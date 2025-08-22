Kicillof visitó el Hospital Penna de Bahía Blanca: “Ahora cuenta con más y mejor equipamiento”

En entrevista con Todo Provincial RADIO, Alejandro Dichiara, candidato a diputado provincial por el Frente Patria en la sexta sección electoral, dejó definiciones contundentes sobre la realidad del peronismo, el modelo de país que propone Javier Milei y los desafíos de una campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

“Arrancamos la campaña en González Chávez, firmamos y salimos a recorrer. Tenemos muchas ganas”, dijo, al tiempo que remarcó que esta elección es atípica. “No están las figuras nacionales en los primeros lugares de la lista. Es un desdoblamiento, y hay que ver si la gente vota sello, vota personas o simplemente no vota”, advirtió.

Dichiara no esquivó la autocrítica, pero fue claro con sus convicciones: “El peronismo perdió la calle y la tenemos que reconquistar. Tenemos que salir, que no nos dé vergüenza decir que somos peronistas. Hacer autocrítica, sí, pero también explicar que los años más felices fueron peronistas”.

Y agregó: “Los gobiernos que levantaron la Argentina fueron los de Néstor y Cristina. Tenemos la receta para resolver los problemas actuales y eso hay que explicarlo casa por casa. No alcanza con criticar al gobierno de Milei, hay que salir a militar con ganas”.

Respecto de la estrategia de campaña, fue directo: “Los libertarios van a querer nacionalizar la campaña diciendo que vienen a terminar con el kirchnerismo. Pero en realidad están llenos de dirigentes reciclados del peronismo, que nunca pudieron ser candidatos y ahora se subieron a la ambulancia del Mileísmo. Con la excepción de Milei, el resto son parte de la casta”.

Para el exintendente de Monte Hermoso, “hay que dejar de votar en contra y buscar el voto a favor. Y eso se logra con presencia, con cercanía, con militancia real. Yo he recorrido todos los distritos de la sección todos los años. He gestionado IOMA, IPS, ANSES, salud. La gente necesita saber que no la vamos a abandonar”.

También cargó contra su principal adversario en la campaña: “Compito contra un empresario bahiense que no recorrió la sección. No lo conoce nadie. Yo estuve en cada distrito, entregué subsidios, mi teléfono, hice trámites para la gente. ¿Qué quiere votar la gente? ¿Un tipo cercano o uno que aparece con una boina libertaria y nada más?”.

Además, señaló que “uno puede mostrar gestión, pero hoy está para ser legislador. Y eso también implica estar cerca del pueblo, sobre todo en tiempos difíciles. Esta mañana me llamó una mujer de Salliqueló por un implante coclear en IOMA y una maestra de Coronel Rosales por una jubilación trabada hace más de un año. Son pequeñas cosas, pero reconstruyen el vínculo con la política”.

Cuando se le preguntó por el vínculo del interior bonaerense con el Estado, Dichiara fue categórico: “La gente quiere un Estado presente. La Ruta 3 es la ruta de la muerte. Hay cráteres, no se puede manejar de noche. ¿Cómo puede ser que no haya rutas en la Argentina?”.

También denunció una grave situación con viviendas del Procrear: “En Monte Hermoso hay 95 viviendas que no las quieren entregar. Las quieren tasar para venderlas al mejor postor. Eran viviendas sociales. Se las van a querer vender a un turista de La Pampa o Santa Cruz. Eso quieren hacer estos tipos. ¿Cómo van a llegar con cloacas y agua potable a los barrios si no hay inversión?”.

Respecto del modelo económico de La Libertad Avanza, expresó: “La apertura de importaciones está fundiendo a nuestras pymes. Votaron pensando que iban a cobrar 200 mil dólares en lugar de 200 mil pesos, pero se están dando cuenta del desastre. Esta película ya la vimos. Sabemos cómo termina. Y después, otra vez, el peronismo es el que tiene que rescatar al país”.

Dichiara también opinó sobre la unidad alcanzada en el cierre de listas del peronismo: “Se cerró con alambre o con Forceps, pero se cerró. Lo importante es que estamos todos juntos. Cuando muchos pensaban que el peronismo iba dividido, logramos una sola lista. Eso es lo que nos pedía la militancia. Y eso va a dar frutos en la elección”.