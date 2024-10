Departamentos en pozo: ¿Qué significa y cuáles son sus ventajas?

El primer Círculo Médico en firmar convenio directo con el IOMA fue el de Junín y abrió así la puerta a que las agremiaciones de las otras ciudades de la región replicasen la medida a través de votaciones en asamblea. FEMEBA ve peligrar el monopolio de la intermediación y sancionó a los médicos de Junín luego de acusarlos de «traición», además de vedarlos para atender por otras obras sociales. Desde el IOMA destacan que con estos acuerdos directos mejorará la atención de los afiliados y la transparencia del sistema.

Este jueves, IOMA concretó con el Círculo Médico de Junín la firma de un acuerdo para que los profesionales de esa Región vuelvan a brindar atención a los afiliados luego de la ruptura del convenio con FEMEBA.

El presidente de la obra social del Estado bonaerense, Homero Giles, dijo sentirse «contento» porque se comienza a «demostrar que era posible mejorar la calidad prestacional para nuestros afiliados ante la problemática de cobro indebido o la falta de prestaciones médicas», y destacó: «La clave es poder tener este vínculo directo con el Círculo Médico”.

Luego de que los profesionales de Junín abriesen esta puerta, otros círculos médicos avanzan con la misma medida. Los médicos de Chacabuco y General Pinto ya se expresaron a favor de conveniar directo con el IOMA, mientras que en otras ciudades se están organizando asambleas.

Desde el IOMA aseguran que sin FEMEBA como intermediario mejorarán las prestaciones para los afiliados ya que se reducirán los cobros indebidos, los médicos podrán cobrar con menos demora y se resolvería la pérdida de recursos que generaba la intermediación de la Federación que en el primer semestre del año embolsó ganancias por 8 mil millones de pesos.

FEMEBA sancionó al Círculo Médico de Junín y lo acusó de «traición»

A partir de la decisión del Círculo Médico de Junín de suscribir un acuerdo con IOMA para retomar la atención de afiliados, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires resolvió suspenderlo por 60 días y determinó que los médicos que atiendan por IOMA quedarán inhabilitados para atender pacientes de los otros 120 convenios que regentea la Federación con otras obras sociales y prepagas.

“El Consejo Directivo de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad, suspender al Círculo Médico de Junín desde el día de hoy y por el término de 60 días a partir de la fecha de suscripción del acta acuerdo entre esa Entidad Primaria y el IOMA. La medida se adopta justamente raíz de la decisión de la asamblea de socios de la entidad, que traicionando al resto de sus colegas, muchos de los cuales se encontraban haciendo paro en su apoyo, decidió suscribir un acuerdo directo con el IOMA, cuya conducción tiene el claro objetivo de destruir a todas las entidades médicas, sea cual sea su tamaño y su ámbito geográfico», señalaron desde el FEMEBA.

Y agregaron: «A todos los efectos, la suspensión de la Entidad Primaria tiene similares consecuencias que los de una expulsión, con la única diferencia que podrá revertirse en caso de que el Círculo Médico retrotraiga su actitud».

Homero Giles: «Me parece muy duro y desleal»

Sobre esta sanción y la acusación de «traición», el presidente del IOMA aseguró: «Me parece que es muy duro y desleal”, y agregó: «El Círculo Médico votó con el principio de la democracia, que es una asamblea con la gran participación de los médicos. Más de 100 médicos participaron. Alrededor del 80% votó a favor de hacer un convenio directo con IOMA”.

“Hay que entender que no hay que naturalizar lo que hace FEMEBA, no está bien, están todos viendo que están tomando una postura muy dura, ya esa mentira de que vamos por la defensa de los médicos no va más”, remarcó.

Y apuntó: “Los médicos votaron democráticamente, levantaron la mano en la Asamblea, en su institución, para trabajar por convenio directo. Respetemos la decisión de los médicos y que trabajen de manera honesta con el IOMA y nos hacemos cargo nosotros de discutir con ello la atención de nuestros afiliados”.

Más transparencia

A partir de este convenio directo, los afiliados de Junín, por primera vez, podrán ver en la app del IOMA las consultas que hacen con su médico, algo que no sucedía porque ese dato lo tenía FEMEBA.

«Esto es clave porque da transparencia, trazabilidad de la información y los médicos van a tener otro sistema de bonos que es muy bueno, que lo utilizan en La Plata y en otros lugares”, remarcó Giles.

Además, destacó el caso testigo lo que ocurre en La Plata donde “la persona afiliada, proveniente de toda la Provincia puede atenderse al cien por cien en baja, mediana y alta complejidad”.