Sexta Sección
Alejandro Acerbo: “Esta elección es de los intendentes y el gobernador contra La Libertad Avanza”
El intendente de Daireaux y candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, destacó en Todo Provincial RADIO la reactivación de la Ruta del Cereal, una obra clave para la logística productiva del oeste bonaerense. A su vez, remarcó el rol del Estado en obras que “el privado no haría nunca” y se diferenció del modelo económico nacional al asegurar que “la clase media y los sectores vulnerables son los que están pagando el ajuste”.
“La Ruta del Cereal une Salazar con la Ruta 33, atraviesa varios distritos como Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí. Faltan 44 kilómetros para conectar la 33 con la 86”, explicó Acerbo, y remarcó que se trata de una de las zonas “más productivas de esta región”.
La obra había quedado paralizada a raíz de la “devaluación asimétrica en los primeros meses del gobierno de Milei”, lo que descalzó los contratos de obra pública entre costos y precios. Frente a eso, contó que se podía “volver a licitar” o “reformular el contrato”, opción que se eligió con impulso del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. “Hace mes y medio o dos salió la aprobación y la empresa trabaja hasta los sábados. Ya llevan casi tres kilómetros”, celebró.
Además, contó que se incorporó una novedad tecnológica: “un espumado compuesto de piedra virgen fijada con pintura asfáltica que mejora la adherencia y extiende la vida útil de la carpeta”. Para Acerbo, esta obra “es la más importante hoy en la Provincia, no solo por lo productivo, sino por la apuesta logística y por el beneficio para los pueblos lindantes”.
El intendente también valoró que “en este contexto económico el gobernador esté haciendo una ruta de esta magnitud” y expresó: “No tenemos más que palabras de agradecimiento”.
La mejora en conectividad también impacta en los caminos rurales: “Los que están a 5 o 10 km salen a esa ruta sin tener que hacer 40 de tierra. Hasta baja el costo del flete. Hoy un camión da una vuelta de casi 100 km más para ir al puerto de Bahía Blanca”, explicó.
Además de la Ruta del Cereal, Acerbo recordó otra obra que calificó como histórica para la región: el gasoducto a Mones Cazon y Salazar. “Una obra que solo puede hacer el Estado. Una inversión que desde lo económico no se amortiza nunca, pero que da igualdad de derechos. El gas por red cuesta un tercio que la garrafa. Imaginate el alivio en pleno invierno”, destacó.
Consultado por el inicio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, aseguró: “Es la campaña más corta que nos ha tocado. Vamos a demostrar lo que hicimos a nivel local y lo que ha hecho el gobernador en esta región. Nuestra sección nunca fue fácil para el peronismo, pero ahora tenemos siete intendentes en Fuerza Patria”.
Acerbo, que ocupa un lugar clave en la boleta seccional, confirmó que asumirá si es electo diputado: “No soy testimonial. Axel me pidió que integre la lista, los intendentes me eligieron, y acá estoy. Aprendí que cuando sos parte de un equipo, el técnico te pone donde hay que estar”.
Frente al discurso de La Libertad Avanza que plantea una disputa con el kirchnerismo, opinó: “En la Provincia es el gobernador y los intendentes contra La Libertad Avanza. En la sexta sección casi no tienen representación. Los intendentes que estaban ahí, se fueron a otros espacios”.
Desde su visión económica, fue categórico: “Argentina no tiene un plan económico. El ajuste lo está haciendo la clase media y los más vulnerables, mientras que los que hacen negocios financieros cada día ganan más. Es un sistema de especulación financiera contra lo productivo”.
Finalmente, Acerbo alertó sobre el deterioro del consumo y la situación social: “Ya hay mora del 3 al 4% en créditos personales y tarjetas cuando hace un año y medio era del 1%. La capacidad de consumo está bajando mucho y es el primer motor de una economía. Vamos a ver un empeoramiento en la calidad de vida”.
Sexta Sección
Avanza la etapa final de la Ruta del Cereal con una innovadora técnica de pavimentación
La Ruta del Cereal ingresó esta semana en su etapa final de obra con la colocación de la carpeta de rodamiento en el tramo que une Salazar y Girodías. Se trata de una fase clave para consolidar la durabilidad del trazado, que está siendo ejecutado con técnicas innovadoras en la construcción vial.
