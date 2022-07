Después de 30 años, un tren de pasajeros volvió a San Antonio de Areco

Después de 30 años de inactividad, San Antonio de Areco cumplió el sueño de recibir un tren de pasajeros, en lo que se trató de una prueba para poner operativo el servicio. Muchos vecinos recibieron la formación en la ciudad y también en las paradas intermedias.

Se trata del ramal Victoria – Pergamino del Ferrocarril Mitre que actualmente brinda servicio hasta Capilla del Señor. Hasta 1992, el servicio contaba con 13 estaciones más que llegaban hasta Pergamino.

En marzo de 2021, Trenes Argentinos inció los trabajos de desmalezado e inspección de vía para la extensión de servicio hasta la estación San Antonio de Areco. Este miécoles 20 de julio se concretó un viaje de prueba con una formación de coches de pasajeros. Sin embargo, todavía no está confirmado cuándo comenzará a funcionar el servicio en forma regular.

“Estos movimientos que haremos son indispensables para conocer el estado en el que quedaron los 36 kilómetros del tendido y determinar las tareas a realizar, si es que quedan algunas, para poder conectar después de tres décadas las estaciones Diego Gaynor, Solís, Vagues y Areco, a los servicios del tren que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región norte de la provincia”, explicaron.

Las autoridades informaron a través de sus redes sociales que “se hacen inspecciones permanentemente para saber cuál es el estado de los ramales y conocer la envergadura de los trabajos necesarios para poder recuperar los servicios; el objetivo es que los vecinos y vecinas de esta región tengan una conexión más rápida, más confortable, segura y económica después de 30 años”.

Integrantes del grupo “Amigos del ramal Victoria–Pergamino” detallaron que la formación exploradora estuvo compuesta por la locomotora General Motors G22 A712, y 2 coches clase turista Materfer, en los cuales viajaron personal de los sindicatos ferroviarios La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos, empleados de las diversas áreas de transporte de Trenes Argentinos Operaciones.

“Queremos que este tren no sea un simple hecho político, sino que sea una voluntad real de la restitución del servicio ferroviario en este sector, el cual no es servido por un tren de pasajeros de manera regular desde 1992″, expresaron desde la agrupación ferroviaria que se encargó durante muchos años de mantener la traza con la ilusión de que volviera el tren.

Y recordaron: “En 2013, luego de 6 meses de trabajar desmalezando a mano, unimos las estaciones Vagues y Areco, sección que estaba totalmente tapada por árboles y vegetación. Luego seguimos hacia Solís y Azcuenaga, siempre con la esperanza de cuidar las vías, para facilitar el retorno del servicio”.

Y concluyeron: “El tren llegará a San Antonio de Areco, pero una vez allí, no hay que soltarlo. No lo dejemos ir. Exijamos a las autoridades que esta promesa no quede en el olvido y, con la seriedad del caso, se continue trabajando para brindar un servicio de calidad, serio y con proyección futura, para que nunca más nadie, siquiera dude de su importancia”.