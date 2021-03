Patricio Doucet, el “forrest gump” hispano-Argentino que busca romper un Récord Guinness

Patricio es Bonaerense, nacido en la ciudad de Carlos Casares, plomero de oficio y deportista de alto rendimiento por elección. Reside desde hace casi 2 décadas en Lanzarote, España. Es Ironman desde hace varios años y busca romper un récord Guinness

En una entrevista jugosa y atractiva, el deportista hispano-argentino dialogó en exclusivo con Mariano Gandini en un Facebook Live de TodoProvincial y contó cómo fueron sus inicios, la forma de entrenamiento y los desafíos para este 2021.

“Pato” como se lo conoce en la intimidad, inicio sus retos allá por 2005 en una carrera de 86 km en montain bike en la isla española de Fuenteaventura y nunca más paro.

Tiene un extenso curriculum entre lo que se destaca el desafío de unir 17 ciudades de España en 17 días, siendo el primero AIroman en hacerla; unio el tran-siberian (Moscú-Vladivostoc) recorriendo 9100 km en bici, con un clima extremo y muchos retos más que los realiza de manera solidaria para recaudar fondos o alimentos para instituciones.

Unirá los 7 lagos en la Patagonia Argentina a beneficio

“El 17 de Marzo voy para Argentina a realizar una acción solidaria, uniendo los 7 lagos de Bariloche –San Martín de Los Andres en bici en 24 horas, me sedujo la propuesta y me dan muchas ganas de hacer algo para la gente de argentina”, expresó el atleta que partió en el año 2000 hacia el viejo continente.

“El primer reto fue en el 2006 cuando hice mi primer Ironman, y el desafío era poder terminar, lo acabé y me propuse al año siguiente mejorar el tiempo, y eso hizo que año tras año me quiera superar y sucesivamente hice 9 ironman en la isla de Lanzarote”, recuerda Doucet de sus inicios.

Y además comentó que “una vez que llegue a cierto tiempo quise probar otra distancia y me propuse hacer un ultramar, que son 10 km de natación, 415 km en bicicleta y 84 a pie se realiza en 3 días durante 12 horas cada jornada. En el 2014 en Inglaterra hice mi primero y quede 6to”.

Un Helicóptero para el deafío

Tras decidir realizar el reto de unir 7 islas Canarias de España haciendo 7 Ironman, en 7 días consecutivos, el casarense contó como debió llevar adelante la logística “como las islas menores están separadas, alquile un helicóptero para moverme en las primeras 6 islas”.

“Lo bueno de ese desafío que pude nadar en zonas restringuidas porque son reserva natural, saque el permiso y pude hacerlo, eso marcó porque tuve un privilegio”, dice a Todoprovincial.com Patricio Doucet.

“Una prueba de tanta distancia no se prepara”

Ante los desafíos, el ironman hispano-argentino revela “Una prueba de tanta distancia no se prepara, cuando realizas este tipo de competencia no puedes llegar fino porque corres riesgo de no terminar”.

“Tenes que llegar en forma pero no pasarte, porque después tienes que afrontar 25 días para meter 9100 kilómetros y cuando tú tienes que estar fuerte es en la última semana”, remarca Patricio.

El equipo va variando

“El equipo que me acompaña a cada desafío es diferente, tengo una amiga Lorea, que me ayuda mucho en la logística, pero después mis padres me han acompañado a muchos lugares”, afirma el Ironman nacido en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.

En busca del récord guinness

Patricio buscará romper el record Guinness haciendo 42 distancias Ironman en 42 días. “Actualmente el record es de 41 y ahora, tenemos la sorpresa que un americano quiere hacer 100 distancias Ironman en 100 días consecutivos”, cuenta Patricio con cara de asombro.