El nuevo procedimiento incluye un tratamiento asfáltico prensado a altas temperaturas, lo que garantiza mayor resistencia al tránsito pesado. Previamente, se aplicó una base de suelo cemento de 18 centímetros, estabilizada con presión y compactación. Como novedad tecnológica, se utilizó un espumado compuesto de piedra virgen fijada con pintura asfáltica, que mejora la adherencia y extiende la vida útil de la carpeta.
Esta obra vial de 47,4 kilómetros de intervención —de los cuales 45,1 km son pavimentados y 1,3 km repavimentados— es de enorme valor para una región clave del sistema productivo bonaerense, donde se concentran más de 650 mil hectáreas agrícolas y unos 40 tambos activos.
La traza completa de la Ruta del Cereal tiene una longitud de 96 kilómetros entre la Ruta Provincial 86 y la Ruta Nacional 33, atravesando los caminos secundarios 080-10, 107-08 y 019-10, y las localidades de Mones Cazón, Salazar, Girodías, Trongé y Garré, en cinco partidos del oeste provincial.
Desde el área de infraestructura provincial remarcaron que este corredor es fundamental para movilizar la producción de soja, girasol, maíz y trigo, además de facilitar el transporte de unas 260 mil cabezas de ganado por año hacia los puertos de Bahía Blanca y Rosario.
La obra, que había estado neutralizada por redeterminaciones de precios, fue reactivada tras la firma de un nuevo acuerdo técnico en mayo de 2025. Los trabajos incluyen también señalización vertical y horizontal, banquinas, accesos a campos y mejoras en el alcantarillado, bajo la supervisión de Vialidad bonaerense.
“La Ruta del Cereal permitirá desarrollar la producción, movilizar las economías regionales y conectar pueblos y localidades”, destacaron desde el gobierno provincial, al tiempo que subrayaron la decisión política de seguir ejecutando infraestructura con fondos provinciales en un contexto nacional adverso.
La finalización de este corredor impactará directamente en la reducción de costos logísticos, la mejora en los tiempos de traslado y la disminución de pérdidas productivas, integrando a una de las regiones más dinámicas del agro bonaerense al sistema vial estratégico de la Provincia.
Sexta Sección
Alejandro Dichiara: “El peronismo perdió la calle y la tenemos que reconquistar”
En entrevista con Todo Provincial RADIO, Alejandro Dichiara, candidato a diputado provincial por el Frente Patria en la sexta sección electoral, dejó definiciones contundentes sobre la realidad del peronismo, el modelo de país que propone Javier Milei y los desafíos de una campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
“Arrancamos la campaña en González Chávez, firmamos y salimos a recorrer. Tenemos muchas ganas”, dijo, al tiempo que remarcó que esta elección es atípica. “No están las figuras nacionales en los primeros lugares de la lista. Es un desdoblamiento, y hay que ver si la gente vota sello, vota personas o simplemente no vota”, advirtió.
Dichiara no esquivó la autocrítica, pero fue claro con sus convicciones: “El peronismo perdió la calle y la tenemos que reconquistar. Tenemos que salir, que no nos dé vergüenza decir que somos peronistas. Hacer autocrítica, sí, pero también explicar que los años más felices fueron peronistas”.
Y agregó: “Los gobiernos que levantaron la Argentina fueron los de Néstor y Cristina. Tenemos la receta para resolver los problemas actuales y eso hay que explicarlo casa por casa. No alcanza con criticar al gobierno de Milei, hay que salir a militar con ganas”.
Respecto de la estrategia de campaña, fue directo: “Los libertarios van a querer nacionalizar la campaña diciendo que vienen a terminar con el kirchnerismo. Pero en realidad están llenos de dirigentes reciclados del peronismo, que nunca pudieron ser candidatos y ahora se subieron a la ambulancia del Mileísmo. Con la excepción de Milei, el resto son parte de la casta”.
Para el exintendente de Monte Hermoso, “hay que dejar de votar en contra y buscar el voto a favor. Y eso se logra con presencia, con cercanía, con militancia real. Yo he recorrido todos los distritos de la sección todos los años. He gestionado IOMA, IPS, ANSES, salud. La gente necesita saber que no la vamos a abandonar”.
