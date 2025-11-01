Información General
Después de una intensa lucha judicial, ordenan repatriar a Gorostiza desde Punta Cana
La Justicia ordena a la empresa, Interassist Argentina S.A. la repatriación sanitaria de Ricardo Gorostiza quien sufrió hace más de un mes un shock séptico, un infarto y fallo renal agudo.
La Justicia laboral de La Plata, a través del Tribunal del Trabajo N.º 3, ordenó a Interassist Argentina S.A. la inmediata organización y financiación del traslado sanitario del Sr. Ricardo Emir Gorostiza hacia la República Argentina.
La medida establece que el traslado debe realizarse según las indicaciones médicas del hospital de origen, garantizando que el Sr. Gorostiza reciba la asistencia médica y logística necesaria para su repatriación.
Firmaron la resolución las juezas Sofía María Silva Pelosi y Soledad Moreyra, y el juez Nicolás Menestrina.
Información General
¡Ya lo podes comprar! salió a la venta el Gordo de Navidad con más de 1.750 millones de pesos en premios
Comenzó oficialmente la venta de los tradicionales billetes de lotería de Navidad y Reyes bonaerense.
Ya están disponibles los tradicionales billetes del Gordo de Navidad y Reyes en las más de 4.300 agencias oficiales de Lotería de la provincia de Buenos Aires.
Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $1.755.750.000 en premios.
El primer premio será de más de $800 millones
El segundo entregará $250 millones
El tercero $65 millones
El cuarto $25 millones
El Quinto $12 millones por billete entero
Además, habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.
PODÉS ELEGIR TU NÚMERO
Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de la suerte y el agenciero emite el ticket por la terminal en forma inmediata.
PODRÁS COMPRAR BILLETE ENTERO O FRACCIÓN
El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: el billete entero, por un valor de $50.000; o por fracción, con un valor de $5.000.
SE SORTEA EL 26 DE DICIEMBRE
El sorteo del Gordo de Navidad, se realizará el día 26 de diciembre a las 21hs en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Loteria de la Provincia.
Sorteo Extraordinario de Reyes
Los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. En esta ocasión, ofrece más de $500 millones en premios con un premio mayor de $300 millones.
El valor del entero es de $20.000 mientras que cada fracción tiene un valor de $2.000.
El sorteo de Reyes se realizará el día 16 de enero de 2026 a las 21hs en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto, también con transmisión en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.
Información General
Nueva tendencia: Crecen los créditos hipotecarios respaldados en criptomonedas
Estados Unidos lidera la adopción de hipotecas respaldadas por criptomonedas, con fintechs como Milo y bancos como JPMorgan y Goldman Sachs integrando activos cripto como garantía. Un proyecto de ley en EE. UU. busca que Fannie Mae y Freddie Mac consideren criptomonedas como parte del patrimonio del solicitante, ampliando el acceso al crédito hipotecario.
La relación entre los bancos hipotecarios y los clientes que usan criptomonedas está atravesando un cambio fundamental. Hasta hace poco, los bancos trataban el comercio de criptomonedas como un riesgo comparable al juego. Hoy, las instituciones con visión de futuro están introduciendo productos y soluciones diseñados para convertir la dinámica hipoteca–cripto en un escenario beneficioso para ambas partes. Los analistas de BITmarkets han examinado qué países e instituciones permiten a los inversionistas aprovechar las criptomonedas como una ventaja y han rastreado las tendencias que están moldeando este mercado.
En América Latina, todavía prevalece una postura conservadora por parte de los bancos tradicionales en lo que respecta al financiamiento hipotecario. Los actores más progresistas, según el análisis, están concentrados en Estados Unidos. Más allá de EE. UU., instituciones en Singapur (DBS Bank), Japón (Mizuho Bank, SBI Sumishin Net Bank) y Suiza (AMINA Bank) también se destacan por su apertura hacia las criptomonedas.
Ali Daylami, Jefe de Análisis de Datos en BITmarkets
“La evolución del vínculo entre las criptomonedas y el financiamiento hipotecario refleja una transformación profunda en la percepción del riesgo financiero. En BITmarkets, hemos observado cómo instituciones líderes están reconociendo el valor estratégico de los activos digitales, no solo como instrumentos de inversión, sino como herramientas para ampliar el acceso al crédito. Esta tendencia, aún incipiente en América Latina, tiene el potencial de redefinir el mercado hipotecario global.”, afirma Ali Daylami, Jefe de Análisis de Datos en BITmarkets
Estados Unidos a la vanguardia
Si bien las revisiones de cuentas transaccionales utilizadas por los bancos para evaluar a los clientes ya no penalizan la actividad cripto en la mayoría de las instituciones, el uso de criptomonedas como garantía para préstamos hipotecarios apenas está comenzando a consolidarse. Sin embargo, EE. UU. ha estado avanzando más rápido. Ya en 2022, la empresa fintech e inmobiliariaMilo anunció que comenzaría a ofrecer hipotecas respaldadas por bitcoin. En ese momento, el CEO de Milo, Josip Rupena, dijo que el modelo permitiría a los clientes acceder a financiamiento hipotecario con tasas de interés más bajas.
