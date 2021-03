“Falta absoluta de transparencia”: en la Junta Electoral de la UCR hay disensos sobre el resultado de las elecciones internas

Los miembros de la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires por la minoría reprocharon el comunicado emitido por la parte mayoritaria del órgano y advirtieron que el resultado de las elecciones todavía no está confirmado.

“En nuestros carácter de Miembros de Honorable Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, comunicamos que deviene impropio y arbitrario el Comunicado que emitió la MAYORIA de esta Junta Electoral, que solo busca confundir al afiliado radical”, señalaron los integrantes del órgano por la lista “Protagonismo Radical” que encabezó Gustavo Posse.

“El mismo es improcedente, dado que se ha emitido cuando aún no se encuentran vencidos los plazos para el escrutinio provisional, cuando ningún miembro de esta minoría ha visto una sola acta de escrutinio, no nos han sido exhibidas, ni hemos sido convocados para realizar y presenciar ese falaz escrutinio provisorio que publican, resaltando que no se encuentran vencido los plazos”, advirtieron.

El sector de la Junta Electoral referenciado con “Adelante Buenos Aires” emitió un comunicado dando como ganador a Maxi Abad en la competencia por la conducción del Comité Provincia. El resultado que difundieron fue de 52% a 48%, lo que equivale a una diferencia de menos de 5 mil votos.

Sin embargo, la minoría alertó que todavía no se conoció “ningún resultado provisorio local” y “no se ha realizado reunión alguna de la Junta Electoral Provincial”.

“En ese erróneo escrutinio provisional emitido por la Mayoría, se resalta que esta Minoría no participó ni fue convocada para realizar escrutinio provisorio alguno”, señalaron y criticaron: “Resulta avasallador, arbitrario e inexacto emitir tal comunicado arrogándose la facultad de comunicar un resultado en nombre de la Junta Electoral Pcial, dando ganadora a una de las listas participantes, mostrando su parcialidad y falta absoluta de transparencia”.

El texto que llegó a Todo Provincial está firmado por Alexia Carusso y Alejandro Mgnetti, vicepresidente y vocal dela Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.