También cargó contra su principal adversario en la campaña: “Compito contra un empresario bahiense que no recorrió la sección. No lo conoce nadie. Yo estuve en cada distrito, entregué subsidios, mi teléfono, hice trámites para la gente. ¿Qué quiere votar la gente? ¿Un tipo cercano o uno que aparece con una boina libertaria y nada más?”.
Además, señaló que “uno puede mostrar gestión, pero hoy está para ser legislador. Y eso también implica estar cerca del pueblo, sobre todo en tiempos difíciles. Esta mañana me llamó una mujer de Salliqueló por un implante coclear en IOMA y una maestra de Coronel Rosales por una jubilación trabada hace más de un año. Son pequeñas cosas, pero reconstruyen el vínculo con la política”.
Cuando se le preguntó por el vínculo del interior bonaerense con el Estado, Dichiara fue categórico: “La gente quiere un Estado presente. La Ruta 3 es la ruta de la muerte. Hay cráteres, no se puede manejar de noche. ¿Cómo puede ser que no haya rutas en la Argentina?”.
También denunció una grave situación con viviendas del Procrear: “En Monte Hermoso hay 95 viviendas que no las quieren entregar. Las quieren tasar para venderlas al mejor postor. Eran viviendas sociales. Se las van a querer vender a un turista de La Pampa o Santa Cruz. Eso quieren hacer estos tipos. ¿Cómo van a llegar con cloacas y agua potable a los barrios si no hay inversión?”.
Respecto del modelo económico de La Libertad Avanza, expresó: “La apertura de importaciones está fundiendo a nuestras pymes. Votaron pensando que iban a cobrar 200 mil dólares en lugar de 200 mil pesos, pero se están dando cuenta del desastre. Esta película ya la vimos. Sabemos cómo termina. Y después, otra vez, el peronismo es el que tiene que rescatar al país”.
Dichiara también opinó sobre la unidad alcanzada en el cierre de listas del peronismo: “Se cerró con alambre o con Forceps, pero se cerró. Lo importante es que estamos todos juntos. Cuando muchos pensaban que el peronismo iba dividido, logramos una sola lista. Eso es lo que nos pedía la militancia. Y eso va a dar frutos en la elección”.
Sexta Sección
La pusieron de candidata libertaria pero dice que no firmó: “Nunca presté mi aval”
El acuerdo provincial entre LLA y el PRO fue por demás conflictivo en varios municipios y en muchos de ellos no se llegó a un acuerdo. Es el caso de Tornquist, donde no se pudo concretar esa unión e incluso una referente del PRO fue incluida como candidata a consejera escolar sin su consentimiento.
Al respecto, María Rosa González aseguró: “Mi nombre ha sido utilizado sin mi consentimiento para integrar una lista electoral del espacio La Libertad Avanza, como representante del PRO, lo cual no solo constituye una falta de respeto hacia mi persona, sino también una vulneración grave del proceso electoral”.
Y aclaró: “Nunca presté mi aval ni autoricé tal inclusión, y esta situación me genera una profunda indignación. Se trata de una irregularidad seria que debe ser esclarecida mediante una investigación adecuada. De no abordarse con la seriedad que se merece, se pone en riesgo la transparencia y legitimidad de un proceso tan fundamental como el democrático”.
En tanto, desde el PRO de Tornquist aclararon: “Aunque a nivel provincial nuestro partido armó un frente con La Libertad Avanza, acá en nuestro distrito, no pudimos concretar esa unión. Tuvimos criterios y objetivos diferentes a nivel local”.
Sobre la situación de María Rosa González, el partido manifestó: “Jamás dio su consentimiento para participar de la lista local de LLA, no presentó ni la documentación requerida ni mucho menos firmó ninguna planilla”.
Y apuntaron: “Desde nuestro espacio nos sentimos agraviados y estafados. Estas prácticas que pertenecen a la vieja política, que pertenecen a la vieja política, creíamos que estaban perimidas, o al menos, lo estaban en istritos como el nuestro, donte todos somos vecinos y aún existe la buena fé y los mínimos principios”.
“Esperamos que la justicia electoral actúe en virtud de la gravedad de la situación y sucesos como estos, no vuelvan a reiterarse, ni en Tornquist, ni en ningún lugar de nuestro país”, reclamaron.