Sexta Sección
Kicillof visitó el Hospital Penna de Bahía Blanca: “Ahora cuenta con más y mejor equipamiento”
El gobernador Axel Kicillof recorrió este viernes, junto al intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles, los avances de las obras de construcción de los nuevos acueductos que mejorarán la distribución de agua potable en beneficio de 300 mil vecinos de la región. También visitó el Hospital Dr. José Penna, donde supervisó la recuperación de las áreas de Neonatología, Quirófanos y Guardia, que habían sido afectadas por las inundaciones de marzo pasado.
“Después de la inundación, dijimos que no nos íbamos a ir de Bahía Blanca. Entre muchas otras obras, invertimos 17 millones de dólares para la recuperación del Hospital Penna, que hoy no solo volvió a funcionar, sino que cuenta con más y mejor equipamiento”, afirmó Kicillof. Durante la visita, junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak, entregó un mamógrafo, un seriógrafo y equipamiento informático para implementar la Historia de Salud Integrada.
“Trabajamos todos los días junto al municipio para suplir la ausencia del Gobierno nacional. No nos vamos a resignar: seguiremos exigiendo que Milei brinde la asistencia que se necesita para reconstruir la ciudad”, agregó.
El Gobernador también inspeccionó las obras que se realizan en la Planta Patagonia, con una inversión de $24.904 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El proyecto contempla la construcción de dos nuevas cisternas con sus estaciones de bombeo y dos acueductos de 13 kilómetros que llegarán hasta Los Cañares. Este trabajo se enmarca en un Plan Hídrico Integral que incluye 21 obras y una inversión superior a $88.000 millones, también destinadas al municipio de Coronel Rosales.
“Este plan hídrico en Bahía Blanca había sido postergado durante mucho tiempo: distintos gobiernos provinciales decidieron no avanzar porque se trataba de una inversión millonaria y porque gran parte de sus obras no se ven. A nosotros no nos importó nada de eso: no estamos acá para sacar un rédito político, sino para cumplir con nuestro compromiso de hacer todas las obras que los y las bahienses se merecen para vivir mejor”, aseguró Kicillof.
Por su parte, Susbielles destacó: “El plan hídrico que avanza y las obras realizadas en el hospital son fundamentales para recuperarnos y volver a construir la ciudad grande, pujante y con futuro que nos merecemos. El pueblo de Bahía Blanca nunca va a olvidar lo que este Gobierno provincial hizo y hace para acompañarnos en los momentos en los que más lo necesitamos”.
En ese marco, el Gobernador, junto a la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios, visitó la obra de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) para actividades comunitarias y deportivas, y firmó un convenio con la Cooperativa “Evita Compañera” para realizar tareas de mantenimiento en cuatro barrios populares.
Además, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entregó una pala cargadora frontal para caminos rurales y, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, suscribió un convenio para que el municipio adquiera 10 autos VW Polo Track mediante la línea de Leasing. También puso en funcionamiento dos combis nuevas para las escuelas de educación especial N°507 y N°509, y anunció la construcción de un edificio propio para la Secundaria N°38.
“Nunca antes había pasado que un Presidente se comprometiera a no hacer obras públicas, tomando una actitud irracional y dañina que conlleva un riesgo muy grande para el bienestar de nuestro pueblo. Si Milei obtiene un espaldarazo en las próximas elecciones, va a ajustar aún más y nuestras obras también correrán peligro. No permitamos que se imponga esa idea: el 7 de septiembre defendamos los derechos de los y las bonaerenses”, advirtió Kicillof.
Alejandro Acerbo: “Esta elección es de los intendentes y el gobernador contra La Libertad Avanza”
El intendente de Daireaux y candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, destacó en Todo Provincial RADIO la reactivación de la Ruta del Cereal, una obra clave para la logística productiva del oeste bonaerense. A su vez, remarcó el rol del Estado en obras que “el privado no haría nunca” y se diferenció del modelo económico nacional al asegurar que “la clase media y los sectores vulnerables son los que están pagando el ajuste”.
“La Ruta del Cereal une Salazar con la Ruta 33, atraviesa varios distritos como Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí. Faltan 44 kilómetros para conectar la 33 con la 86”, explicó Acerbo, y remarcó que se trata de una de las zonas “más productivas de esta región”.
La obra había quedado paralizada a raíz de la “devaluación asimétrica en los primeros meses del gobierno de Milei”, lo que descalzó los contratos de obra pública entre costos y precios. Frente a eso, contó que se podía “volver a licitar” o “reformular el contrato”, opción que se eligió con impulso del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. “Hace mes y medio o dos salió la aprobación y la empresa trabaja hasta los sábados. Ya llevan casi tres kilómetros”, celebró.
