“Hay municipios que están con las camas a tope, con un 100% de ocupación”, contó una funcionaria bonaerense

Todo Provincial RADIO dialogó con la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani. La funcionaria habló de la situación actual de la pandemia y el sistema de salud. Además adelantó que la evolución del aislamiento dependerá de lo que suceda en los próximos días.

“Todavía no se registra un freno en la curva de contagios, seguimos teniendo muchos casos por día. Habrá que esperar unos días más para ver el impacto de la cuarentena más estricta y analizar si es necesario extenderla más allá del 17”, comentó Ceriani a Todo Provincial Radio.

Y agregó: “Notamos una reducción de la circulación aunque menor a lo que había sucedido en Fase 1 cuando se había bajado un 70%. Ahora estamos en un 50% pero bajamos unos 10 puntos respecto a cómo veníamos”.

Sobre la ocupación de camas en el AMBA, Ceriani señaló que “sigue en el 56%” pero contó que “hay algunos municipios del primer cordón que están con las camas a tope, con un 100% de ocupación”.

La funcionaria prefirió no mencionar de qué distritos se trata para no generar temor pero detalló que se trata de los “los municipios que tienen más casos”. De todos modos, explicó que se trabaja en forma “articulada” con otros distritos para garantizar la atención.

“Si damos nombres parece que los vecinos de ese lugar si se enferman no tendrán atención y no es así. Es una situación que hay que revertir porque puede suceder que no haya camas en ningún lado pero no es lo pasa actualmente”, remarcó.

“A medida que se incorporan camas, respiradores y profesionales hace que se reduzca ese porcentaje. Estos días no dan tiempo para poder lograrlo y en la medida que se frenen los contagios podremos disminuir los ingresos a los hospitales los que nos permitiría liberar camas. Es momento para ser pacientes y esperar”, consideró la subsecretaria.

“No se planteó la posibilidad de trasladar pacientes al interior”

Sobre la posibilidad de que pacientes con Covid-19 del AMBA sean trasladados a distritos del interior bonaerense donde hay capacidad ociosa en el sistema de salud, la subsecretaria de Gestión de la Información explicó: “En ningún momento se planteó la posibilidad de trasladar pacientes críticos al interior. Un paciente en terapia intensiva no puede ser trasladado tan lejos, sería mucho riesgo”.

“El convenio que se firmó para los centros extrahospitalarios con el objetivo de sostenerlos económicamente. Además establecía que todos los ingresos fueran notificados al sistema de derivaciones de la provincia, lo que no quiere decir que sean trasladados”, amplió.

De todos modos Ceriani puso como ejemplo el brote de Villa Azul y mencionó: “Los hospitales de Quilmes estuvieron al máximo y en forma muy solidaria municipios como Almirante Brown y Avellaneda recibieron pacientes en sus centros extrahospitalarios. El sistema funciona en red y debe ser solidario pero tiene una lógica. No tendría sentido trasladar pacientes tantos kilómetros y poner en riesgo municipios sin casos”.

“Sabíamos que el virus no se iba a quedar en el AMBA”

Consultada sobre un supuesto amesetamiento de la curva de contagios, Ceriani explicó: “Estamos con un número más o menos constantes pero hay que tener en cuenta que la capacidad de la red de laboratorios está muy exigida. La cantidad de casos diarios puede estar más relacionada con la capacidad de procesamiento de muestras los laboratorios, habrá que esperar. Hay que ser muy prudentes”.

Sobre la aparición de casos en localidades del interior que venían sin positivos, la funcionaria aseguró: “No nos sorprende, sabíamos que el virus no se iba a quedar en el AMBA aunque esta sigue siendo la zona más complicada. Algunos municipios habían habilitado nuevas actividades y eso genera una mayor exposición. Además veníamos advirtiendo cierto relajamiento en la sociedad, incluso con actividades por fuera de las habilitadas. Igual sigue habiendo situaciones muy diferenciadas entre el interior y el AMBA”.

Y opinó: “El problema de la habilitación para el running y los paseos es lo simbólico porque con esas imágenes se tiende a pensar que lo peor ya pasó y la realidad es que no”.

Por otra parte, la subsecretaria remarcó la importancia de la donación de plasma y subrayó: “Es una estrategia terapéutica que viene dando muy buenos resultados aunque todavía está en fase experimental. De esa manera lograríamos que muchos pacientes no ingresen a terapia o que los que entran salgan más rápido”.

Por último, se refirió a la posibilidad de que la cuarentena estricta en el AMBA se extienda la cuarentena estricta más allá del 17 de julio y la forma de comunicar estas medidas a la población.

“Hay que tener claro que los países que se demoraron en tomar decisiones tienen una cantidad de fallecidos mucho más grande. Por el otro, los países que habían vuelto a cierta normalidad ahora tuvieron que volver a poner restricciones. Hay que ser sinceros de que nadie puede garantizar que se amesete la curva y habrá que evaluar cómo seguimos después del 17”, aseguró.

Y concluyó: “Si avanzamos con una apertura deberá ser muy lenta y siempre existe la posibilidad de que volvamos para atrás. Decir que este será el último esfuerzo no ayuda porque no lo sabemos. A nosotros se nos agrega la complejidad de que nos toca transitar el peor momento en invierno cuando naturalmente se da una mayor ocupación de camas. Creo que hasta que no pase el invierno seguiremos con restricciones”.

