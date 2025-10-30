Despidos masivos en Colón: “El informante del sindicato es la mano derecha de mi patrón”

La explosión en una feria de ciencias en Pergamino, que dejó 17 personas heridas, sigue generando conmoción en la comunidad educativa. La menor de 10 años que sufrió las heridas más graves continúa internada en el Hospital Garrahan en estado crítico, mientras que una docente de 45 años perdió parcialmente la visión de un ojo tras la detonación.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua, durante la presentación de proyectos escolares. Uno de los grupos simulaba la erupción de un volcán, pero el experimento terminó en tragedia. Según el relato de una alumna, dentro del barro seco que formaba el volcán colocaron dos tubos metálicos cargados con azufre, carbón y una “sal especial”. “Estos tres componentes iban a formar una pólvora para que se genere la explosión”, explicó la joven segundos antes del estallido.

El video del experimento, viralizado en redes sociales, muestra el momento en que las llamas se elevan y luego se produce una explosión violenta, lanzando esquirlas hacia el público. La detonación provocó quemaduras, cortes y contusiones a estudiantes y docentes que participaban del evento.

Explosión en Pergamino: el estado de las víctimas

La niña de 10 años, alumna de la Escuela Primaria N°59 de Fontezuela, fue trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Garrahan tras sufrir quemaduras profundas en el rostro y el impacto de una esquirla metálica que le atravesó el cráneo y llegó al cerebro. “A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Está muy delicada, está inconsciente y se la llevaron hacia Buenos Aires con respirador”, contó el intendente local. Javier Martínez.

El periodista Bazán agregó: “La labor que tienen que hacer los médicos es muy delicada. Ella está acompañada por sus padres acá en el Garrahan. Sabemos que los médicos hacen milagros, así que hay que rezar para que saquen adelante a esta nenita”.

En tanto, la docente de 45 años fue intervenida quirúrgicamente en San Nicolás de los Arroyos tras perder la visión de un ojo. “No tiene riesgo de vida, sí riesgo ocular, pero lo más complicado es la nena”, indicó el intendente Martínez.

Otra mujer resultó con daños en la arteria radial y lesiones en el rostro. Tras ser atendida en el Hospital San José, fue derivada al Hospital San Felipe para una cirugía maxilofacial.

El resto de los heridos fueron estabilizados y dados de alta durante la madrugada del viernes. En tanto, cinco niños con signos leves de intoxicación fueron tratados y también recuperaron el alta médica.

Investigación judicial y pericias técnicas

La gravedad del episodio motivó la intervención inmediata del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1, quien ordenó una amplia serie de pericias técnicas con participación de la Brigada de Explosivos, Bomberos de la Policía y Policía Científica.

El objetivo de los peritajes es determinar qué materiales se usaron, las condiciones de seguridad y si existió manipulación inadecuada que derivó en la tragedia. Por disposición de la fiscalía, el edificio escolar fue clausurado preventivamente durante el jueves por la noche y parte del viernes, hasta que los equipos técnicos completaron la recolección de evidencias.

Luego de las inspecciones, las autoridades judiciales autorizaron la reapertura del establecimiento, que retomará sus actividades el lunes. En el marco de la instrucción, se tomaron declaraciones a la directora Valeria Olivieri, al profesor de Química a cargo del proyecto y a la representante legal Gabriela Zamarzuk. También se preservaron los registros audiovisuales del momento del estallido, que circulan ampliamente en redes sociales.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa fue caratulada como “averiguación de ilícito”, y no se descarta que el cuerpo directivo del colegio pueda quedar imputado en las próximas horas. “Todo el equipo directivo del colegio podría quedar imputado”, adelantó el intendente Javier Martínez.

Comunicado oficial

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense emitió un comunicado oficial en el que informó que el hecho ocurrió “alrededor de las 22 horas, cuando una maqueta con forma de volcán generó una explosión que provocó lesiones a varias personas presentes”.

El texto destacó la rápida intervención de Bomberos Voluntarios, personal de Salud y Policía, y aseguró que “las autoridades educativas locales y provinciales continúan en contacto con la institución y las familias, brindando acompañamiento y contención”.

Desde el viernes, las redes sociales se llenaron de mensajes de oración y solidaridad con la familia de la niña internada, en un hecho que dejó a toda la ciudad de Pergamino profundamente conmocionada.