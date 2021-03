Dichiara revaloriza su ciudad como “Tierra de Leonas” y contó “me pongo llorón al ver a mi hija con la camiseta Argentina”

En dialogo con Todo Provincial Radio, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara destacó la impronta de las deportistas de su ciudad, remarcó el gran trabajo que se hizo desde la gestión municipal para que el hockey tenga el reconocimiento que tiene a nivel nacional y adelantó que este año tendrán una cancha de agua para poder ser sede de torneos nacionales y provinciales.

“El deporte es uno de los pilares de nuestra gestión y siempre inculcamos que es una de las formas de sacar a los chicos de la calle, del alcoholismo o de la drogadicción”, dijo Alejandro Dichiara a TodoProvincial Radio.

Y en esa misma línea comentó “Nosotros venimos de una generación donde el ídolo era el buen alumno o el deportista, y creemos que en lugares chicos, donde nos conocemos todos debemos intentar que siga siendo así”.

El apoyo de la gestión municipal

“Tuvimos que dotar de infraestructura para que los chicos puedan hacer las actividades y por eso Monte Hermoso tiene el complejo polideportivo con 2 canchas de futbol, una de básquet y handball para 3 mil personas, una pileta climatizada semi-olimpica, una cancha de hockey sintético y eso hace que los chicos practiquen actividades deportivas”, resaltó en dialogo con TodoProvincial conducido por Mariano Gandini, el jefe comunal monteHermoseño.

El hockey y un crecimiento notable

Sobre el boom del deporte en los últimos años, Dichiara comentó “El Hockey en particular tuvo un crecimiento notable a partir de una generación dorada para nuestra ciudad, de chicas que lograron trascender el ámbito local, siendo campeonas durante 9 años consecutivos en Bahía Blanca y de ahí en los planos nacionales llegando a ocupar el 3º y 5º lugar en la liga nacional”.

“Lo que hizo que distinta cantidad de chicas fueran a diversos procesos nacionales y dos de ellas quedaran en las leonas Yiyo Juárez y Gabi Ludueña, que fueron las que marcaron el inicio y ahora están Valentina Costa Biondi, Bianca Donati y Barbara Dichiara, mi hija”, afirmó el intendente costero.

Un semillero de jugadoras entre 10 mil habitantes

Dichiara subrayó algo que no es menor, “Para una ciudad de 10 mil habitantes es muy difícil que se conjuguen todas estas cosas y se dio” y además agregó “como dirigente es un verdadero orgullo y como montermoseño y como padre, uno se siente halagado de tener a una hija vistiendo la camiseta de la selección argentina”.

Sobre su hija, Alejandro contó a Todo Provincial Radio “Bárbara viene de un proceso extenso en la selección, son una generación que fueron primeras medallas de bronce en los juegos de la juventud de Beijing, después fueron campeonas sudamericanas, panamericanas y fueron oro en el mundial junior en Chile, donde las Leoncitas fueron campeonas mundiales después de muchísimos años”.

“Imagínate lo llorón que me pongo cuando una de las que está en la cancha con la camiseta Argentina es mi hija”

“Uno viene regocijándose con esto desde hace tiempo, siguiéndola a donde podemos para acompañarla y obviamente, que cuando un argentino escucha el himno en cualquier lugar del mundo y esta la selección enfrente se les cae las lágrimas, imagínate lo llorón que me pongo cuando una de las que está cantando en la cancha con la camiseta argentina es una de mis hijas.

El generador de la “semilla madre”

“Hubo un entrenador, Horacio Ascensio, que fue el que comenzó con todo esto y el que catapultó a todas estas chicas con muchísima convicción y llevó una trabajo muy fuerte a donde las chicas están hoy; y hubo una camada de chicas que hacían cualquier esfuerzo para poder llegar”, comentó Dichiara.

En ese mismo sentido revalorizó el empeño y esfuerzo de las deportistas: “El 2 de enero estaban haciendo pretemporada corriendo por los médanos, dejaban de salir y divertirse que es lo normal a su edad, para estar concentradas y luego al ser convocadas a las selecciones regionales, provinciales y nacionales, hizo que las chicas más pequeñas vean ese reflejo y se vayan contagiando de una generación a otra”.

“De ahí en adelante nació una mística muy grande, el nombre Tierra de Leonas, los campeonatos sucesivos que vinieron, la proyección nacional y eso hace que cada vez más chicas practiquen la actividad”, remarcó Dichiara.

Será la única cancha de agua del Sur del País

“Vamos a estar inaugurando este año una cancha de agua, con lo cual vamos a tener dos cancha, junto con la de sintético, y a partir de ahí nos vamos a poder convertir en epicentro de los torneos nacionales y provinciales, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 21, y eso amen de instalar el nombre de Monte Hermoso y seguir proyectando el deporte en particular, ya que de Mar del Plata para abajo hasta Ushuaia la única cancha de agua que hay es la de Mar del Plata y fue hecha hace muchos años, lo que nos dará un plus muy grande”, afirmó el intendente de Montehermoseño.

“También nos permitirá que turísticamente podamos tener movimiento en invierno a través del deporte con ocupación en hotelería, restaurantes y todo lo que eso genera”, finalizó a Todo Provincial Radio, el jefe comunal de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara.