Ganó las “24 horas de la Corvina Negra” y en su pueblo lo recibieron como a un héroe

Gustavo Barrionuevo, un vecino de la localidad de Cascallares ganó la 61° edición del concurso de pesca “24 horas de la corvina negra”, el concurso de pesca en aguas abiertas más grande del continente que se realiza en las playas de Claromecó, Reta y Orense Con una corvina rubia de más de 3 kilos se quedó con el primer premio de una camioneta Toyora Hilux 4×4 Okm.

Desde la organización se indicó esta tarde que “el ganador de las 24 horas fue Gustavo Barrionuevo, de Cascallares, con una corvina blanca de 3,206 kilogramos, seguido de Marcos García, de Carhué, con una pieza de 3.029 kilogramos”.

“En tanto que en el concurso de la pieza de mayor peso en variada, el ganador fue Alejandro Romay, de Tandil, con un chucho de 27,925 kilogramos”, agregaron.

El tradicional concurso repartió más de 50 millones de pesos en premios, organizado por el Club de Cazadores de Tres Arroyos, y con más de 3.900 inscriptos.

Luego de ganar el concurso, Gustavo “El Paisa” Barrionuevo regresó a Cascallares donde fue recibido por los vecinos y hasta fue paseado en un camión municipal. El pescador trabaja como estibador en la Cooperativa de servicios local.

La emoción del ganador de las 24 horas de la Corvina Negra

Muy emocionado, el cascallarense Gustavo Barrionuevo, habló con LU 24 y aseguró: “Gracias a Dios se me dio, estoy muy agradecido, sabíamos desde ayer que sacar un pescado el domingo como estaba el mar hoy, iba a haber poca pesca y la única corvina que saqué, saqué la más grande”.

“Pesqué toda la noche, y el pique se dio a las dos de la mañana más o menos, estábamos en el Pozo Julián, decidí cambiar la línea, y tiré, y automáticamente, a los cuatro minutos me picó y en la desesperación la perdí, y encaré otra vez, la saco, y el Polaco me ayuda, el tiró y cortó; habrán sido veinticinco minutos, media hora en las que en el lugar salieron doce o trece corvinas, o sea que fueron a comer ahí”, detalló el pescador.

Y continuó: “La corvina era larga pero era flaca, lo que me dio cierta cosa, si me pierde cien gramos, perdía el concurso, tuve suerte que llegó el control rápido”.

“Hoy me tocó a mí, estoy muy contento, me ha costado mucho tiempo tener esto, muchísima dedicación, muchísimo tiempo invertido, y hoy gracias a Dios se me dio”, destacó el ganador del concurso.

Uno de los concursos de pesca más grandes del mundo

La primera edición del concurso de pesca, organizado por el Club de Cazadores de Tres Arroyos, denominado “24 horas de la Corvina Negra” fue el 17 de febrero de 1962, en la costa atlántica de ese partido bonaerense, con epicentro en la localidad de Claromecó.

Según se indicó, el objetivo inicial de este concurso fue premiar al participante que lograba pescar la corvina negra de mayor peso, y con esa intención se acercaron a la costa tresarroyense.

En la primera edición se inscribieron 58 personas, donde se destacó Ever Chachero, quien durante la segunda jornada en 1962 logró pescar una corvina negra de 19,300 kilogramos, convirtiéndose así en el primer campeón del concurso.

Con el correr de los años, el concurso fue creciendo en inscriptos y superó las mil cañas en 1978, para llegar al récord de inscriptos en 1987 con 6.862 pescadores, cifra que algunos consideran récord mundial de anotados en este tipo de certámenes.

Los premios para los ganadores de las 24 horas de la Corvina Negra

Gustavo Barrionuevo, es el ganador de la clasificación de corvinas y le corresponde una Toyota Hilux 4×4 D/C 2.4 TDI 6 M/T y trofeo Municipalidad Tres Arroyos.

Marcos García, quien resultó segundo de dicha categoría y se lleva del concurso una Toyota Hilux 4×2 D/C SR 2.4 TDI 6M/T y trofeo Distribuidora Luis.

En tercer lugar, a Kevin Urbistondo le corresponde una Toyota Etios x1.5 6 M/T 5 puertas y trofeo Okuma Inspired Fisching. Además, Kevin es el mejor tresarroyense clasificado.

Por su parte, en la clasificación de Pieza de Mayor Peso, Alejandro Romay, quien logró tener el primer puesto asegurado con un chucho de más de 27 kilos, se lleva a su casa una Toyota Etios x1.5 6 M/T 5 puertas y trofeo Distribuidora Luis.

El sorteo entre todos los inscriptos, fue ganado por el claromequense Antonio Romero. El premio es una Toyota Hilux 4×2 0Km.

Ante el éxito del pago anticipado, desde el Club Cazadores decidieron sortear un millón de pesos entre el total de inscriptos. El afortunado en este caso fue David Abraham oriundo de Claraz.

En tanto, el Toyota Etios sorteado por pago anticipado se lo llevó Facundo Cortese de Tres Arroyos.