Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Mar Chiquita: “Nunca nos van a encontrar insultando al otro, si trabajando por más salud y educación”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar, municipio de Mar Chiquita, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente local, Walter Wischnivetzky, la dirigenta Fernanda Raverta y el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi.
En ese marco, Kicillof destacó que “para nosotros promover el federalismo implica lograr que el Estado provincial tenga una presencia fuerte y concreta en cada uno de los 135 municipios bonaerenses”. “Se trata de facilitar el acceso a los trámites y de lograr cada día prestaciones más eficientes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, agregó.
“Aunque no contemos con el acompañamiento de un Gobierno nacional que pretende asfixiar a la provincia, nunca nos van a escuchar insultando ni degradando al otro: al revés, nos van a ver trabajando e invirtiendo en la salud y la educación de todos y todas”, subrayó el Gobernador.
INAUGURARON LA CASA DE LA PROVINCIA N°14
La nueva sede, la número 14 de la gestión, requirió una inversión de $2.721 millones y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Brindará una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto que contará con un punto de asesoramiento del Banco Provincia y, próximamente, con un cajero automático y una terminal de Provincia NET Pagos para el pago de servicios e impuestos.
Por su parte, Wischnivetzky subrayó: “Es importantísimo para los intendentes contar con una Provincia que escucha las necesidades de cada distrito y las transforma en respuestas concretas”. “Mientras nos encontramos con un Gobierno nacional que se corre de sus deberes, esta jornada representa todo lo contrario: más cercanía entre el Estado y nuestra gente para que puedan vivir mejor», agregó.
Durante la jornada, se entregó una nueva ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico: es la unidad N°380 puesta en funcionamiento por la Provincia desde el inicio de la gestión. Asimismo, el municipio recibió un camión de caja abierta para la gestión de residuos y, en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales, se puso en funcionamiento una retroexcavadora.
Asimismo, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, entregaron una resolución a las autoridades de la Escuela Secundaria Agraria N°1 «Nicanor Ezeyza», en la cual se dispone, por primera vez en la provincia, la implementación de una orientación técnica especializada en Pesca y Acuicultura. Por último, firmaron un convenio para reanudar las obras del nuevo edificio de la Escuela Técnica N°2, abandonadas por el Gobierno nacional.
«NO NOS SORPRENDE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL PAÍS «
“Lamentablemente no nos sorprende lo que está pasando en nuestro país: desde un primer momento advertimos que las políticas económicas del Gobierno nacional no les servían a los trabajadores, los jubilados y los empresarios pyme”, expresó el Gobernador y concluyó: “Así como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.
Estuvieron presentes la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; su par de Trabajo, Walter Correa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la vicepresidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, María Laura García; la directora del Organismo de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.
También participaron los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Pila, Sebastián Walker; de Chascomús, Javier Gastón; de Dolores, Juan Pablo García; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Las Flores, Alberto Gelené; el concejal Pablo Prefumo; el director del Centro de Atención Primaria de la Salud de General Pirán, Manuel Arévalo; y el dirigente Marcelo Sosa.
Elecciones bonaerenses: estas son las cabezas de lista de las distintas fuerzas políticas
Aunque el cierre de listas se prorrogó hasta el lunes a las 14 horas y puede haber cambios en el peronismo, el domingo a la madrugada se conocieron los principales candidatos de cada una de las fuerzas en las 8 secciones electorales.
Alianza La Libertad Avanza
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Natalia Blanco
3° Sección: Maximiliano Bondarenko
6° Sección: Oscar Liberman
8° Sección: Juan Osaba
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Diego Valenzuela
4° Sección: Gonzalo Cabezas
5° Sección: Guillermo Montenegro
7° Sección: Alejandro Speroni
Fuerza Patria
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Diego Nanni
3° Sección: Verónica Magario
6° Sección: Alejandro Di Chiara
8° Sección: Ariel Archanco
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Gabriel Katopodis
4° Sección: Diego Videla
5° Sección: Fernanda Raverta
7° Sección: María Inés Laurini
Somos Buenos Aires
Lista de candidatos a Diputados
3° Sección: Pablo Domenichini
6° Sección: Andrés De Leo
8° Sección: Pablo Nicoletti
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Julio Zamora
4° Sección: Pablo Petrecca
5° Sección: Matías Balsamello
7° Sección: Fernando Martini
Frente Potencia
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Ariel Bianchi
3° Sección: Santiago Mac Goey
6° Sección: Héctor Carlos Zaris
8° Sección: Jorge Metz
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Felix Lonigro
4° Sección: Andrea Passerini
5° Sección: Fabio Adrián Molinero
Frente de Izquierda y los trabajadores – Unidad
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Jorge Núñez
3° Sección: Nicolás del Caño
6° Sección: Héctor Carlos Zaris
8° Sección: Laura Cano
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Romina del Pla
4° Sección: Luciano Roggero
5° Sección: Alejandro Martínez
7° Sección: Daniel Marín
Nuevo MAS
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Florencia González
3° Sección: Juan Cruz Ramat
6° Sección: Paula Abal
8° Sección: Facundo Díaz
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Lucas Correa
4° Sección: Emilio Almada
5° Sección: Marcos Pascuan
7° Sección: Sofía Carneiro
Alianza Unión Liberal
Lista de candidatos a Diputados:
2° Sección: Luciano Busso
3° Sección: Alejandro Mansilla
6° Sección: José Luis Giannasi
8° Sección: Diana Zonaro
Lista de candidatos a Senadores:
1° Sección: Eduardo Bisognin
4° Sección: Carlos Dalfonso
5° Sección: Horacio Rivara
7° Sección: Eduardo Rocha
Nueva edición del FITBA: financiamiento de hasta $40 millones para proyectos científico-tecnológicos en la Provincia
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense lanzó la cuarta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), una herramienta clave para fortalecer el sistema científico y productivo de la Provincia. En esta nueva convocatoria, se otorgarán Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $40 millones por proyecto, destinados a iniciativas conjuntas entre instituciones científicas y mipymes, cooperativas, municipios u organismos públicos bonaerenses.
