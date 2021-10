El twit que Santilli borró tras equivocarse para defender a Macri

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli publicó un twit equivocado que luego borró, para defender a Mauricio Macri que deberá presentarse en la justicia de dolores este jueves en la causa por espionaje a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan.

En el momento que el twit es publicado periodistas de Todoprovincial.com reconocen el error y hacen una captura del mensaje. Minutos más tarde el mensaje del candidato dejó de estar en su cuenta.

¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué lo borró?

En referencia a la causa de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan hundido en 2017 en la cual deberá presentarse este jueves en Dolores, el ex presidente de la nación, Mauricio Macri.

El actual candidato Diego Santilli twitteo: “soy querellante en esta causa y me consta que Mauricio no tiene nada que ver…” y continúa; mientras que un usuario le recuerda, “No Diego, la causa es otra, pero entiendo la confusión porque Macri espío a medio mundo”.

El usuario de twitter le estaba recordando a Diego Santilli que él es querellante en la causa de espionaje del gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos, periodistas, dirigentes sindicales y religiosos entre los que se encuentra, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y el propio candidato Santilli.