Dos vuelos sanitarios de emergencia trasladaron a bebés a La Plata
En menos de 24 horas, el Sistema de Derivación y Emergencias bonaerense (SIES) concretó dos vuelos sanitarios de emergencia para trasladar a dos niñas desde el interior de la provincia hasta la ciudad de La Plata. Las pacientes, oriundas de Dolores y Trenque Lauquen, fueron ingresadas de manera inmediata en el Hospital “San Roque” de Gonnet y en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
Las bebés necesitaban atención médica de alta complejidad de forma urgente. Ante esta situación, la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria activó el operativo aéreo a través del SIES, que coordinó los traslados en helicóptero y avión sanitario.
Una de las niñas, Guadalupe, recién nacida y prematura, fue derivada en helicóptero al “San Roque” para ser atendida en la terapia intensiva pediátrica. La otra, Micaela, de apenas 24 horas de vida, viajó en avión sanitario hasta el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde fue recibida por el equipo de guardia especializado.
Con estos dos operativos, el SIES reafirma su rol clave para garantizar el traslado aéreo de emergencias y salvar vidas en situaciones críticas.
Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Mar Chiquita: “Nunca nos van a encontrar insultando al otro, si trabajando por más salud y educación”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar, municipio de Mar Chiquita, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente local, Walter Wischnivetzky, la dirigenta Fernanda Raverta y el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi.
En ese marco, Kicillof destacó que “para nosotros promover el federalismo implica lograr que el Estado provincial tenga una presencia fuerte y concreta en cada uno de los 135 municipios bonaerenses”. “Se trata de facilitar el acceso a los trámites y de lograr cada día prestaciones más eficientes para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, agregó.
“Aunque no contemos con el acompañamiento de un Gobierno nacional que pretende asfixiar a la provincia, nunca nos van a escuchar insultando ni degradando al otro: al revés, nos van a ver trabajando e invirtiendo en la salud y la educación de todos y todas”, subrayó el Gobernador.
INAUGURARON LA CASA DE LA PROVINCIA N°14
La nueva sede, la número 14 de la gestión, requirió una inversión de $2.721 millones y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Brindará una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto que contará con un punto de asesoramiento del Banco Provincia y, próximamente, con un cajero automático y una terminal de Provincia NET Pagos para el pago de servicios e impuestos.
Por su parte, Wischnivetzky subrayó: “Es importantísimo para los intendentes contar con una Provincia que escucha las necesidades de cada distrito y las transforma en respuestas concretas”. “Mientras nos encontramos con un Gobierno nacional que se corre de sus deberes, esta jornada representa todo lo contrario: más cercanía entre el Estado y nuestra gente para que puedan vivir mejor», agregó.
Durante la jornada, se entregó una nueva ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico: es la unidad N°380 puesta en funcionamiento por la Provincia desde el inicio de la gestión. Asimismo, el municipio recibió un camión de caja abierta para la gestión de residuos y, en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales, se puso en funcionamiento una retroexcavadora.
Asimismo, Kicillof y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, entregaron una resolución a las autoridades de la Escuela Secundaria Agraria N°1 «Nicanor Ezeyza», en la cual se dispone, por primera vez en la provincia, la implementación de una orientación técnica especializada en Pesca y Acuicultura. Por último, firmaron un convenio para reanudar las obras del nuevo edificio de la Escuela Técnica N°2, abandonadas por el Gobierno nacional.
«NO NOS SORPRENDE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL PAÍS «
“Lamentablemente no nos sorprende lo que está pasando en nuestro país: desde un primer momento advertimos que las políticas económicas del Gobierno nacional no les servían a los trabajadores, los jubilados y los empresarios pyme”, expresó el Gobernador y concluyó: “Así como estuvimos en la calle acompañando a nuestro pueblo en cada manifestación, ahora estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para canalizar la bronca y frenar a Milei”.
Estuvieron presentes la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; su par de Trabajo, Walter Correa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la vicepresidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, María Laura García; la directora del Organismo de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.
También participaron los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Pila, Sebastián Walker; de Chascomús, Javier Gastón; de Dolores, Juan Pablo García; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Las Flores, Alberto Gelené; el concejal Pablo Prefumo; el director del Centro de Atención Primaria de la Salud de General Pirán, Manuel Arévalo; y el dirigente Marcelo Sosa.
Elecciones bonaerenses: estas son las cabezas de lista de las distintas fuerzas políticas
Aunque el cierre de listas se prorrogó hasta el lunes a las 14 horas y puede haber cambios en el peronismo, el domingo a la madrugada se conocieron los principales candidatos de cada una de las fuerzas en las 8 secciones electorales.