Este camino ha favorecido a las fintech especializadas enfocadas directamente en hipotecas respaldadas por criptomonedas. Junto a Milo, los nombres clave incluyen Ledn, Nexo, Salt y Mercury Bank, que atiende a clientes corporativos y, en particular, a startups.
Las grandes casas bancarias tampoco se están quedando al margen. Goldman Sachs comenzó a aceptar bitcoin como garantía ya en 2022. Y en junio de este año, JPMorgan Chase anunció que también comenzaría a emitir préstamos asegurados por criptomonedas y que tendría en cuenta las tenencias cripto de los clientes al evaluar su solvencia crediticia.
Bases legislativas para las criptomonedas en hipotecas
Uno de los pasos más significativos hacia la consolidación del papel de las criptomonedas en el financiamiento de viviendas es un nuevo proyecto de ley hipotecaria en EE. UU. que exige que los activos cripto sean considerados al evaluar la elegibilidad para préstamos.
La propuesta, presentada a finales de julio por la senadora Cynthia Lummis, está dirigida a las empresas patrocinadas por el gobierno Fannie Mae y Freddie Mac, con el objetivo de fortalecer la estabilidad, liquidez y accesibilidad en el mercado hipotecario. A estas dos agencias se les ha encomendado redactar reglas sobre cómo deben contarse las criptomonedas como parte de los activos de los prestatarios.
Según el plan, Fannie Mae y Freddie Mac reconocerían las criptomonedas mantenidas en intercambios regulados por EE. UU. como parte del portafolio de un solicitante. Los prestatarios podrían entonces usar estas tenencias para fortalecer su solvencia crediticia sin tener que liquidarlas en dólares.
La principal consideración para las nuevas reglas será cómo contabilizar la volatilidad de las criptomonedas, ya que los cambios repentinos de precio podrían afectar los niveles de garantía. En la práctica, esto puede abordarse de manera relativamente simple: manteniendo más criptomonedas que el mínimo requerido. Un modelo similar ya existe en América Latina, con empresas como Crecy en México y Buenbit en Argentina ofreciendo préstamos respaldados por activos cripto.
La rápida integración de las criptomonedas en las hipotecas refleja dos realidades: el peso creciente de los activos cripto en los portafolios de los inversionistas y la presión creciente que enfrentan los bancos tradicionales por parte de rivales fintech ágiles no bancarios. Al final, el verdadero ganador es el prestatario, que obtiene un acceso más amplio a productos hipotecarios y una gama más diversa de opciones de financiamiento.
Información General
Un choque en cadena de camiones dejó un muerto en Ruta 65
Un grave choque en cadena de camiones ocurrido alrededor de las 23:30 horas del jueves en el kilómetro 299 de la Ruta Provincial 65, entre Bolívar y Urdampilleta, dejó como saldo una persona fallecida y mantuvo la circulación completamente interrumpida durante gran parte de la madrugada y la mañana de este viernes.
El siniestro involucró tres camiones y, según las primeras informaciones, el impacto inicial se produjo cuando un camión Volvo (dominio MNH 665) fue colisionado desde atrás por un Mercedes Benz (dominio OCE 324). En este último vehículo viajaban dos personas: el acompañante, un hombre de 58 años, quedó atrapado en el habitáculo y murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.
Posteriormente, un tercer camión, marca Fiat Iveco (dominio TJA 085), se vio involucrado en el hecho, volcó sobre la cinta asfáltica y dispersó su carga sobre la ruta. Su conductor fue trasladado al Hospital Juana G. de Míguens de Urdampilleta por una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Cáceres.
Según relataron testigos, el origen del accidente habría sido el vuelco de un camión cerealero, lo que provocó una fila de vehículos detenidos sobre la calzada.
Uno de los camiones que circulaba a velocidad crucero no alcanzó a frenar y embistió a otro vehículo detenido, generando una cadena de choques con consecuencias fatales. La víctima fatal, que se dirigía hacia Coronel Suárez, se encontraba fuera del vehículo en ese momento y quedó atrapada entre los camiones.
La Ruta 65 permaneció totalmente cortada durante la madrugada mientras trabajaban en el lugar personal policial, bomberos, SAME y la Fiscalía de Bolívar, a cargo de la doctora Julia María Sebastián.
Después de largas horas de tareas de rescate, peritajes y limpieza, la circulación fue rehabilitada alrededor de las 8:15 de la mañana.