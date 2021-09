Juan Grabois dijo que en el gobierno “hay cosas que están muy mal”

El referente del MTE, y uno de los principales dirigentes sociales aliados con el Frente de Todos, Juan Grabois, se refirió a los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en declaraciones a AM 530 aseguró: “Fue un baldazo de agua fría. Despertador, oportunidad”.

Con autocrítica y refiriéndose al triunfo de Juntos, Grabois apuntó: “Como militante del Frente de Todos no me gusta haber perdido por tanto pero debe haber un cambio de rumbo porque el contrato que se firmó con el pueblo en 2019 no era este”.

Y agregó: “El contrato era revertir las desigualdades, que los salarios y los ingresos fueran más altos pero hubo una política ortodoxa de retracción del gasto con equilibrio fiscal”.

Asimismo el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos señaló: “Fue una elección con complicaciones, los votantes del Frente de Todos fuimos enojados a votar, con los dientes apretados”.

Otra crítica que marcó Grabois fue al tono que adquirió la campaña electoral en torno a temas distantes de las necesidades de la sociedad. “Otro punto es dejarse de joder con la frivolidad. En la villa 31 Milei sacó el 15% y los compañeros no son libertarios pero el tipo pone cara de enojado y empatiza con la gente que está enojada”, expresó.

Juan Grabois: “Hay cosas que están muy mal”

En misma línea de de autocrítica, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos esbozó: “Hay un gabinete que no funciona, muchos ministros no se hablan entre sí aun ante cuestiones críticas. Esto requiere, como dijo Alberto en su discurso, saber que hay cosas que están muy mal y que hay que tomar medidas urgentes a cambiar”.

También se refirió a las pymes y la economía: “El segundo punto es que las Pymes están muy mal y tienen una carga tributaria injusta que debería ser compensada con más impuesto a los grandes oligopolios”.

Y agregó: “Lo de la escuela fue una catástrofe, los pibes quedaron abandonados. En los sectores populares hubo una analfabetización. Se deben garantizar que las escuelas tengan clases y sino que haya un gran esfuerzo para que los pibes sigan vinculados a la escuela”.

Por último, Grabois reprochó la falta de internas en el Frente de Todos y la decisión de forzar la unidad: “Ganamos en Lanús donde gobierna Grindetti. Ahí hubo una PASO entre tres listas. Nosotros somos una coalición muy amplia y heterogénea. Nosotros no tenemos nada que ver con Kulfas o Paula Español y eso debería expresarse en internas como hicieron ellos con Manes y Santilli”.