La convocatoria 2025 del FITBA contempla tres líneas:
- Línea A, para proyectos con mipymes o cooperativas.
- Línea B, para iniciativas con organismos públicos provinciales.
- Línea C, para trabajos junto a municipios.
Desde su creación en 2022, el Fondo de Innovación Tecnológica ya benefició a 186 proyectos, involucrando a 116 mipymes y cooperativas, y fortaleciendo 70 políticas públicas en 56 municipios bonaerenses. La inversión acumulada supera los $5.000 millones, y ha movilizado a más de 2.000 científicos y científicas para resolver desafíos concretos del entramado productivo y estatal.
Entre los logros obtenidos, se destacan proyectos que permitieron a empresas sustituir importaciones, aplicar inteligencia artificial, incorporar nanotecnología y desarrollar nueva maquinaria industrial, generando mejoras en la productividad y competitividad.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2025, y los aportes cubrirán hasta el 80% del valor total del proyecto, con un tope de $40 millones para iniciativas de desarrollo productivo y de $20 millones para las orientadas a desafíos provinciales o locales. Las propuestas deberán ser formuladas de manera conjunta entre la institución científica y el adoptante, ambas con sede en la Provincia de Buenos Aires.
Toda la información, bases y condiciones están disponibles en el portal oficial del programa FITBA 2025, y las consultas se canalizan por correo a proyectos.cyt@mp.gba.gov.ar.
Con esta nueva convocatoria, la Provincia reafirma su compromiso de poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo productivo, la generación de empleo y el bienestar de los y las bonaerenses.
Kicillof con Juanci Martínez en Rivadavia: ambulancia, patrulleros y escrituras gratuitas para “fortalecer derechos”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una intensa jornada de gestión en América, cabecera del partido de Rivadavia, donde entregó una ambulancia de alta complejidad, dos patrulleros y 159 escrituras gratuitas en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Lo hizo acompañado por los ministros Javier Alonso (Seguridad), Juan Martín Mena (Justicia y DD.HH.) y Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.
Durante el acto, Kicillof denunció el impacto del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. “No hay equilibrio macroeconómico si todas las obras están paralizadas y nos quitan a las provincias los recursos que necesitamos para dar respuestas a las demandas de nuestro pueblo”, aseguró. Y remarcó: “Jamás un bonaerense nos pidió que destruyamos el Estado, al contrario, nos piden más escrituras, más patrulleros y más ambulancias”.
La ambulancia entregada será destinada al hospital municipal para atención de pacientes críticos. Además, las autoridades recorrieron las obras del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud América y pusieron en funcionamiento nuevos móviles policiales. Alonso enfatizó: “La única manera de brindar respuestas en materia de seguridad es invirtiendo en equipamiento, tecnología y capacitación”.
Por su parte, el ministro Mena destacó: “Seguimos recorriendo la provincia y otorgando escrituras gracias a este programa que nació por la decisión política del Gobernador”. En esta ocasión, se alcanzaron 357 escrituras entregadas en el distrito.
El intendente local, Juanci Martínez, valoró el acompañamiento: “Recibimos dos móviles que nos ayudan a fortalecer la seguridad. La Provincia siempre nos atendió, y cuando golpeé una puerta, siempre hubo respuesta”. También remarcó la importancia de la ambulancia 0km, especialmente por la distancia del distrito a grandes centros urbanos. “Cada traslado son entre 250 y 600 kilómetros. Necesitamos que los vecinos puedan ser trasladados en condiciones adecuadas”, afirmó.
Martínez agradeció el apoyo del Gobierno bonaerense pese a las dificultades: “A pesar de los recortes del Gobierno nacional y la caída de la coparticipación, seguimos avanzando. En América se están haciendo 43 viviendas, el nuevo CAPS, el Polo Judicial y el Centro Universitario”. Y concluyó: “Vamos a seguir trabajando con la Provincia para transformar Rivadavia”.
Durante la jornada también se entregaron 30 bicicletas para circuitos turísticos, kits agroecológicos, composteras comunitarias y 150 árboles para huerta y vivero municipal, en el marco del acompañamiento del Ministerio de Ambiente.
Kicillof cerró con un mensaje claro: “Lo que estamos haciendo en América es lo mismo que en los 135 municipios: no se trata de regalar nada, sino de usar los recursos para garantizar derechos”.