyó un 100% de aumento en los peculios que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y un 40% de incremento en las becas de todos los programas vinculados a centros de día, hogares, actividades ecuestres y Vida en Comunidad, alcanzando a un total de 7.000 destinatarios en la provincia de Buenos Aires. Los talleres protegidos son espacios destinados a la inclusión laboral de personas con discapacidad que no acceden a un empleo formal.
“Es un aumento histórico en los programas y las políticas dirigidos a las personas con discapacidad”, subrayó Larroque, y agregó: “Estos anuncios eran muy esperados por todas las personas que son destinatarias de estos programas. Implica un esfuerzo sustancioso para el Estado provincial pero es una decisión del gobernador Axel Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sustenta y acompaña a las personas con discapacidad y a todos los sectores que más necesitan el acompañamiento del Estado”.
Además, el ministro anunció una nueva línea de créditos del Fideicomiso Fuerza Solidaria destinada a talleres protegidos, con préstamos de hasta $150 millones a tasa subsidiada y plazos de hasta 60 meses. También informó la incorporación de equipamiento específico del SAE en escuelas de educación especial, alcanzando a más de 75.000 estudiantes en 1.700 instituciones bonaerenses.
En relación al contexto nacional, Larroque remarcó: “Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina, lo que está ocurriendo particularmente con la provincia de Buenos Aires en un marco de asfixia financiera que no impide, en base a una buena administración, una definición clara de las prioridades, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno nacional y el tratamiento que se le está dando a las personas con discapacidad».
Los incrementos anunciados son los siguientes:
- Talleres Protegidos: peculio al trabajador pasa de $27.735 a $55.470 (+100%); beca al espacio de $37.199 a $52.079 (+40%).
- Vida en Comunidad: beca de $257.895 a $361.053 (+40%).
- Actividades Ecuestres: beca de $27.555 a $38.577 (+40%).
- Centros de Día: beca de $38.571 a $53.999 (+40%).
- Hogares para Personas con Discapacidad: beca de $214.913 a $300.999 (+40%).
El anuncio provincial coincidió con el fallo del Juzgado Federal de Campana, que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Decreto 534/2025) y ordenó aplicar la Ley 27.793 para garantizar financiamiento a programas y prestaciones, remarcando la obligación del Estado de brindar protección reforzada a niños y niñas con discapacidad.
En otro tramo de la conferencia, Larroque detalló la política alimentaria provincial, en particular el Servicio Alimentario Escolar (SAE). “En lo que va del año lo único que recibimos del Estado Nacional fue una cuota de 25.842 millones de pesos, es decir, no cubrimos ni un mes del servicio alimentario escolar con esto. Se comprometieron a completar con dos cuotas más por 77.500 millones y estamos esperando que cumplan con lo que se comprometieron”, afirmó.
El funcionario también mencionó el apoyo al deporte, destacando el récord de inscriptos en los Juegos Bonaerenses y la participación bonaerense en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se realizarán en septiembre en Rosario. En contraste, señaló que la provincia decidió no participar este año de los Juegos Evita, debido a que el gobierno nacional solo ofreció cubrir dos micros.
Finalmente, Larroque cerró con un mensaje político: “Este contraste tiene que ver con expresar que hay una manera distinta de gobernar. Hoy estamos transitando un proceso electoral, con un debate muy fuerte en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre habrá que ir a votar para defender estas políticas, pero también para pensar cómo iluminamos un futuro de esperanza”.