Además, contó que se incorporó una novedad tecnológica: “un espumado compuesto de piedra virgen fijada con pintura asfáltica que mejora la adherencia y extiende la vida útil de la carpeta”. Para Acerbo, esta obra “es la más importante hoy en la Provincia, no solo por lo productivo, sino por la apuesta logística y por el beneficio para los pueblos lindantes”.
El intendente también valoró que “en este contexto económico el gobernador esté haciendo una ruta de esta magnitud” y expresó: “No tenemos más que palabras de agradecimiento”.
La mejora en conectividad también impacta en los caminos rurales: “Los que están a 5 o 10 km salen a esa ruta sin tener que hacer 40 de tierra. Hasta baja el costo del flete. Hoy un camión da una vuelta de casi 100 km más para ir al puerto de Bahía Blanca”, explicó.
Además de la Ruta del Cereal, Acerbo recordó otra obra que calificó como histórica para la región: el gasoducto a Mones Cazon y Salazar. “Una obra que solo puede hacer el Estado. Una inversión que desde lo económico no se amortiza nunca, pero que da igualdad de derechos. El gas por red cuesta un tercio que la garrafa. Imaginate el alivio en pleno invierno”, destacó.
Consultado por el inicio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, aseguró: “Es la campaña más corta que nos ha tocado. Vamos a demostrar lo que hicimos a nivel local y lo que ha hecho el gobernador en esta región. Nuestra sección nunca fue fácil para el peronismo, pero ahora tenemos siete intendentes en Fuerza Patria”.
Acerbo, que ocupa un lugar clave en la boleta seccional, confirmó que asumirá si es electo diputado: “No soy testimonial. Axel me pidió que integre la lista, los intendentes me eligieron, y acá estoy. Aprendí que cuando sos parte de un equipo, el técnico te pone donde hay que estar”.
Frente al discurso de La Libertad Avanza que plantea una disputa con el kirchnerismo, opinó: “En la Provincia es el gobernador y los intendentes contra La Libertad Avanza. En la sexta sección casi no tienen representación. Los intendentes que estaban ahí, se fueron a otros espacios”.
Desde su visión económica, fue categórico: “Argentina no tiene un plan económico. El ajuste lo está haciendo la clase media y los más vulnerables, mientras que los que hacen negocios financieros cada día ganan más. Es un sistema de especulación financiera contra lo productivo”.
Finalmente, Acerbo alertó sobre el deterioro del consumo y la situación social: “Ya hay mora del 3 al 4% en créditos personales y tarjetas cuando hace un año y medio era del 1%. La capacidad de consumo está bajando mucho y es el primer motor de una economía. Vamos a ver un empeoramiento en la calidad de vida”.
Avanza la etapa final de la Ruta del Cereal con una innovadora técnica de pavimentación
La Ruta del Cereal ingresó esta semana en su etapa final de obra con la colocación de la carpeta de rodamiento en el tramo que une Salazar y Girodías. Se trata de una fase clave para consolidar la durabilidad del trazado, que está siendo ejecutado con técnicas innovadoras en la construcción vial.
El nuevo procedimiento incluye un tratamiento asfáltico prensado a altas temperaturas, lo que garantiza mayor resistencia al tránsito pesado. Previamente, se aplicó una base de suelo cemento de 18 centímetros, estabilizada con presión y compactación. Como novedad tecnológica, se utilizó un espumado compuesto de piedra virgen fijada con pintura asfáltica, que mejora la adherencia y extiende la vida útil de la carpeta.
Esta obra vial de 47,4 kilómetros de intervención —de los cuales 45,1 km son pavimentados y 1,3 km repavimentados— es de enorme valor para una región clave del sistema productivo bonaerense, donde se concentran más de 650 mil hectáreas agrícolas y unos 40 tambos activos.
La traza completa de la Ruta del Cereal tiene una longitud de 96 kilómetros entre la Ruta Provincial 86 y la Ruta Nacional 33, atravesando los caminos secundarios 080-10, 107-08 y 019-10, y las localidades de Mones Cazón, Salazar, Girodías, Trongé y Garré, en cinco partidos del oeste provincial.
Desde el área de infraestructura provincial remarcaron que este corredor es fundamental para movilizar la producción de soja, girasol, maíz y trigo, además de facilitar el transporte de unas 260 mil cabezas de ganado por año hacia los puertos de Bahía Blanca y Rosario.
La obra, que había estado neutralizada por redeterminaciones de precios, fue reactivada tras la firma de un nuevo acuerdo técnico en mayo de 2025. Los trabajos incluyen también señalización vertical y horizontal, banquinas, accesos a campos y mejoras en el alcantarillado, bajo la supervisión de Vialidad bonaerense.
