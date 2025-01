Karina Milei echó a Marra de LLA por votar a favor de Macri en CABA

El legislador porteño, excandidato a jefe de Gobierno porteño y aparente amigo del presidente Javier Milei, Ramiro Marra, fue echado de La Libertad Avanza (LLA), según informó el espacio este miércoles en un escueto comunicado.

«LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei. Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean», indicaron.

«Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean», agregó el comunicado de «las fuerzas del cielo».

En los últimos días, Marra había quedado en el centro de una polémica cuando personalmente tapó pintadas en las que se saludaba la aparición del nieto 138, recuperado por la acción de las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero la decisión de echarlo no tiene nada que ver con eso.

EL VERDADERO MOTIVO

El desencadenante fue la votación en la Legislatura porteña, donde contribuyó a la aprobación del Presupuesto local junto a los representantes del Jefe de Gobierno Jorge Macri, protagonista de un duro tironeo con el gobierno nacional, y sobre todo con su «Jefe» en el distrito, la hermanísima Karina Milei.

La división de las fuerzas de La Libertad Avanza en ese organismo viene desde hace varios meses, cuando Marra fue elegido como presidente del bloque por los legisladores libertarios e inmediatamente removido por orden de Karina Milei, que colocó en su lugar a María Pilar Ramírez.

Marra resistió como pudo y finalmente en mayo consiguió recuperar su lugar al frente del bloque, aunque un mes después la delegada de Karina Milei, junto con otros dos legisladores, terminó haciendo rancho aparte.

Horas antes, la legisladora había dado la bienvenida al bloque oficialista a los tres legisladores que responden a Patricia Bullrich, que abandonaron al PRO para sumarse a las huestes de La Libertad Avanza.