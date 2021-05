Extendieron hasta el 7 de junio la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2021

La Subsecretaría de Deportes extendió hasta el 7 de junio las inscripciones para los Juegos Bonaerenses. Este año el evento transitará desde la virtualidad hacia la presencialidad, para dar lugar a la Gran Final Provincial, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones epidemiológicas.

El director Provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Agustín Corradini, relató al aire de Radio Universidad de La Plata que “dada la gran convocatoria y entendiendo el esfuerzo que conlleva inscribir a cada bonaerense en la competencia, hemos decidido extender el período de inscripción hasta el próximo lunes 7 de junio”.

La edición número 30 será organizada por la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo provincial plantea una competencia ampliada, con nuevas disciplinas y con una fuerte presencia de la virtualidad en la primera instancia del torneo. Si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé realizar una Final Provincial en Mar del Plata tal como ha ocurrido históricamente.

Este año, las y los bonaerenses podrán competir en diferentes categorías: Juveniles, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y la incorporación de la rama universitaria (cualquier alumno con certificado regular podrá inscribirse).

El Gobierno provincial busca de esta manera incluir a la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires en estos Juegos inspiracionales. “Educar a través del deporte y a través de la expresión cultural son los pilares fundamentales de los Juegos Bonaerenses”, expresó Corradini.

Las y los interesados podrán inscribirse a los Juegos Bonaerenses a través del sistema PLENUS, tanto por computadora como por celular en www.juegos.gba.gob.ar.

El inicio de las competencias con deportes individuales presenciales y actividades culturales y deportivas virtuales, está previsto para junio a través de la Etapa Municipal, mientras que en agosto se espera que se desarrollen las regionales (en las que comenzarán a competir los deportes de conjunto) para llegar así a la Final Provincial.

Entre las novedades, este año las y los bonaerenses podrán inscribirse en Deportes presenciales (únicamente aquellos habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y Jefatura de Gabinete de Ministros) tales como el Ajedrez, Atletismo, Basquetbol 3×3, Beach Voley, Padel, Natación, Skate, Tenis, Automovilismo (karting), Golf, Remo, entre otros.

En las disciplinas que se desarrollarán de manera estrictamente virtual en todas sus etapas se encuentran los Deportes Electrónicos (FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.), Taekwondo, Judo, Dibujo, Malambo, entre otras; y las disciplinas virtuales que contarán con una Final presencial serán Gimnasia Artística, Patín Artístico, Freestyle, Stand Up, entre otras.

Cabe aclarar que cada municipio también podrá presentar sus Selecciones municipales de Básquetbol, Futsal, Rugby, Hockey, Voleibol, y otros deportes de conjunto. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simp