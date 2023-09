Gral Viamonte / Guzzo y López recibieron a Kicillof destacando el rol del estado y de la educación pública

El intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas, habló con Todo Provincial RADIO sobre el resultado de las PASO que lo dejaron como ganador de la interna por amplio margen y gran distancia respecto a la oposición. También se refirió a las propuestas de La Libertad Avanza.

«Los vecinos eligieron una forma de gobernar. En campaña es difícil prometer porque uno no sabe cuál será la situación económica del país por eso lo que ofrecemos un modelo de gestión», aseguró el intendente de Los Toldos, Franco Flexas.

El dirigente radical aseguró que en caso de ser reelegido, en el próximo mandato continuará con los «proyectos a mediano plazo» y también «la visión a largo plazo para lograr un desarrollo económico, lo que requiere una serie de obras a gestionar con Nación y Provincia para salir del estancamiento».

«Por el otro lado, buscamos continuar con nuestro proyecto urbano y la generación de suelo urbano con planificación para que la ciudad crezca con previsibilidad y servicios para los vecinos», explicó.

Franco Flexas opinó sobre Javier Milei

Sobre las propuestas de Javier Milei, el intendente de Los Toldos aseguró que «están alejadas de las necesidades de Argentina», y apuntó: «resolver lo que funciona mal no se hace privatizando y eso quedó demostrado con el menemismo».

«Si hay algo que no puede ser privatizado es la educación porque ahí perderían los más humildes. Si la educación fuese privada yo no hubiera llegado a ser abogado ni intendente porque vengo de una familia de clase media baja y no hubiera accedido a la universidad», expresó Flexas.

De todos modos, el dirigente radical consideró que en caso de ser elegido presidente, Milei «no podrá llevar adelante muchas de las políticas que propone», aunque dijo que su preocupación sería «el estallido social que podría generar», y advirtió: «No hay manera que una presidencia de Milei termine bien».

Flexas opinó que el surgimiento de Milei «tiene que ver con una crítica a la superestructura de la política nacional y provincial que está muy alejada de los de abajo», y aseguró: «Los buenos políticos que habemos en todos los partidos debemos dedicarnos a sacar a la superestructura que han hecho tanto daño a la sociedad, es una necesidad histórica«.

«En vez de carcerolazos como en 2001, la sociedad reventó votando Milei. Me parece bien que la gente se haya expresado a través de un mecanismo democrático», reflexionó el intendente.

En una entrevista previa a las PASO, Flexas había criticado a las autoridades partidarias de la UCR bonaerense al asegurar que «la superestructura del partido no quiere que crezca un intendente que lleve adelante el poder y maneje la lapicera porque ellos van a quedar afuera».