“La Ruta del Cereal permitirá desarrollar la producción, movilizar las economías regionales y conectar pueblos y localidades”, destacaron desde el gobierno provincial, al tiempo que subrayaron la decisión política de seguir ejecutando infraestructura con fondos provinciales en un contexto nacional adverso.
La finalización de este corredor impactará directamente en la reducción de costos logísticos, la mejora en los tiempos de traslado y la disminución de pérdidas productivas, integrando a una de las regiones más dinámicas del agro bonaerense al sistema vial estratégico de la Provincia.
Alejandro Dichiara: “El peronismo perdió la calle y la tenemos que reconquistar”
En entrevista con Todo Provincial RADIO, Alejandro Dichiara, candidato a diputado provincial por el Frente Patria en la sexta sección electoral, dejó definiciones contundentes sobre la realidad del peronismo, el modelo de país que propone Javier Milei y los desafíos de una campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
“Arrancamos la campaña en González Chávez, firmamos y salimos a recorrer. Tenemos muchas ganas”, dijo, al tiempo que remarcó que esta elección es atípica. “No están las figuras nacionales en los primeros lugares de la lista. Es un desdoblamiento, y hay que ver si la gente vota sello, vota personas o simplemente no vota”, advirtió.
Dichiara no esquivó la autocrítica, pero fue claro con sus convicciones: “El peronismo perdió la calle y la tenemos que reconquistar. Tenemos que salir, que no nos dé vergüenza decir que somos peronistas. Hacer autocrítica, sí, pero también explicar que los años más felices fueron peronistas”.
Y agregó: “Los gobiernos que levantaron la Argentina fueron los de Néstor y Cristina. Tenemos la receta para resolver los problemas actuales y eso hay que explicarlo casa por casa. No alcanza con criticar al gobierno de Milei, hay que salir a militar con ganas”.
Respecto de la estrategia de campaña, fue directo: “Los libertarios van a querer nacionalizar la campaña diciendo que vienen a terminar con el kirchnerismo. Pero en realidad están llenos de dirigentes reciclados del peronismo, que nunca pudieron ser candidatos y ahora se subieron a la ambulancia del Mileísmo. Con la excepción de Milei, el resto son parte de la casta”.
Para el exintendente de Monte Hermoso, “hay que dejar de votar en contra y buscar el voto a favor. Y eso se logra con presencia, con cercanía, con militancia real. Yo he recorrido todos los distritos de la sección todos los años. He gestionado IOMA, IPS, ANSES, salud. La gente necesita saber que no la vamos a abandonar”.
También cargó contra su principal adversario en la campaña: “Compito contra un empresario bahiense que no recorrió la sección. No lo conoce nadie. Yo estuve en cada distrito, entregué subsidios, mi teléfono, hice trámites para la gente. ¿Qué quiere votar la gente? ¿Un tipo cercano o uno que aparece con una boina libertaria y nada más?”.
Además, señaló que “uno puede mostrar gestión, pero hoy está para ser legislador. Y eso también implica estar cerca del pueblo, sobre todo en tiempos difíciles. Esta mañana me llamó una mujer de Salliqueló por un implante coclear en IOMA y una maestra de Coronel Rosales por una jubilación trabada hace más de un año. Son pequeñas cosas, pero reconstruyen el vínculo con la política”.
Cuando se le preguntó por el vínculo del interior bonaerense con el Estado, Dichiara fue categórico: “La gente quiere un Estado presente. La Ruta 3 es la ruta de la muerte. Hay cráteres, no se puede manejar de noche. ¿Cómo puede ser que no haya rutas en la Argentina?”.
También denunció una grave situación con viviendas del Procrear: “En Monte Hermoso hay 95 viviendas que no las quieren entregar. Las quieren tasar para venderlas al mejor postor. Eran viviendas sociales. Se las van a querer vender a un turista de La Pampa o Santa Cruz. Eso quieren hacer estos tipos. ¿Cómo van a llegar con cloacas y agua potable a los barrios si no hay inversión?”.
Respecto del modelo económico de La Libertad Avanza, expresó: “La apertura de importaciones está fundiendo a nuestras pymes. Votaron pensando que iban a cobrar 200 mil dólares en lugar de 200 mil pesos, pero se están dando cuenta del desastre. Esta película ya la vimos. Sabemos cómo termina. Y después, otra vez, el peronismo es el que tiene que rescatar al país”.
Dichiara también opinó sobre la unidad alcanzada en el cierre de listas del peronismo: “Se cerró con alambre o con Forceps, pero se cerró. Lo importante es que estamos todos juntos. Cuando muchos pensaban que el peronismo iba dividido, logramos una sola lista. Eso es lo que nos pedía la militancia. Y eso va a dar frutos en la elección”.