Alianza La Libertad Avanza
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Natalia Blanco
3° Sección: Maximiliano Bondarenko
6° Sección: Oscar Liberman
8° Sección: Juan Osaba
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Diego Valenzuela
4° Sección: Gonzalo Cabezas
5° Sección: Guillermo Montenegro
7° Sección: Alejandro Speroni
Fuerza Patria
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Diego Nanni
3° Sección: Verónica Magario
6° Sección: Alejandro Di Chiara
8° Sección: Ariel Archanco
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Gabriel Katopodis
4° Sección: Diego Videla
5° Sección: Fernanda Raverta
7° Sección: María Inés Laurini
Somos Buenos Aires
Lista de candidatos a Diputados
3° Sección: Pablo Domenichini
6° Sección: Andrés De Leo
8° Sección: Pablo Nicoletti
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Julio Zamora
4° Sección: Pablo Petrecca
5° Sección: Matías Balsamello
7° Sección: Fernando Martini
Frente Potencia
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Ariel Bianchi
3° Sección: Santiago Mac Goey
6° Sección: Héctor Carlos Zaris
8° Sección: Jorge Metz
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Felix Lonigro
4° Sección: Andrea Passerini
5° Sección: Fabio Adrián Molinero
Frente de Izquierda y los trabajadores – Unidad
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Jorge Núñez
3° Sección: Nicolás del Caño
6° Sección: Héctor Carlos Zaris
8° Sección: Laura Cano
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Romina del Pla
4° Sección: Luciano Roggero
5° Sección: Alejandro Martínez
7° Sección: Daniel Marín
Nuevo MAS
Lista de candidatos a Diputados
2° Sección: Florencia González
3° Sección: Juan Cruz Ramat
6° Sección: Paula Abal
8° Sección: Facundo Díaz
Lista de candidatos a Senadores
1° Sección: Lucas Correa
4° Sección: Emilio Almada
5° Sección: Marcos Pascuan
7° Sección: Sofía Carneiro
Alianza Unión Liberal
Lista de candidatos a Diputados:
2° Sección: Luciano Busso
3° Sección: Alejandro Mansilla
6° Sección: José Luis Giannasi
8° Sección: Diana Zonaro
Lista de candidatos a Senadores:
1° Sección: Eduardo Bisognin
4° Sección: Carlos Dalfonso
5° Sección: Horacio Rivara
7° Sección: Eduardo Rocha
Nueva edición del FITBA: financiamiento de hasta $40 millones para proyectos científico-tecnológicos en la Provincia
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense lanzó la cuarta edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), una herramienta clave para fortalecer el sistema científico y productivo de la Provincia. En esta nueva convocatoria, se otorgarán Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $40 millones por proyecto, destinados a iniciativas conjuntas entre instituciones científicas y mipymes, cooperativas, municipios u organismos públicos bonaerenses.
La convocatoria 2025 del FITBA contempla tres líneas:
- Línea A, para proyectos con mipymes o cooperativas.
- Línea B, para iniciativas con organismos públicos provinciales.
- Línea C, para trabajos junto a municipios.
Desde su creación en 2022, el Fondo de Innovación Tecnológica ya benefició a 186 proyectos, involucrando a 116 mipymes y cooperativas, y fortaleciendo 70 políticas públicas en 56 municipios bonaerenses. La inversión acumulada supera los $5.000 millones, y ha movilizado a más de 2.000 científicos y científicas para resolver desafíos concretos del entramado productivo y estatal.
Entre los logros obtenidos, se destacan proyectos que permitieron a empresas sustituir importaciones, aplicar inteligencia artificial, incorporar nanotecnología y desarrollar nueva maquinaria industrial, generando mejoras en la productividad y competitividad.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2025, y los aportes cubrirán hasta el 80% del valor total del proyecto, con un tope de $40 millones para iniciativas de desarrollo productivo y de $20 millones para las orientadas a desafíos provinciales o locales. Las propuestas deberán ser formuladas de manera conjunta entre la institución científica y el adoptante, ambas con sede en la Provincia de Buenos Aires.
Toda la información, bases y condiciones están disponibles en el portal oficial del programa FITBA 2025, y las consultas se canalizan por correo a proyectos.cyt@mp.gba.gov.ar.
Con esta nueva convocatoria, la Provincia reafirma su compromiso de poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo productivo, la generación de empleo y el bienestar de los y las bonaerenses.