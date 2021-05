El ex juez Luis Arias cuestionó la ausencia de una “política judicial” y pidió “ampliar la Corte Suprema”

El ex juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, habló con Todo Provincial RADIO sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a las clases presenciales en Capital Federal. Además, cuestionó al gobierno nacional por la “falta de una política judicial”.

Sobre el fallo respecto a la autonomía de CABA en materia educativa, Arias consideró: “La Corte realizó un análisis demasiado formal sobre las competencias, omitiendo la cuestión esencial en torno a las consecuencias de la pandemia. El miércoles hubo más de 600 muertes en Argentina. No hay conciencia en la Corte de los valores que se deben proteger”.

“Estas situaciones que surgen de la realidad tienen efectos legales en cuanto a la interpretación de las normas. Es como si alguien se estuviera ahogando en el mar y una persona lo quisiera salvar pero otro dijera que no porque esa tarea la debe realizar un guardavidas habilitado. Mientras discuten la persona se ahoga”, comparó y sentenció: “Es un absurdo plantear una cuestión de jurisdicciones en medio de una pandemia”

Arias aseguró estar “muy enojado con este tipo de decisiones” y reclamó “un cambio estructural en el Poder Judicial”, aunque consideró que con el gobierno actual “no hay iniciativa política en este sentido por lo que la iniciativa la toma otro, en este caso la Corte”.

“La mal denominada reforma judicial contempla un cambio de competencias y habilitación de nuevos juzgados pero no transforma las estructuras del Poder Judicial. El macrismo, violando las leyes y avasallando las instituciones, tenía una propuesta”, aseguró el juez removido por el macrismo por el contenido de sus fallos, como el que suspendió los aumentos de tarifas en Provincia por falta de una audiencia pública.

“Macri metió dos jueces supremos por decreto, perseguía jueces, era una política muy nociva e ilegal pero era una política. En el gobierno de Alberto no existe política respecto al poder judicial, no hay propuestas ni horizonte”, cuestionó con dureza el ex magistrado que en las últimas elecciones fue precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos.

Arias dijo no coincidir con la idea de avanzar en un juicio político contra los jueces de la Corte y se inclinó a favor de la “ampliación” del número de magistrados que integran el tribunal supremo. “Se puede hacer mediante una ley con mayoría simple. Se debe incorporar pluralidad jurídica”.

“El derecho no se presenta claro, siempre hay conflictos de derechos y para proteger unos se deben sacrificar otros. Néstor Kirchner amplió los miembros de la Corte y la conformó con jueces de distintas ideologías”, concluyó.