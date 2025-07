Elecciones bonaerenses: estas son las cabezas de lista de las distintas fuerzas políticas

Mamerto Menapace, sacerdote católico, monje benedictino y autor de una extensa obra literaria cargada de fe, sabiduría popular y lenguaje gauchesco, falleció este viernes 6 de junio en Junín, a los 83 años, tras haber sido trasladado desde el Monasterio Santa María de Los Toldos, su casa por más de siete décadas.

Nacido en Malabrigo, en el chaco santafesino, el 24 de enero de 1942, Mamerto se crió entre obrajes y chacras, escuchando guaraní y tirolés, y desde muy joven supo que su vida estaría marcada por dos pasiones: Dios y la tierra. “Me sentí tironeado toda mi vida por esas dos cosas”, dijo alguna vez. En 1952, con apenas 10 años, llegó al seminario menor de Los Toldos, y allí terminó el cuarto grado en una escuela agrícola vinculada al monasterio, donde también aprendió a ordeñar, sembrar y vivir del campo.

Fue ordenado sacerdote en 1966, luego de estudiar en Chile y en Roma. Durante su vida religiosa, se desempeñó como abad del Monasterio Santa María de Los Toldos entre 1980 y 1992 y, más tarde, como abad presidente de la Congregación Benedictina del Cono Sur, integrando comunidades de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Monje de semi-clausura, Menapace supo salir al encuentro de la gente con un estilo único: cercano, campechano, con humor y profundo contenido espiritual. “Para ser sacerdote argentino hay que tomar mate y usar poncho”, decía, en referencia a la necesidad de hablar y vivir como el propio pueblo. El suyo, un poncho rojo con guardas negras, era símbolo de identidad y cercanía. Así se hizo querido por miles de personas que lo leyeron, lo escucharon y lo sintieron propio.

Poeta, narrador, y escritor de cuentos criollos, publicó más de 52 libros, entre ellos Un Dios rico de tiempo, Madera verde, El paso y la espera, El amor es cosa seria y una versión de los Salmos en versos gauchescos. Además, grabó discos, realizó charlas en medios radiales y televisivos, y filmó reflexiones que trascendieron los muros del monasterio. Su prédica comenzó en el programa «La Campana», de LT33 Radio 9 de Julio, y su estilo ameno lo llevó a medios nacionales.

Con los años, se convirtió en amigo de Luis Landriscina, René Favaloro y Eduardo Falú, con quienes compartió proyectos como Los valores con humor y El milagro y el valor de la vida. Landriscina solía bromear al aire con él: “¿Es Menapache?” y Mamerto respondía: “Entonces usted sería Landrichina” (risas). Solía presentarse diciendo: “Soy Mamerto, pero no ejerzo”.

“Dios no se cruza con la tierra, se imbrica”, afirmaba Mamerto Menapace. En su espiritualidad profunda, creía que Dios se manifestaba en la naturaleza y en la vida rural: “La naturaleza me habla de Dios”. Durante dos décadas acompañó comunidades originarias como la de Coliqueo, y decía que fue la fe sencilla del pueblo la que lo ayudó a entender la teología: “Una señora decía que Dios ‘vendría a jugar con los vivos y los muertos’. Me pareció genial. Ahí empecé a estudiar teología con la gente”.

Su camino como escritor surgió de una crisis profunda: “No tenía ganas de suicidarme, pero tenía miedo de hacerlo”, confesó. Un psiquiatra le aconsejó que escribiera, “como la oveja que larga lana”. Así nacieron sus cuentos, metáforas del alma criolla que lo ayudaron a sanar y que hoy forman parte de un legado entrañable.

El monasterio de Los Toldos, fundado en 1948 por 12 monjes suizos en un campo donado de 700 hectáreas, fue su hogar, su escuela y su lugar de pertenencia. Desde allí, entre oraciones, trabajos rurales y reflexión, Mamerto Menapace tejió una vida simple y luminosa.

Sus restos serán velados y sepultados allí mismo, en Santa María de Los Toldos, conforme a la tradición benedictina.

Se despide así un cura gaucho, un profeta del monte y del mate, un sabio de poncho y cuento, que con su humor y su hondura nos enseñó que la fe también habla con tonada criolla. Su legado, más vivo que nunca, seguirá sembrando espiritualidad en el alma del pueblo.